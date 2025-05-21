"Asya-Pasifik'te rekabeti şekillendiren aktör olacağız"

Hayati ARIGAN

Asya Pasifik Taşımacı­lık ve Lojistik Pazarı büyüklüğünün 2025'te 2,7 trilyon ABD doları olaca­ğı tahmin ediliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı küresel ticareti ciddi şekilde tehdit ediyor.

Türk iş insanla­rı Asya-Pasifik coğrafyasında yatırım ve iş birliğine gidiyor. Ulaştırma ve Altyapı Baka­nı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava taşımacılığının lojistik gücünün Asya-Pasifik coğraf­yasında da görünür olacağını belirterek, "Asya-Pasifik böl­gesinde rekabeti şekillendiren aktör haline geliyoruz" dedi.

Sırada Endonezya ve Singapur var

Sivil Havacılık Genel Müdür­lüğü (SHGM) ve Çin Sivil Hava­cılık Kurumu (CAAC) arasın­da 13 Mayıs'ta mutabakat zaptı imzalandı. Pekin'de gerçekleş­tirilen müzakereler, Türk sivil havacılığının Asya'da tarihi bir diplomatik ve sektörel başarı­ya imza atmasıyla sonuçlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Uraloğlu, "Çin ile imzalanan an­laşmayla yaklaşık 15 yıl aradan sonra sefer haklarında yapılan ilk artırım oldu. İki ülke arasın­daki haftalık yolcu seferi hakkı­nı 21 frekanstan 49 frekansa çı­kardık. Çin gibi küresel öneme sahip bir pazarda, Türk sivil ha­vacılığı yeni bir çağ başlatıyor. Ayrıca, Türk hava yolu şirketle­rine Chengdu, Xian ve Urumçi şehirlerine uçuş başlatma hak­kı da alındı" dedi.

Uraloğlu, yolcu taşımacılı­ğına ek olarak hava kargo taşı­macılığında Çinli taşıyıcıların seferlere başlamasının ardın­dan haftalık 14 frekans olan kargo hakkının da 28 frekansa çıkarılacağına işaret ederek, bu artışın, Türk hava taşıma­cılığının lojistik gücünü As­ya-Pasifik coğrafyasında gö­rünür ve sürdürülebilir kıla­cağını vurguladı.

Kargo ve yolcu kapasitesin­deki artışın, İstanbul Havali­manı'nı Doğu ile Batı arasında kilit bir küresel aktarma ve lo­jistik üssü haline getireceğine dikkati çeken Uraloğlu, şun­ları kaydetti: "Türkiye son dö­nemde Tayland, Hong Kong ve Avustralya ile mutabakat zapt­larını imzaladı. Şimdi sırada Endonezya ve Singapur var. Asya-Pasifik bölgesinde reka­beti şekillendiren aktör haline geliyoruz."

İTO ve Hong Kong Invest arasında yatırım köprüsü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Hong Kong Invest, Türkiye ile Asya-Pasifik arasında güçlü bir yatırım ve iş birliği köprüsü kurmak üzere el sıkışmıştı. Taraflar arasında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla; karşılıklı yatırım fırsatları, teknoloji ve finans transferi ve lojistik ve ticaret altyapısının geliştirilmesi gibi alanlarda önemli adımlar atılması planlandı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Bu iş birliği, İstanbul’un küresel yatırım merkezlerinden biri olma hedefine katkı sağlayacak,” ifadelerini kullandı.

Pazarın büyüklüğü artıyor

Asya Pasifik Taşımacılık ve Lojistik Pazarı büyüklüğünün 2025 yılında 2,7 trilyon ABD doları olacağı tahmin ediliyor ve 2030 yılına kadar 3,67 trilyon ABD dolarına ulaşması ve tahmin döneminde (2025-2030) yüzde 6,34'lük bir bileşik yıllık büyüme oranıyla büyümesi bekleniyor.