"Asya-Pasifik'te rekabeti şekillendiren aktör olacağız"
Asya Pasifik Taşımacılık ve Lojistik Pazarı büyüklüğü bu yıl 2,7 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin ile yapılacak yeni anlaşmalarla Türkiye’nin bölgede rekabeti şekillendiren aktör haline geleceğini söyledi.
Hayati ARIGAN
Asya Pasifik Taşımacılık ve Lojistik Pazarı büyüklüğünün 2025'te 2,7 trilyon ABD doları olacağı tahmin ediliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı küresel ticareti ciddi şekilde tehdit ediyor.
Türk iş insanları Asya-Pasifik coğrafyasında yatırım ve iş birliğine gidiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava taşımacılığının lojistik gücünün Asya-Pasifik coğrafyasında da görünür olacağını belirterek, "Asya-Pasifik bölgesinde rekabeti şekillendiren aktör haline geliyoruz" dedi.
Sırada Endonezya ve Singapur var
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC) arasında 13 Mayıs'ta mutabakat zaptı imzalandı. Pekin'de gerçekleştirilen müzakereler, Türk sivil havacılığının Asya'da tarihi bir diplomatik ve sektörel başarıya imza atmasıyla sonuçlandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Uraloğlu, "Çin ile imzalanan anlaşmayla yaklaşık 15 yıl aradan sonra sefer haklarında yapılan ilk artırım oldu. İki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkını 21 frekanstan 49 frekansa çıkardık. Çin gibi küresel öneme sahip bir pazarda, Türk sivil havacılığı yeni bir çağ başlatıyor. Ayrıca, Türk hava yolu şirketlerine Chengdu, Xian ve Urumçi şehirlerine uçuş başlatma hakkı da alındı" dedi.
Uraloğlu, yolcu taşımacılığına ek olarak hava kargo taşımacılığında Çinli taşıyıcıların seferlere başlamasının ardından haftalık 14 frekans olan kargo hakkının da 28 frekansa çıkarılacağına işaret ederek, bu artışın, Türk hava taşımacılığının lojistik gücünü Asya-Pasifik coğrafyasında görünür ve sürdürülebilir kılacağını vurguladı.
Kargo ve yolcu kapasitesindeki artışın, İstanbul Havalimanı'nı Doğu ile Batı arasında kilit bir küresel aktarma ve lojistik üssü haline getireceğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: "Türkiye son dönemde Tayland, Hong Kong ve Avustralya ile mutabakat zaptlarını imzaladı. Şimdi sırada Endonezya ve Singapur var. Asya-Pasifik bölgesinde rekabeti şekillendiren aktör haline geliyoruz."
İTO ve Hong Kong Invest arasında yatırım köprüsü
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Hong Kong Invest, Türkiye ile Asya-Pasifik arasında güçlü bir yatırım ve iş birliği köprüsü kurmak üzere el sıkışmıştı. Taraflar arasında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla; karşılıklı yatırım fırsatları, teknoloji ve finans transferi ve lojistik ve ticaret altyapısının geliştirilmesi gibi alanlarda önemli adımlar atılması planlandı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Bu iş birliği, İstanbul’un küresel yatırım merkezlerinden biri olma hedefine katkı sağlayacak,” ifadelerini kullandı.
Pazarın büyüklüğü artıyor
Asya Pasifik Taşımacılık ve Lojistik Pazarı büyüklüğünün 2025 yılında 2,7 trilyon ABD doları olacağı tahmin ediliyor ve 2030 yılına kadar 3,67 trilyon ABD dolarına ulaşması ve tahmin döneminde (2025-2030) yüzde 6,34'lük bir bileşik yıllık büyüme oranıyla büyümesi bekleniyor.