Atabey İlaç’tan rakibi Arven İlaç’a ‘konkordato yardımı’

Hayati ARIGAN

Bir dönem, Türkiye’nin ünlü çikolata marka­sı Tadelle’nin de sa­hibi olan Toksöz Grup’ta iki kardeş arasındaki anlaşmaz­lık, yerli ilaç firması Arven’i darboğaza sokmuştu.

Boğa­ziçi Üniversitesi Kimya Mü­hendisliği Bölümü mezunu Zafer Toksöz, 1.2 milyar lira borcu olan Arven İlaç AŞ, Ve­rano İlaç AŞ ve Montero Gıda AŞ için temmuz ayında kon­kordato talep etmişti. Zafer Toksöz, ağabeyi Ahmet Tok­söz’ün bir takım eylemleri ne­deniyle şirketleri ve kendisi için konkordato talebinde bu­lunduğunu belirtmişti. Mah­keme, şirketler ve Zafer Tok­söz için önce 3 ay geçici süre sonrada 2 ay şirketlere süre tanımıştı.

Canlı hücreler ölümden kurtuldu

Mahkeme, şirketlerin faali­yetlerinin denetimi için kon­kordato komiserleri atamış­tı. Şirketlerin kurtulması için konkordato planı uygulanır­ken geçtiğimiz günlerde Sa­novel İlaç’ı da bünyesinde bu­lunduran Arven İlaç’ın üretti­ği ürünlerle ilgili Atabey İlaç firması arasında bir gelişme yaşandı.

Konkordato komi­serlerinin de olumlu yaklaştı­ğı anlaşma ile ilgili Zafer Tok­söz DÜNYA’ya yaptığı açıkla­mada, Arven Grup’ta yer alan şirketlerin ilaç ruhsatlarının işletilmesi, pazarlama ve da­ğıtımının yapılmasının Tür­kiye’nin köklü ilaç şirketle­rinden Atabey İlaç’a bir yıllık süreyle devredildiğini söyle­di. Zafer Toksöz işletme devir sözleşmesinin süre bitiminde uzatılabileceğini ifade ederek “Bu anlaşma ile Arven şirket­lerinde konkordato sürecin­de çalışanlar üretime geçiyor. Canlı hücreler ölümden kur­tuldu. On binlerce hasta mağ­dur olmaktan kurtuldu” dedi.

“Sektörde böyle bir dayanışma örneği yok”

Solunum grubu ürünlerin üretiminin durduğunu üzü­lerek söyleyen Zafer Toksöz, “Atabey İlaç onkoloji ve bi­yoteknoloji ürünlerini ücret ödemeden aldı. Bir yılda 20 milyon dolarlık ciro söz ko­nusu. Bu ciroyu Atabey ya­pacak artık. Karşılığında gi­derler, maaşlar, elektrik ve bunun gibi tüm masrafla­rı karşılayacaklar.

400 çalı­şandan 140 çalışana düştük” diye konuştu. Devir sözleş­mesiyle birlikte şirketlerin ayağa kalktığını kaydeden Toksöz, “Bu devir süreci ile konkordato süreci daha hız­lı ve olumlu ilerleyecek. Zor süreçte Atabey sağ olsun yar­dımcı oldu. Sektörde herkes rakip görür birbirini böyle bir dayanışma örneği yok” şek­linde konuştu.

“Ağabeyim köşeye sıkıştırdı” iddiası

Zafer Toksöz dava dilekçesinde şirketlerin konkordato istemesine giden süreci şöyle anlatmıştı; Ahmet ve Zafer Toksöz 2012’de Arven şirketini yüzde 50-50 ortaklıkla kurdu.

Zafer Toksöz, 2020’de babasından kendisine miras yoluyla intikal eden “Tadella”, “Sarella” ve “Sagra” markalarının sahibi Sanset Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vinero Bağcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki hisselerini Ahmet Toksöz’e devretti. Ahmet Toksöz de Arven şirketindeki tüm hisselerini kardeşi Zafer Toksöz’e devretti. Zafer Toksöz Arven Grup şirketlerin tek hissedarı haline geldi. Bu devirlerin gerçekleştiği sırada, gruptaki şirketlerin tümünün bankalara yapılandırılmış borçları bulunmaktaydı.

Bir yıl sonra kardeşlerin anneleri Sebahat Toksöz vefat edince, Ahmet Toksöz vefatın üzerinden 4 gün geçmişken Arven Grup’un tüm banka borçlarını kapattı. Zafer Toksöz şirket borçlarını ödeyerek ipotekleri üzerine almasının nedenini, ağabeyinin kendisini maili açıdan sıkıştırmak olduğunu ileri sürdü. Süreci hızlandıran başka bir nedenin de bankanın ağabeyine 40 milyon dolar teminat karşılığında ipotekleri devretmesinin etkili olduğunu anlatıldı.

Yerli üretim ile dışa bağımlılığı azalttı

Toksöz Grup bünyesinde; Arven İlaç San. ve Tic A.Ş., Montero Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Verano İlaç San. ve Tic. A.Ş. Verano Veteriner Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş ve Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. ortaklığı ile faaliyet gösteriyor. Arven şirketinin ruhsat sahibi olduğu ve üretimini ve satışını yaptığı ilaçlar arasında kemoterapi hastalarının kullandığı “FRAVEN” isimli ilaç bulunuyor.

Arven şirketi, solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılan “CYPLOS” ilaç-cihazının patent-lisans sahibi. Arven tarafından “FRAVEN” ilacı üretilmeden önce kemoterapi alan hastaları tamamıyla ithal ilaçlara bağımlı iken, “FRAVEN” ilacıyla birlikte bu bağımlılık ortadan kalkmış durumda. Şirketlerin tek ortağı ve münferiden yetkilisi Zafer Toksöz, çok sayıda ilaç geliştirmiş, çok sayıdaki patentin buluş sahibi olan bir isim.