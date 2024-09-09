Atatürk’ün çağdaş medeniyet yolunda yürümeyi sürdüreceğiz

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel ZORLU

ESİAD olarak, 9 Eylül’den al­dığımız ilhamla, bir yandan bu köklü geçmişe sahip çıkıyor; bir yandan da ekonomimizi sürdürü­lebilir kalkınma hedefleri doğrul­tusunda küresel düzeyde başarı­lı bir geleceğe taşımak için karar­lılıkla çalışıyoruz.

Üyelerimize, ekonomimize ve topluma katkı sağlama misyonumuzu, Atamızın çizdiği çağdaş medeniyet yolun­da sürdürüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de iş dünyasının görüşlerini temsil etmeye, özel girişimciliğin ve demokratik değerlerin geliş­mesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.Bu düşüncelerle, İz­mir’in kurtuluşunun 102. yılında, başta bağımsızlığımızın ve Cum­huriyetimizin mimarı Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için savaşan tüm kah­ramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 9 Eylül kutlu olsun!