Atatürk’ün çağdaş medeniyet yolunda yürümeyi sürdüreceğiz
Evrensel demokratik değerlerin beşiği olarak, tarih boyunca farklılıkların bir arada barış içinde yaşadığı İzmir, medeniyetin ve kardeşliğin simgesi olmuştur.
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel ZORLU
ESİAD olarak, 9 Eylül’den aldığımız ilhamla, bir yandan bu köklü geçmişe sahip çıkıyor; bir yandan da ekonomimizi sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel düzeyde başarılı bir geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz.
Üyelerimize, ekonomimize ve topluma katkı sağlama misyonumuzu, Atamızın çizdiği çağdaş medeniyet yolunda sürdürüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de iş dünyasının görüşlerini temsil etmeye, özel girişimciliğin ve demokratik değerlerin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.Bu düşüncelerle, İzmir’in kurtuluşunun 102. yılında, başta bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için savaşan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 9 Eylül kutlu olsun!