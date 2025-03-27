Atık çimentonun kullanımı, emisyonu yüzde 61 azaltabilir

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel karbon salımının yüzde 8’inden sorum­lu olan ve Sınırda Kar­bon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında yüksek kar­bon kaçağı riski taşıyan altı sektör arasında yer alan çimento sektö­rünün yeşil dönüşümü, gezegenin geleceği için büyük önem taşıyor. Bir yandan çimento üretimi yapan şirketler Ar-Ge çalışmaları ile sü­reci desteklerken, mühendisler de bilimsel çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu alanda yapılan yeni bir araştırma, sektörün dö­nüşümünde çimento atıklarının kullanımının emisyon azaltımına yüzde 61’e varan katkı sağlayaca­ğını ortaya koydu.

São Paulo Üniversitesi ve And­linger Enerji ve Çevre Merkezi araştırmacıları tarafından yapı­lan araştırma, ACS Sustainable Chemistry & Engineering’de ya­yınlandı. Çalışmada mühen­disler, çimento atıklarını endüstri standardıyla karşılaştırılabilir per­formansa sahip, sürdü­rülebilir, düşük karbon­lu bir alternatife dönüş­türmek için yaklaşım geliştirdi. Bu kapsam­da yüzde 80’e kadar geri dönüştürülmüş çimen­to içeren karışımların, karbon emisyonlarının çok daha azını üretirken, tek başı­na geleneksel Portland çimentosu kadar güçlü olduğu ispatlandı.

Portland çimentosu nedir?

Peki nedir Portland çimento­su?.. Beton oluşturmak için kulla­nılan en yaygın bağlayıcıdır. Fakat yüksek karbon yoğunluğu, çimen­to ve beton endüstrisinin küresel emisyonların yaklaşık yüzde 8’in­den sorumlu olmasının da başlı­ca nedeni olarak bilinir. Çimento atıklarının kullanımıyla elde edi­lecek tahmini azalmaların, Küre­sel Çimento ve Beton Birliği’nin sözde klinker değiştirme yakla­şımlarıyla mümkün olacağını ön­gördüğü yüzde 9’luk emisyon ke­sintilerini aştığı belirtildi.

Çalışmaya ilişkin değerlendir­mede bulunan Andlinger Enerji ve Çevre Merkezi araştırmacısı İn­şaat ve Çevre Mühendisliği Pro­fesörü Claire White, “Burada ile­riye doğru atılan adım, artık Port­land çimentosuyla aynı olan kısa ve uzun vadeli özellikleri, büyük oranda geri dönüştürülmüş mal­zemelerden oluşan düşük kar­bonlu bir alternatifle elde edebilmenizdir” dedi.

Hızlı gelişen şehirler için daha pratik olabilir

Geri dönüştürülmüş çimentonun ölçeklendirilmesinin, çöplük yerine daireselliği dikkate aldığını, yıkım atıklarını ayırma ve işleme için daha iyi bir yaklaşım gerektireceğini belirten araştırmacılar, teknolojinin ayrıca çoğunlukla yeni binaların bulunduğu hızla gelişen bölgeler yerine, güvenilir bir eski bina stoğu tedarikine sahip olgun şehirlerde daha pratik olacağına vurgu yaptı.

Yıkılan yapının malzemeleri, yeni inşaatta kullanılabilir

Söz konusu teknolojiyle şehirlerin bugün olduğundan çok daha dairesel hale gelebileceğine dikkat çeken São Paulo Üniversitesi araştırmacısı Sérgio C. Angulo da, “Yıkılan altyapıdan elde edilen malzemeler doğrudan yeni inşaat projelerinde kullanılabilir. İnşaat kodlarını güncellemek, inşaat sektöründe inovasyona izin vermek için önemlidir” ifadelerini kullandı.

Daha dairesel karbon ekonomisi yaratabilir

Araştırmacılar, süreç inşaat atıklarını yeniden değerlendirdiğinden, sürecin dünyayı daha dairesel bir karbon ekonomisine doğru taşıyabileceğini ve diğer yeni düşük karbonlu çimento alternatiflerine göre daha az karbon emisyonu üretebileceğini söyledi. Makalede, ekip çimentolarının metrik ton başına 198 ila 320 kilogram karbondioksit yaydığı, kireç taşı kalsine edilmiş kil çimentosu (LC3) olarak bilinen ticari olarak temin edilebilen düşük karbonlu bir alternatife göre yüzde 40’a kadar daha az emisyon yaydığı tahmin ediliyor.

Beş gigatonun bir gigatonu kazanılır

Mühendisler tarafından geliştirilen çimento atığı geri dönüşüm yaklaşımının temelinde ısı yer aldı. Araştırmacılar, betonu ince bir toz haline getirdikten sonra her yıl üretilen beş gigaton beton atığından, bu tozun yaklaşık bir gigatonunun endüstri tarafından geri kazanılabileceğini tahmin etti. Ekip bunu 500 °C’ye ısıttı. Bu sıcaklık, çimento tozunu kurutmak ve bağlayıcı olarak özelliklerini geri kazandırmak için yeterince yüksekti ancak malzemedeki karbonat bileşenlerinin ayrışmasını önlemek için yeterince düşüktü, bu da ek karbondioksit emisyonlarına yol açacaktı.

Bu ‘termoaktifleştirilmiş’ çimento kendi başına beton yapmak için kullanılabilirken, araştırmacılar karıştırma işlemi sırasında yüksek yüzey alanı ve su ihtiyacının yüksek gözenekliliğe ve azalmış mukavemete sahip bir son malzemeye yol açtığını buldu. Ancak geri dönüştürülmüş çimentoyu az miktarda ince öğütülmüş Portland çimentosu veya kireç taşıyla birleştirerek, ortaya çıkan çimento bağlayıcısı endüstri standartlarıyla aynı seviyede mukavemet kazanımları ve işlenebilirlik gösterdi.