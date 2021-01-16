Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri çatısı altında 62'nci sektör meclisi, atık ve geri dönüşüm sanayisi alanında oluşturuldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, altında 10’a yakın alt alanı içeren ve geleceğin en önemli sektörlerinden biri olarak gösterilen geri dönüşüm sektörü TOBB çatısı altında birleşti.

Yeni kurulan meclisin tanışma toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Selim Kandemir ve Zeki Kıvanç’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kandemir, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, meclislerin kamu, özel sektör ve sektörel sivil toplum kuruluşlarını yasal zeminde buluşturan bir platform olduğunu belirterek, meclisin oluşturulma aşamasında ortaya koyduğu vizyondan dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç da atık ve geri dönüşüm sektörünün, küresel olarak geliştirilen ve ortaya konulan stratejilerle dünyada önemli bir noktaya geldiğine dikkati çekerek, meclis olarak sektör ve ülke adına çok faydalı işlerin altına imza atılacağından emin olduğunu bildirdi.

Seçimli meclis toplantısının şubatta gerçekleştirilmesi planlanıyor.