Atıl iş gücü dört ay sonra yüzde 30’un altına geriledi
En geniş tanımlı işsizliği ifade eden atıl iş gücü oranı temmuzda yüzde 29,6 oldu. Bu gösterge nisan, mayıs, haziran aylarında yüzde 30’un üzerinde seyretti. Nisanda ise yüzde 28,7 seviyelerindeydi. Temmuzda işsizlik oranı 0,4 puan azalırken, haftalık ortalama fiili çalışma süresi arttı.
Türkiye’deki işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 8’e geriledi. İşsizlik oranındaki düşüş 0,4 puan oldu. İşsiz sayısı da bir önceki aya göre 164 bin kişi azaldı ve 2 milyon 828 bin kişiye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısındaki artış 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye yükseldi. İstihdamın yavaş artmasına karşın işsizlik daha yüksek sayıda azaldı. Bunun nedeni ise iş gücü sayısındaki düşüş oldu. Temmuzda bir önceki aya kıyasla iş gücü 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişiye geriledi. İş gücüne katılma oranı 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 oldu.
Temmuz ayında istihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 1,2 saat arttı ve 42,6 saat oldu. Fiili çalışma süresi martta 43,4 saate kadar çıkmıştı. Geçen yıl temmuzda ise 43,1 saatti.
İş gücü piyasasına yönelik bütün bu göstergeler atıl iş gücünün de son dört ayın en düşük seviyesine inmesini sağladı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı temmuzda bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Bu oran nisan, mayıs ve haziranda yüzde 30’un üzerindeydi. Martta ise yüzde 28,7 düzeyinde bulunuyordu. Öte yandan 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15’e geriledi.
TCMB: Koşullar, orana göre zayıf kaldı
Merkez Bankası (TCMB) Ekonomi Notları bölümünde dün yayınlanan çalışmada, “2024 yılında iş gücü piyasası koşullarının, geniş tanımlı işsizlik göstergelerinin işaret ettiğinden daha güçlü, ancak temel işsizlik oranının imâ ettiğinden daha zayıf olduğunu göstermektedir” denildi.
Son dönemde iş gücü piyasası göstergelerinden gelen karışık sinyalleri daha iyi anlamak için Bileşik Iş gücü Piyasası Endeksi'nin (BİPE) oluşturulduğuna dikkat çekilen notta, “BİPE'yi oluştururken, 23 iş gücü piyasası göstergesinden oluşan geniş bir veri setindeki ortak değişkenliğin neredeyse yarısını açıklayan birinci bileşen kullanılmaktadır” ifadeleri yer aldı