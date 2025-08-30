Atıl iş gücü dört ay sonra yüzde 30’un altına geriledi

Türkiye’deki işsizlik ora­nı temmuz ayında yüzde 8’e geriledi. İşsizlik ora­nındaki düşüş 0,4 puan oldu. İş­siz sayısı da bir önceki aya göre 164 bin kişi azaldı ve 2 milyon 828 bin kişiye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısındaki artış 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye yükseldi. İstihdamın yavaş artmasına karşın işsizlik daha yüksek sayıda azaldı. Bu­nun nedeni ise iş gücü sayısın­daki düşüş oldu. Temmuzda bir önceki aya kıyasla iş gücü 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişiye geriledi. İş gücüne ka­tılma oranı 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 oldu.

Temmuz ayında istihdam edi­lenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırıl­mış haftalık ortalama fiili çalış­ma süresi bir önceki aya göre 1,2 saat arttı ve 42,6 saat oldu. Fiili çalışma süresi martta 43,4 saa­te kadar çıkmıştı. Geçen yıl tem­muzda ise 43,1 saatti.

İş gücü piyasasına yönelik bü­tün bu göstergeler atıl iş gücünün de son dört ayın en düşük sevi­yesine inmesini sağladı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı temmuzda bir ön­ceki aya göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Bu oran nisan, mayıs ve haziranda yüzde 30’un üzerindeydi. Martta ise yüzde 28,7 düzeyinde bulunuyordu. Öte yandan 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 pu­an azalarak yüzde 15’e geriledi.

TCMB: Koşullar, orana göre zayıf kaldı

Merkez Bankası (TCMB) Ekonomi Notları bölümünde dün yayınla­nan çalışmada, “2024 yılında iş gücü piyasası koşullarının, ge­niş tanımlı işsizlik göstergeleri­nin işaret ettiğinden daha güçlü, ancak temel işsizlik oranının imâ ettiğinden daha zayıf olduğunu göstermektedir” denildi.

Son dö­nemde iş gücü piyasası gösterge­lerinden gelen karışık sinyalle­ri daha iyi anlamak için Bileşik Iş gücü Piyasası Endeksi'nin (BİPE) oluşturulduğuna dikkat çekilen notta, “BİPE'yi oluştururken, 23 iş gücü piyasası göstergesinden oluşan geniş bir veri setindeki or­tak değişkenliğin neredeyse yarı­sını açıklayan birinci bileşen kul­lanılmaktadır” ifadeleri yer aldı