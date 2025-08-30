Atıl iş gücü dört ay sonra yüzde 30’un altına geriledi

  1. Dünya Gazetesi
En geniş tanımlı işsizliği ifade eden atıl iş gücü oranı temmuzda yüzde 29,6 oldu. Bu gösterge nisan, mayıs, haziran aylarında yüzde 30’un üzerinde seyretti. Nisanda ise yüzde 28,7 seviyelerindeydi. Temmuzda işsizlik oranı 0,4 puan azalırken, haftalık ortalama fiili çalışma süresi arttı.

Türkiye’deki işsizlik ora­nı temmuz ayında yüzde 8’e geriledi. İşsizlik ora­nındaki düşüş 0,4 puan oldu. İş­siz sayısı da bir önceki aya göre 164 bin kişi azaldı ve 2 milyon 828 bin kişiye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısındaki artış 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye yükseldi. İstihdamın yavaş artmasına karşın işsizlik daha yüksek sayıda azaldı. Bu­nun nedeni ise iş gücü sayısın­daki düşüş oldu. Temmuzda bir önceki aya kıyasla iş gücü 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişiye geriledi. İş gücüne ka­tılma oranı 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 oldu.

Temmuz ayında istihdam edi­lenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırıl­mış haftalık ortalama fiili çalış­ma süresi bir önceki aya göre 1,2 saat arttı ve 42,6 saat oldu. Fiili çalışma süresi martta 43,4 saa­te kadar çıkmıştı. Geçen yıl tem­muzda ise 43,1 saatti.

İş gücü piyasasına yönelik bü­tün bu göstergeler atıl iş gücünün de son dört ayın en düşük sevi­yesine inmesini sağladı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı temmuzda bir ön­ceki aya göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Bu oran nisan, mayıs ve haziranda yüzde 30’un üzerindeydi. Martta ise yüzde 28,7 düzeyinde bulunuyordu. Öte yandan 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 pu­an azalarak yüzde 15’e geriledi.

TCMB: Koşullar, orana göre zayıf kaldı

Merkez Bankası (TCMB) Ekonomi Notları bölümünde dün yayınla­nan çalışmada, “2024 yılında iş gücü piyasası koşullarının, ge­niş tanımlı işsizlik göstergeleri­nin işaret ettiğinden daha güçlü, ancak temel işsizlik oranının imâ ettiğinden daha zayıf olduğunu göstermektedir” denildi.

Son dö­nemde iş gücü piyasası gösterge­lerinden gelen karışık sinyalle­ri daha iyi anlamak için Bileşik Iş gücü Piyasası Endeksi'nin (BİPE) oluşturulduğuna dikkat çekilen notta, “BİPE'yi oluştururken, 23 iş gücü piyasası göstergesinden oluşan geniş bir veri setindeki or­tak değişkenliğin neredeyse yarı­sını açıklayan birinci bileşen kul­lanılmaktadır” ifadeleri yer aldı

 

