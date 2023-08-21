Atlas Copco çevreci üretime yöneldi

Başak Nur GÖKÇAM

Gezegenimiz artık kırmızı alarm veriyor. Dünya, tahmin edilenden çok daha hızlı ısınıyor ve bu noktada en büyük sorumlulardan biri de sanayi. Bu nedenle de küresel ölçekte karbon ayak izinin yüzde 20’sinden sorumlu olan endüstri sektörüne büyük görev düşüyor. Çünkü sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada sanayi alanında çalışmakta olan şirketlerin aldığı kararlar önemli bir rol üstlenecek.

Peki sanayi sektöründe devleşen Atlas Copco Endüstriyel Teknik, bu durumun ne kadar bilincinde? İçinde bulunduğumuz sorunlara karşı ne tür önlemler alıyor? Atlas Copco Endüstriyel Teknik’in Türkiye Genel Müdürü Bilge Acarkan, bıraktıkları karbon izine karşın ne tür çözümler geliştirdiklerini ve sürdürülebilirliğe yönelik attıkları adımları DÜNYA’ya anlattı.

Enerji verimliliğine yöneldik

Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak, sürdürülebilir verimlilik hedeflerine odaklandıklarını belirten Bilge Acarkan, “Otomotiv, elektronik, beyaz eşya ve ev aletleri, havacılık, enerji, metal fabrikasyon, dahil olmak üzere ağır sanayiden gemi inşaatına, elektrikli araç üretiminden rüzgâr enerjisi endüstrisine kadar çok farklı sektörlere geniş kapsamda hizmet veriyoruz. Global olarak daha sürdürülebilir bir dünya için ise belirli sektörleri odak noktamız haline getirdik” dedi.

Bu kapsamda elektrikli araç, yenilenebilir enerji gibi sektörlere odaklandıklarının bilgisini veren Acarkan, “İnovatif ürün, yazılım ve fayda sunuyoruz. Örneğin elektrikli araç üretiminde (batarya üretimi dahil) A’dan Z’ye tüm montaj proseslerini gerçekleştirebilen tek firmayız. Yazılım çözümleri ve hata önleme çözümlerimiz ile müşteri tarafında üretim sürdürülebilirliği sağlıyoruz.

Akıllı fabrika izleme ve KPI yönetimi özellikleriyle üretim kesinti sürelerini azaltıyor ve verimliliği artırıyoruz. Rüzgâr tribün üretiminde inovatif çözümler sunarak hem üretimde verimlilik sağlıyoruz hem de dünyadaki enerji kullanımı dönüşümüne katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Aksiyon almak gerek

Sürdürülebilirlik alanındaki hedefler doğrultusunda kendi şirketlerine ve fabrikalarındaki çalışmalara yöneldiklerini belirten Bilge Acarkan şöyle devam etti, “Bu noktada ilk hedefimiz, kendi şirketlerimiz ve fabrikalarımızda küresel sıcaklık artışını en fazla 1,5°C sıcaklıkta tutmak için doğrudan faaliyetlerimizden ve satın aldığımız enerjiden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak.

Bunu da kendi faaliyetlerimizde düşük karbonlu enerjiye geçerek, fabrikalarımızı yeşil enerji ile çalışır hale getirip karbon emisyonlarını düşürerek, operasyonel faaliyetlerde karbon ayak izini azaltacak çözümlerde aksiyonlar alarak” başarabiliriz.”

Atlas Copco’da yeni düzen

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bilge Acarkan şöyle devam etti: “Çalışanlarımızın eğitim almalarını sağlayarak bilinçlenmesini sağlıyoruz. Ofislerimizde farklı alanlarda sürdürülebilirlik odağında aksiyonlar aldık.

Enerji tasarrufu için Led aydınlatmalara geçtik; Su tasarrufu için musluklar, sensörlü musluklar ile değiştirildi, susuz pisuar kullanımına geçildi. Atık konusunda ise yemekhanede ve mutfaklarımızda ‘kullan at’ ürünler kullanımını bıraktık. Mutfaklarda kahve kapsüllerimizi toplayarak geri dönüşüme gönderimini sağladık.

Lojistik alanında, hava taşımacılığını en aza indirmek dahil olmak üzere ulaşımımızın verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Şirket seyahatlerinde, uygun mesafelerde, hava yolu yerine kara yolunun tercih edilmesini sağlıyoruz. Satış ekiplerimiz hybrid araçlar kullanmaya başladı. Önümüzdeki dönemde 2023 Atlas Copco Grup hedeflerini gerçekleştirmek için elektrikli araç kullanımına geçiş gibi aksiyonlara devam edeceğiz.”

Yeşil enerji ile karbon ayak izimizi %45 azalttık

Türkiye’de yalnızca “Satış ve satış sonrası hizmetler şirketi” olarak faaliyet gösterdiklerinin bilgisini veren Atlas Copco Endüstriyel Teknik Türkiye Genel Müdürü Bilge Acarkan, “2023 yılı itibarıyla Tuzla merkez ofisimizde satın almış olduğumuz yeşil enerji, karbon ayak izimizi yüzde 45 düşürdü. Tuzla yerleşkemizde yüzde 100 oranında yenilenebilir enerji kullanıyoruz” bilgisini verdi.

2030’a kadar emisyonları %50 azaltma sözü

Sanayi Devrimi’nin başlamasıyla sera gazı emisyonunda büyük bir artış olduğunu, sanayileşme öncesine göre yakılan fosil yakıtlar ve doğa tahribatı nedeniyle atmosferdeki karbondioksit birikiminin yüzde 47, metan birikiminin ise yüzde 156 arttığını hatırlatan Bilge Acarkan, “Atlas Copco olarak bizler, yüksek verim ve enerji tasarrufu merkezli ‘yeşil üretim’ yaklaşımları ile çevresel etkileri en aza çekmek için çok çalışıyoruz. Hedefimiz 2030 yılına kadar emisyonları yüzde 50 azaltmak” şeklinde konuştu.