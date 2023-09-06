ATO, Afrika’da sağlık turizmi için tanıtım atağına kalktı

Ankara Ticaret Odası (ATO), Başkent’in sağlık turizmi alanında yaptığı çalışmaları Afrika kıtasına tanıtmak ve sağlık turizminden aldığı payı artırmak için harekete geçti.

ATO, 3-5 Eylül 2023 tarihleri arasında Nijerya’nın Lagos kentinde 19’uncusu düzenlenen Akwaaba African Travel Market-Akwaaba Afrika Turizm Fuarı’nda Başkent’in sağlık turizmi hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarını tanıtmak amacıyla ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz’ın koordinatörlüğünde “Health Ankara” adıyla stant açtı. Stantta ATO tarafından hazırlanan ve Başkent’in sağlık turizmi yapmaya yetkili, kamu, vakıf ve özel hastaneleri ile tıp merkezleri ve diğer tesislerinin tanıtımına yönelik hazırlanan broşürün dağıtımı da yapıldı.

Abuja TSO ile işbirliği

Yılmaz, Nijerya’daki temasları kapsamında Nijerya Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odaları Birliği (NACCIMA) ve Abuja Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI) temsilcileriyle Ankara’nın sağlık turizmi potansiyeli ile ilgilenen devlet görevlileri ve iş insanlarından oluşan heyetle gerçekleşen iş birliği toplantısına katılarak, ATO ile ACCI arasında sağlık alanında kapasite geliştirme işbirliği sözleşmesine imza attı.

Philomath Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Barrister Collins A. Aimuan ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Yılmaz, Abuja Ticaret Müşaviri Sefa Akyol, Turquaz Group CEO'su Süreyya Ümran Alınak, Serenas Group Genel Müdürü Özgün Yılmaztürk ve Uluslararası Sağlık Turizmi Derneği Genel Sekreteri Naci Tamer Hotomaroğlu’nun da katıldığı toplantıda, bölgede bir eğitim ve araştırma hastanesi kurulmasına ilişkin işbirliği fırsatlarını görüştü. Görüşmede, konuyla ilgili ikinci toplantının Ankara'da yapılması hususunda fikir birliğine varıldı.

Yılmaz, bilgi teknolojileri, insan kaynakları ve finansal hizmetler alanlarında uzmanlaşmış Nijeryalı bir yönetim danışmanlığı firması olan Gharl Company CEO’su Niyi Shomade ile de bir araya gelerek, sağlık hizmetleri yazılımları alanında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

“7 kıtada tanıtacağız”

Başkent’in sağlık turizminin gelişimi için Nijerya’da temaslarda bulunan Yılmaz, United Healthcare ve Diff Medical Centre ile de istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Fuar hakkında değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, sağlık turizminin dünyada büyüyen ve gelişen bir sektör olduğunu belirterek, Ankara’nın sağlık turizminde gelişmesini ve bu alandaki gelirlerini artırmasını hedeflediklerini söyledi. Baran, “Ankara gerek coğrafi konumu gerek hastaneleri, sağlık tesisleri, termal kaynaklarıyla sağlık turizminde önemli potansiyele sahip.

ATO olarak stant açarak katıldığımız bu fuar ve Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen temasların Afrika pazarlarına ulaşmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz Başkentimizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtarak, 7 kıtadan gelen turistlere sağlık hizmeti vermek. Sağlık sektörünün tanıtımına yönelik atılacak adımlar, ticaret ve ekonomiyi daha yukarılara taşıyacak basamakları oluşturacaktır” dedi.