ATO Başkanı Baran: Her beş alışverişten biri e-ticaret üzerinden yapılıyor

Ankara Ticaret Odası, üyelerinin ihracatını geliştirmeye ve Başkent’in ihracat ve e-ihracat gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ankara Ticaret Odası’nın, ATO İDEA koordinatörlüğünde, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret ve e-ihracat platformlarından Trendyol iş birliğiyle gerçekleştirdiği, “Trendyol Mikro İhracat Bilgilendirme Toplantısı” ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmalarını Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tuncer, Trendyol Satış ve İş Geliştirme Müdürü Özkan Çokaygil ve ATO İDEA Genel Müdürü Gaye Yardımcı yaptı.

ATO Başkanı Gürsel Baran yaptığı konuşmada, pandemi ile birlikte e-ticaretin tüm dünyada hızlı gelişme seyrine girdiğini belirterek, Türkiye’de de e-ticaret ve e-ihracat yapan firma sayısının arttığına dikkati çekti. Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerinin ticari hayatta yaşanan bu gelişime uyum sağlamasına yönelik e-ticaret ve e-ihracat seferberliği başlattıklarını kaydeden Baran, ATO olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Dünya ticaretinde dijitalleşmeyle birlikte yaşanan bu gelişmelerin, e-ihracat gelirlerine yansıdığını belirten Baran, “Bir sektör sanki yeniden doğdu. 2023 yılında ülkemizde e-ihracat geliri 5 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Dünyada trilyonlarca dolarlık e-ticaret pazarı mevcut. İhracatta ve e-ihracattaki başarı, dünya ticaretinden daha çok pay almak anlamına geliyor” dedi.

ATO Başkanı Baran, bu toplantı ile de daha önce hiç ihracat yapmamış ATO üyelerini, mikro düzeyde dahi olsa ihracatçı haline getirmek istediklerini belirterek, “Mikro ihracat yapan üye sayımızı artırarak, hem ülkemizin hem de Başkentimizin ihracatına makro düzeyde katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

“Her beş alışverişten biri e-ticaretten”

E-ticaretin ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecek bir alan olduğunu dile getiren Baran, ihracatın ve e-ihracatın artmasının aynı zamanda üretimin, yatırımın ve istihdamın artması anlamına geldiğini kaydetti. Baran, “E-İhracat ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak bir alan. Türkiye'de e-ticaret 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 115 artışla 1.85 trilyon TL’lik bir iş hacmiyle 5,8 milyar adet siparişe ulaştı. Ülkemizdeki her beş alışverişten biri e-ticaret üzerinden yapılır hale gelerek yaklaşık yüzde yirmilere varan bir hacme ulaştı. ” dedi.