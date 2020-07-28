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ATO: İstihdamı koruyabilmek için hizmet sektörünün sorunlarının çözülmesi gerekiyor

Gelir ve istihdamının önemli bir bölümünü oluşturan hizmet sektörünün yeni normalleşme dönemindeki sorun ve çözüm önerileri Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen toplantıda ele alındı.

ATO: İstihdamı koruyabilmek için hizmet sektörünün sorunlarının çözülmesi gerekiyor
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Toplantıda konuşan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, hizmet sektörünün ülke ekonomisinin büyük bölümünü oluşturduğunu belirterek sektörün istihdamdaki payının yüksekliğine dikkat çekti. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan hizmet sektörüne yönelik farkındalık oluşturmanın istihdam açısından da önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, “Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve istihdamı koruyabilmek için hizmet sektörünün sorunlarının çözülmesi gerekiyor” dedi.

Başkentte hizmet sektöründe faaliyet gösteren on binlerce işletme bulunduğunu belirten Yılmaz, işçi-işveren davalarının büyük oranda işçi lehine, işveren aleyhine çözülüyor olmasının da sektördeki kayıt dışılığı artırdığını belirtti. Yılmaz, bu durumun nitelikli işgücü istihdamını da olumsuz etkilediğini ifade etti.

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