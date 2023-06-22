ATSO yönetimi Adıyaman’ın Acil Eylem Planı'nı sundu

Adıyaman’da depremden kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi ve depremzedelerin geri dönüşünün sağlanması için önerilerimiz’ başlığı altında sunulan dosyada; “Tüzel kişilerin de AFAD’ın hak sahipliği başvurusundan faydalanması, hasar tespitlerinin gözlemsel yapılmasından dolayı oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla iki kez itiraz edilen binaların mahkeme sürecinin uzunluğu nedeniyle bakanlık yetkilileri tarafından yeniden değerlendirilmesi, ihale edilen konutlara yerelde bulunan depremzede müteahhitlerin de yüklenici olabilmesi için iş bitirme ve teminat gibi şartların hafifletilmesi, kamuda iş yapan yerel müteahhitlere teminat ve avans mektubu konusunda ayrıcalık tanınması” gibi konulara yer verildi.