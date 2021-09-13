Autoshow 4 yıl sonra ‘cep’ten çıktı

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Türkiye’nin önde gelen otomobil fuarlarından İstanbul Autoshow, 4 yıl aradan sonra dijital olarak kapılarını açıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 14-26 Eylül tarihleri arasında ‘Mobilite’ teması ile gerçekleştirilecek olan fuarda, 30’a yakın marka 250’den fazla model sergileyecek. Fuarın açılışında konuşan ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, “Dünya çapında fiziksele en yakın dijital fuar olma özelliğine sahip Autoshow’un en önemli özelliklerinden biri, her yerden, her saatte ve hatta mobilden takip edilebiliyor olması. Böylece siz değil, fuar sizin ajandanıza uyacak” dedi.

13 Eylül’de (dün) basın mensuplarını ağırlayan fuarda markalar, son teknoloji ürünlerini tanıtırken, gelecek vizyonlarını da paylaştı. ODD yetkililerinin de vurguladığı üzere, fuarın en önemli özelliklerinden biri, fiziki otomobil fuarlarına en yakın dijital etkinlik olması. Fuar hem katılımcılar hem de markalar için daha önce görülmemiş farklı bir deneyim sunuyor. Fuaye alanı bulunan Autoshow’a, tıpkı fiziki fuarlar gibi bir kapıdan giriliyor. 6 farklı holde, 23 otomobil markası ile 4 motosiklet ve scooter markasının standı bulunuyor. Ziyaretçiler, istediği markanın standını ziyaret ederek, yeni modelleri inceleyebiliyor, dilerlerse satış temsilcilerinden detaylı bilgi alabiliyor ya da test sürüşü randevusu ayarlayabiliyor. Dijital Autoshow, iki hafta boyunca 7/24 açık olacak. Kaçırılan aktivitelerde geriye dönük izlenebilme olanağı sunulacak. Organizasyonda ziyaretçiler, otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooter'ları da inceleyebilecek.

Hibrit olarak devam edecek

Fuarın tamamen dijital olarak yapılmasının nedeni pandeminin yarattığı risklerden kaçınmak. Ancak hibrit bir fuarın yaklaşık üç senedir ODD’nin gündeminde olduğunu ifade eden Ali Bilaloğlu, “Otomobil fuarları tüm dünya son yıllarda kan kaybediyordu. Birçok marka, belirli fuarlara katılmamaya başladı. Biz de kendi fuarımızı daha çekici hale getirebilmek adına üç sene önce hibriti konuşmaya başladık. Bu fuar hepimiz için bir tecrübe olacak. Bu yıl tamamen dijital olan fuarı sonraki yıllarda hibrit olarak planlıyoruz. Küresel diğer fuarlarda da trendin bu yönde olacağını öngörüyoruz: Özellikle 5G teknolojisi bu dönüşümü destekleyecek. Diğer yandan, tüketicilerin yüzde 70’i artık araç alırken önce dijitalden inceleme yapıyor ” diye konuştu.

“Gelecek otonom ve elektriklide”

Geleceğin otonom ve elektrikli araçlarda olduğunu vurgulayan Ali Bilaloğlu, “Otomotiv sektörü ilk icat edildiği günden bugüne en derin en kapsamlı değişimden geçiyor. Otonom araçlarda 5. seviye test aşamasında. Öte yandan, iklim krizi elektrikli araçlara dönüşümü hızlandırdı. Devletler de önemli teşvikler veriyor. Gelişmiş ülkeler tamamen elektrikliye geçerken, içten yanmalı motorlar 20 yıl sonra sadece Afrika ülkeleri gibi pazarlarda olacak" açıklamasını yaptı.

“Bir araçta 2 bine yakın çip kullanılıyor”

Açılış konuşmasında, sektördeki güncel gelişmelere de değinen ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, çip krizine yönelik açıklama yaparak, “Otomotiv bugün pandemiyle birlikte başlayan çip krizi ile çalkanan bir sektörü haline geldi. Teknolojik özelliklerine göre değişmekle birlikte, bugün bir araçta 1.000 ila 2.000 adet arasında çip kullanılıyor. Çip krizinin 2022’nin ikinci yarısında çözülmesini bekliyoruz” dedi.

Panaromik görüntüleme teknolojisi

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ise fuara ilişkin olarak, “Autoshow 2021 Mobility fuarı bu yılın en iddialı dijital organizasyonu olacak. Bizim iddiamız dijitalde fiziksele en yakın Autoshow. Özel bir teknoloji olan panaromik görüntüleme teknolojisi ile fuar alanında ziyaretçiler dolaşabilecekler” dedi.

Dijital sahnede elektrikli yarışı

Autoshow 2021 Mobility’e katılan markaların hemen hepsi, fuarda geleceğin teknolojisi olan elektrikli araç modellerini ön plana çıkardı. Birçok marka fuarda ayrıca üretim tarafında yüzde 100 elektrikli araçlara geçme takvimini açıkladı. Mercedes-Benz, markanın yeni elektrikli amiral gemisi EQS ve EQA modellerini tanıttı. Fiat, 2022’de Türkiye’de satışa çıkaracağı Elektrikli Fiat 500’ü fuarda görücüye çıkardı. Hyundai fuarda Elektrikli Kona’nın lansmanını yaparken, Subaru markanın ilk tam elektrikli otomobili olan ve 2022 ortasında satışa sunulacak Solterra modelini ziyaretçilerle buluşturdu. Ford, tamamen elektrikli Mustang Mach-E ile tam elektrikli ilk Transit olan E-Transit'i fuarda ön plana çıkarırken, BMW de elektrikli iX’in yanı sıra 2022 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanan tamamen elektrikli BMW i4 de fuarda sergiledi. Toyota ise fuarda alanında öncü olduğu hibrit modellerini ziyaretçilerle buluşturdu.