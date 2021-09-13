Autoshow, ilk kez dijitalde ziyarete açılıyor

Autoshow 2021 Mobility Fuarı, yarın ilk kez dijital olarak ziyarete açılıyor. Bugün basın mensuplarının ziyaretine açılan fuar, yarın tüm otomotiv tutkunlarına açılacak ve 26 Eylül’e kadar devam edecek.

ODD tarafından "Mobilite" teması ile gerçekleştirilecek olan organizasyonda ziyaretçiler, otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterları "www.odd.org.tr/autoshow2021" internet adresinden ücretsiz olarak inceleyebilecek.

Mobilite temasıyla birçok ilke de sahne olması beklenen fuarda, 35 markanın 250’yi aşkın modeli görücüye çıkacak.

Dijitalde Autoshow 7/24 açık, kaçırılan aktivitelerde geriye dönük izlenebilme, sadece laptop veya bilgisayarda değil mobil cihazlardan da erişim imkanı bulunuyor. Telefon, tablet gibi tüm cihazlarda da uygulama indirmeden fuar gezilebilecek.

“Türkiye’nin ilk dijital Autoshow'u”

Konuya ilişkin açıklama yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Autoshow'u çağın ihtiyaç ve teknolojilerine adapte ederek, Türkiye’nin ilk dijital Autoshow’u olarak "Mobilite" temasıyla ziyaretçilerle buluşturacaklarını belirtti.

Çok sayıda otomotiv markasını bir araya getirecek ve dünyadan herkesin erişimine açık olacak platformun Türkiye otomotiv endüstrisinin tanıtımına katkıda bulunacağına inandıklarını kaydeden Bilaloğlu, "Dünya’da sürdürülebilirlik, dijitalleşme, verimlilik, mobilite öne çıkıyor, hayatımıza giriyor. Biz de bu kavramları dikkate alarak heyecanı dijitalde başlayan, fizikselde desteklenen bir yaklaşımı benimsedik." ifadelerini kullandı.

“Bizim iddiamız dijitalde fiziksele en yakın Autoshow”

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ise, fuara ilişkin şunları söyledi: “Bir buçuk yılı aşkın süredir markalar, ajanslar ve destekçilerle beraber çok yoğun bir hazırlık sürecinden geçtik. Bugün değerli basın mensuplarının, 14-26 Eylül tarihlerinde ise tüm otomotiv tutkunlarının ziyaretine açılacak Autoshow 2021 Mobility Fuarı, bu yılın en iddialı dijital organizasyonu olacak. Bizim iddiamız dijitalde fiziksele en yakın Autoshow. Özel bir teknoloji olan panaromik görüntüleme teknolojisi ile fuar alanında ziyaretçiler dolaşabilecekler."