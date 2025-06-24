AVM ciro endeksi mayısta enflasyonun üzerinde büyüdü

Mayıs 2025’te AVM ciro endeksi enflasyonun üzerinde büyüyerek yüzde 39,7 artış gösterdi. Reel bazda yüzde 3,2’lik yükseliş, sektörün nisandaki yavaşlamanın ardından toparlanma sinyali verdi.

Ekonomist Fatih Keresteci, “Bu veriler, Nisan ayındaki yavaşlamanın ardından Mayıs’ta sektörde yeniden hareketlenme yaşandığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Giyimde sert yükseliş, ayakkabıda süregelen zayıflık

Kategori bazlı verilerde, mayıs ayında en dikkat çekici artış yüzde 51,4 ile giyim kategorisinde gerçekleşti. Nisan ayının zayıf seyrinden sonra mevsim normallerine dönen hava koşullarının da bu artışta etkili olduğu değerlendiriliyor.

Buna karşın, ayakkabı kategorisi üst üste ikinci ayda da zayıf bir performans sergiledi. Keresteci, bu durumu sadece mevsimsel faktörlerle açıklamanın yeterli olmadığını, tüketici alışkanlıklarındaki değişim ve taklit ürünlerin yaygınlaşması gibi daha geniş kapsamlı nedenlerin etkili olabileceğini belirtti.

Ziyaretçi sayısı azaldı, kişi başına harcama arttı

Mayıs 2025’te alışveriş merkezlerine gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 düşüş gösterdi. Ancak bu düşüşe rağmen, toplam cirodaki artış, kişi başına tüketimin arttığını ortaya koyuyor.

Keresteci bu veriyi şu şekilde yorumladı: “Ziyaretçi sayısında yıllık bazda düşüş olmasına rağmen, toplam ciroda reel artış olması, daha az sayıda tüketicinin daha yüksek tutarlı harcamalar yaptığını gösteriyor. Bu durum, gelir dağılımındaki bozulma ile uyumlu. TÜİK verilerine göre en üst yüzde 5’lik gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 22,6’ya ulaşmış durumda. Bu da yüksek gelir grubunun harcamalarda belirleyici hale geldiğini ortaya koyuyor.”