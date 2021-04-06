AVM ciroları 1 yılda yüzde 23 eridi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin şubat ayı sonuçları göre, AVM ciroları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 azaldı. Endeks 236 puana düştü.

Şubat 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Ocak 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde ise 236 puana ulaştı. AVM'lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Şubat 2021'de İstanbul'da 1.088 TL, Anadolu'da 776 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2021'de 901 lira oldu.

Yiyecek içecek kategorisinde metrekare verimlilik yüzde 59 azaldı

Geçtiğimiz yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 6,6 oranında arttı. Hipermarket kategorisi yüzde 2,4, diğer kategoriler yüzde 17,5, giyim kategorisi yüzde 29,3, ayakkabı-çanta kategorisi yüzde 29,9 ve yiyecek-içecek kategorisi yüzde 58,7 geriledi.



AVM'lerdeki alanların büyüklüğü bakımından incelendiğinde, şubat ayında teknoloji kategorisindeki artış yüzde 11,4 , yiyecek-içecek kategorisindeki artış yüzde 10,8, giyim kategorisindeki artış yüzde 9,8, ayakkabı-çanta kategorisinde yüzde 9,6 ve hipermarket kategorisinde yüzde 6,5 arttı.

Ziyaret Sayısı Endeksi yüzde 62 geriledi

AVM ziyaret sayısı endeksi, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62'lik düşüş yaşandı. Ziyaret sayısında bir önceki aya göre değişim ise yüzde 9,4 artış yönünde oldu.