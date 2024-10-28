AVM Metrekare Verimlilik Endeksi ağustosta yıllık yüzde 55 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Ağustos 2024 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 55 oranında artarak 3279 puana yükseldi. Ağustos 2024 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 51,97 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artış enflasyon oranının üstünde gerçekleşmiştir.

Ağustos 2024 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Temmuz 2024 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 5,5 oranında yükseliş göstererek 3279 puana yükselmiştir.

AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro Ağustos ayında Türkiye genelinde 12,500TL iken İstanbul’da 14,512, Anadolu’da 11,159TL olarak gerçekleşmiştir.

Kategori bazında ciro endeksi

Endeks, kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 60,1 ile diğer kategorisinde görülmüştür. Hipermarket kategorisinde yüzde 58,6, teknoloji kategorisinde yüzde 57,6, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 56,6, ayakkabı kategorisinde yüzde 54,6 ve giyim kategorisinde yüzde 52,5’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

Kategori bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Temmuz 2024 dönemi ile karşılaştırıldığında ayakkabı kategorisinde yüzde 11,8, diğer kategorisinde yüzde 6,4, giyim kategorisinde yüzde 5,2, teknoloji kategorisinde yüzde 4,9, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 2,9 ve hipermarket kategorisinde yüzde 2,9’luk yükseliş yaşandığı görülmektedir.

Ziyaret sayısı endeksi

Ağustos 2024 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde değişim görülmemiştir.

Ağustos 2024 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Temmuz 2024 ile karşılaştırıldığında değişim görülmedi.