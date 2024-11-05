AVM Metrekare Verimlilik Endeksi eylülde yüzde 55 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Eylül 2024 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 58 oranında artarak 3371 puana yükseldi. Eylül 2024 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 49,38 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görülmektedir.

Eylül 2024 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Ağustos 2024 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 2,8 oranında yükseliş göstererek 3371 puana yükselmiştir.



AVM Endeksi verileri üçüncü çeyrek bazında geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 55,2 oranında artış göstererek 2024 üçüncü çeyrek döneminde 3152 puana yükseldi.

AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro Eylül ayında Türkiye genelinde 12.852TL iken İstanbul’da 15.192TL, Anadolu’da 11.292TL olarak gerçekleşmiştir.



Çeyrek bazlı m2 başına düşen cirolarda üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 55,2’lik bir artış yaşanmıştır. 2024 yılı üçüncü çeyrekte metrekare verimliliği 12.396TL şeklinde gerçekleşmiştir.

Kategori bazında ciro endeksi

Endeks, kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 67,2 ile diğer kategorisinde görülmüştür (*Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır).Teknoloji kategorisinde yüzde 59,9, hipermarket kategorisinde yüzde 58,6, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 56,4, giyim kategorisinde yüzde 54,9 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 52,3’lük bir artış yaşandığı görülmektedir.

Kategori bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Ağustos 2024 dönemi ile karşılaştırıldığında teknoloji kategorisinde yüzde 12,8, giyim kategorisinde yüzde 2,9, ayakkabı kategorisinde yüzde 1,9, hipermarket kategorisinde yüzde 1,2’lik yükseliş yaşandığı görülürken yiyecek içecek kategorisinde yüzde -3,5 ve diğer kategorisinde yüzde -2,6’lık azalış yaşandığı görülmektedir.

Ziyaret sayısı endeksi

Eylül 2024 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde değişim görülmemiştir.

Eylül 2024 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Ağustos 2024 ile karşılaştırıldığında yüzde -3,2 oranında bir azalış olduğu gözlemlendi.

Ziyaret sayısı endeksinde üçüncü çeyrek bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında değişim görülmemiştir."