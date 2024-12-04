“AVM’lerde kiralar makul markalar yer bulamıyor”

Alışveriş Merkezleri ve Ya­tırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, Bir­leşmiş Markalar Derneği’nin di­le getirdiği fahiş kira artışları ve fesih hakkı ile ilgili eleştirilerine cevap verdi. AYD tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen ve ticari gayrimenkul ve AVM yatırımcı­ları ile perakendenin önde gelen isimlerini bir araya getiren “AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi” İs­tanbul’da dün başladı. Zirvenin açılışında konuşan Nuri Şapkacı, son dönemde bazı perakende sek­tör temsilcilerinin AVM’lerde fa­hiş kira artışları olduğuna yönelik söylemlerinin sektöre zarar ver­diğine dikkati çekerek, ticari gay­rimenkullerdeki fesih sürelerine ilişkin de bilgi verdi.

Ticari gayrimenkullerde konu­ta nazaran çok daha fazla koru­macı bir yaklaşım olduğunu ifade eden Şapkacı, “Bu yaklaşım sonu­cunda çok doğal olarak kiracıları­mız da makul kiralarda oturduk­ları için AVM’lerden çıkmak iste­miyorlar. Büyümek isteyen Türk markalarına maalesef yer bulamı­yoruz. Yurt dışından Türkiye pa­zarına giriş yapmak isteyen glo­bal markalara da yer bulamıyo­ruz artık. Yatırımların olmaması AVM’lerimizin yeni trendleri ya­kalayamaması şüphesiz ki uzun dönemde alışveriş turizmi gelir­lerini de olumsuz yönde etkileye­cektir” diye konuştu.

“Köprü görevi görüyoruz”

Şapkacı, sektör olarak ülkeye sundukları katkının yalnızca tica­ri başarılardan ibaret olmadığını, toplumsal kalkınmaya ve ekono­mik büyümeye de katkı sağladık­larını belirtti. Şapkacı, “1980’lerin sonunda başlayan yolculuğumuz­da bugün dünya standartlarında 450’ye yakın alışveriş merkezine ulaştık. 50 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip sektörümüz için­de bulunduğu ekosistemde doğ­rudan 600 bin kişiye, dolaylı ise 2,1 milyon kişiye istihdam sağlı­yor. İşte bu rakamlar sektör ola­rak Türkiye’nin kalkınmasında üstlendiğimiz rolün de bir göster­gesidir” dedi. AVM’lerin kayıt içi ekonomide oluşturdukları gelir ve istihdamla lider bir rol üstlen­diğini vurgulayan Şapkacı, sek­törün yerli ve yabancı yatırımcı­lar ve markalarla rekabetin güç­lendirilmesi, ölçek ekonomisinin sağlanması ve tüketicilere yüksek nitelikli ve çeşitli alternatiflerin sunulmasıyla enflasyonla müca­delede de önemli bir aktör olduğu­nu bildirdi.

Gürcan: Türkiye önemli bir alışveriş destinasyonudur

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’nin bir alışveriş destinasyonu ve merkezi olduğunu söyledi. Gürcan, “Bütün çevre ülkelerden Türkiye’ye alışveriş yapmak için gelenler oluyor. Ancak bazı gruplar, yabancılara karşı özellikle de Araplara karşı ciddi saldırılarda bulundu. Faşizan saldırılarda bulundu. Bunu da kınıyorum. Çünkü ticaret veya alışveriş yapmaya ülkemize gelen insanları dışlayarak, aşağılayarak hiçbir yere varamayız. Nihayetinde dünyanın her yerinde, gelişmiş ülkelerinde Arabı, Afrikalısı, Türkü, Asyalısı hepsi bir arada alışverişlerini yapabiliyor" dedi.