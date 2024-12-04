“AVM’lerde kiralar makul markalar yer bulamıyor”
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, AVM’lerde kiraların yüksek olduğu eleştirilerine tepki göstererek, “Kiralarımız makul olduğu için markalar AVM’lerden çıkmak istemiyor. Büyümek ya da Türk pazarına giriş yapmak isteyen markalar AVM’lerde yer bulamıyor” dedi.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, Birleşmiş Markalar Derneği’nin dile getirdiği fahiş kira artışları ve fesih hakkı ile ilgili eleştirilerine cevap verdi. AYD tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen ve ticari gayrimenkul ve AVM yatırımcıları ile perakendenin önde gelen isimlerini bir araya getiren “AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi” İstanbul’da dün başladı. Zirvenin açılışında konuşan Nuri Şapkacı, son dönemde bazı perakende sektör temsilcilerinin AVM’lerde fahiş kira artışları olduğuna yönelik söylemlerinin sektöre zarar verdiğine dikkati çekerek, ticari gayrimenkullerdeki fesih sürelerine ilişkin de bilgi verdi.
Ticari gayrimenkullerde konuta nazaran çok daha fazla korumacı bir yaklaşım olduğunu ifade eden Şapkacı, “Bu yaklaşım sonucunda çok doğal olarak kiracılarımız da makul kiralarda oturdukları için AVM’lerden çıkmak istemiyorlar. Büyümek isteyen Türk markalarına maalesef yer bulamıyoruz. Yurt dışından Türkiye pazarına giriş yapmak isteyen global markalara da yer bulamıyoruz artık. Yatırımların olmaması AVM’lerimizin yeni trendleri yakalayamaması şüphesiz ki uzun dönemde alışveriş turizmi gelirlerini de olumsuz yönde etkileyecektir” diye konuştu.
“Köprü görevi görüyoruz”
Şapkacı, sektör olarak ülkeye sundukları katkının yalnızca ticari başarılardan ibaret olmadığını, toplumsal kalkınmaya ve ekonomik büyümeye de katkı sağladıklarını belirtti. Şapkacı, “1980’lerin sonunda başlayan yolculuğumuzda bugün dünya standartlarında 450’ye yakın alışveriş merkezine ulaştık. 50 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip sektörümüz içinde bulunduğu ekosistemde doğrudan 600 bin kişiye, dolaylı ise 2,1 milyon kişiye istihdam sağlıyor. İşte bu rakamlar sektör olarak Türkiye’nin kalkınmasında üstlendiğimiz rolün de bir göstergesidir” dedi. AVM’lerin kayıt içi ekonomide oluşturdukları gelir ve istihdamla lider bir rol üstlendiğini vurgulayan Şapkacı, sektörün yerli ve yabancı yatırımcılar ve markalarla rekabetin güçlendirilmesi, ölçek ekonomisinin sağlanması ve tüketicilere yüksek nitelikli ve çeşitli alternatiflerin sunulmasıyla enflasyonla mücadelede de önemli bir aktör olduğunu bildirdi.
Gürcan: Türkiye önemli bir alışveriş destinasyonudur
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’nin bir alışveriş destinasyonu ve merkezi olduğunu söyledi. Gürcan, “Bütün çevre ülkelerden Türkiye’ye alışveriş yapmak için gelenler oluyor. Ancak bazı gruplar, yabancılara karşı özellikle de Araplara karşı ciddi saldırılarda bulundu. Faşizan saldırılarda bulundu. Bunu da kınıyorum. Çünkü ticaret veya alışveriş yapmaya ülkemize gelen insanları dışlayarak, aşağılayarak hiçbir yere varamayız. Nihayetinde dünyanın her yerinde, gelişmiş ülkelerinde Arabı, Afrikalısı, Türkü, Asyalısı hepsi bir arada alışverişlerini yapabiliyor" dedi.