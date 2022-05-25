AVM’lerin metrekarede verimliliği arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin 2022 yılı Mart ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Mart 2022’de enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 99,1 oranında artarak 677 puana, Şubat 2022’e göre ise yüzde 20,2 artarak 677 puana yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 126,5 artışla 632 puana yükseldi.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Mart 2022’de İstanbul’da 3.511 TL, Anadolu’da 1.960 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Aralık 2021’de 2.580 TL oldu.

Çeyrek bazlı m2 başına düşen cirolarda birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 126,2’lik bir artış yaşandı. 2022 yılı birinci çeyrekte metrekare verimliliği 2.272 TL şeklinde gerçekleşti.

Yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 158’lik artış yaşandı

Endeks, kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 158, ayakkabı-çanta kategorisinde yüzde 139,3, giyim kategorisinde 107,8, AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisinde yüzde 82,2, hipermarket kategorisinde yüzde 80,5 ve teknoloji kategorisinde yüzde 71,2’lik bir artış yaşandı.

Kategoriler bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Şubat 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde ayakkabı-çanta kategorisinde yüzde 33,6, hipermarket kategorisinde yüzde 27,9, AVM’lerdeki diğer alanlar kategorisinde yüzde 22,5, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 21,9, giyim kategorisinde yüzde 20,9, teknoloji kategorisinde yüzde 8’lik artış yaşandı.

Ziyaret sayısı endeksinde yüzde 49’luk artış

Mart 2022 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksi yüzde 49’luk bir artışla 79 puana yükseldi. Mart 2022 döneminde ziyaret sayısı endeksinde bir önceki ay Şubat 2022 ile karşılaştırıldığında yüzde 14,4 oranında bir artış oldu. 2022 birinci çeyrek bazında ise yüzde 83,3’lük bir artış meydana geldi.