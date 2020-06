AVM’lerin yeni dönemine damga vuracak 6 gelişme

15 Haziran 2020

Türkiye’de salgının en çok etkilediği ticari işletmelerin başında alışveriş merkezleri geldi. Perakende alanında art arda alınan kapatma kararları, alışveriş merkezlerinin geçen Mart ayının son haftasından itibaren biraz da zaruri olarak kapanmasına yol açtı. Yalnızca bünyesindeki eczane ve marketlerle hizmet veren alışveriş merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından 11 Mayıs’ta tekrar faaliyete geçmeye başladı.

Mart ayının son döneminden, tüm Nisan ayında kapalı olan Türkiye genelindeki 436 AVM yönetimleri, sözkonusu dönemi bir taraftan salgın ile ilgili gelişmeleri izleyerek geçirirken, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı kararları doğrultusunda sağlık önlemlerine dönük hazırlık yürütme fırsatı buldu.

11 Mayıs’tan itibaren ticari ve sosyal yaşama ilişkin yeni dönem uygulamalarını ve tedbirlerini deklare ederek pek çok alışveriş merkezi faaliyete geçerken, perakende markaları daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. Haziran ayından itibaren de normalleşmeye yönelik adımların ülke genelinde atılması ile birlikte alışveriş merkezleri de kapsamlı şekilde faaliyete geçti.

Türkiye’de son 10 yıllık süreçte en çok gelişim gösteren sahaların başında hiç kuşkusuz perakende sektörü geliyor. Geçen yılki rakamlarla ciroları 160 milyar TL’yi aşan 436 alışveriş merkezleri, 900 milyar TL’lik perakende eko sistemi içinde pazar payını hızla artırıyor. Özellikle 15 milyon metrekareye ulaşan kiralanabilir alanı ile organize perakendeye önemli arz ortamı sunuyor.

Doğrudan 500 bin, dolaylı olarak da 1.5 milyon kişiye istihdam sağlayan AVM'ler, 2019 sonu itibarıyla yaklaşık 2.4 milyar kişiye ev sahipliği yaptı. Bu bakımdan alışveriş merkezleri, sosyal yaşamın da en yoğun olduğu mekanların başında geliyor.

DÜNYA Gazetesi olarak normalleşme döneminde en çok izlenecek yapılardan olan AVM’lerin önde gelen temsilcileri ile biraraya geldik. Alınan tedbirleri ve milyonlarca insanı ilgilendirecek yeni uygulamalarının alt başlıklarını ortaya koyduk. Alışveriş merkezlerinde sağlık açısından güvenli alışveriş dönemi başlıyor. Gerek AVM yönetimleri ve gerekse kendi iş alanlarından sorumlu perakende markalarının ortak yaklaşımı güvenli alışverişte kritik işbirliğini oluşturacak. Ortak kullanım imkanı bulan alanlarda ciddi tedbirler alınırken, personel eğitimi üst seviyede yürütülüyor. Girişlerde, asansör ve yürüyen merdiven kullanımlarında, kuyruk mesafelerinde ilgili sağlık otoriteleri tarafından konulan kurallara riayet edilecek. Kurallara ilişkin bilgilendirme üst seviyelere çıkarılırken, ortak kullanım alanlarındaki oturma koltukları da alışveriş merkezlerinin tamamına yakınında kullanımdan alınmış. Peki, alışveriş merkezlerini yeni dönemde neler bekliyor? 6 maddede AVM’lerdeki yeni dönem uygulamalarını özetledik.

Sosyal mesafe korunacak, 1 maskesiz girişlere izin verilmeyecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında alt yapı ve fiziki koşullarını yeniden dizayn eden AVM’ler, güvenli yaya giriş bölgeleri, mağaza ve asansör girişlerinde en az 1 metre aralıklarla bekleme ve geçiş için yerde işaretlemeler yaptı. AVM girişinden itibaren maske kullanımını zorunluluk haline getiren AVM’ler, girişlerde temassız ateş ölçüm cihazları ile ateş ölçümü yapacak. Vücut ısısı 38 derece ve yukarı olanların AVM’ye girişlerine izin verilmeyecek.

2-Temas sıklığı yüksek alanlar saat başı dezenfekte edilecek

Salgın ile birlikte hijyen kurallarına uyum en üst seviyeye çıktı. Alınan önlemler kapsamında AVM’ler özellikle yürüyen merdiven, kapı kolları, ATM gibi temas sıklığı muhtemel alanlardaki hijyen önlemlerini artırırken, söz konusu alanlar saat başı dezenfekte edilecek. En çok temasa maruz kalan bölgelerden biri olan tuvaletleri ise AVM’ler, temas sıklığını azaltmak için WC gruplarında sensörlü ve anti-bakteriyel ürün kullanımına geçti.

3-Kabinde 10 dakikadan fazla kalınmayacak

Koronavirüs, AVM'lerin yanı sıra AVM bünyesindeki mağaza ve iş yerlerinde bir dönüşüme neden oldu. Sosyal temasın önüne geçmek adına belli sayıda müşterinin alınacağı iş yerlerinin girişinde ve kasalarda el antiseptiği bulundurulacak ve doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilecek. Bekleyecek müşterilerin arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde zemin işaretlemesi yapılırken, özellikle temasın yoğun olduğu kabinler 10 dakikadan fazla kullanılmayacak.

4-Kapalı alanların havaları üst seviyeye çıkarılacak

Kapalı alanlarda temiz hava sirkülasyonun büyük önem taşıdığı pandemi sürecinde AVM’ler, mevcut havalandırma sistemlerini en iyi performansı sunacak şekilde tekrardan dizayn etti. Hava kalitesini üst seviye çıkarmak için AVM’ler, mevcut klima sistemlerine ultraviyole ışık teknolojini uygulamaya başladı. Bunun yanı sıra mevcut fitleri de F5-F7 gibi mikrop ve virüslere karşı yüksek koruma performansı sunan filtrelerle yenileyen AVM’ler, çalışan ve ziyaretçilerine temiz ve sağlıklı bir ortam sunmayı hedefliyor.

5-Teknoloji ve dijitalleşmenin öne çıkması bekleniyor

Salgın yaşam tarzının yanı sıra alışveriş ve ödeme alışkanlarında da köklü değişim getirdi. Alınan önlemler kapsamında nakit kullanımı azalırken, banka ve kredi kartlarında temassız ödeme ciddi bir artış kaydetti. BKM verilerine göre temassız işlem adedi mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında arttı. Pandemi süreciyle insanların ödeme alışkanlarında yaşanan bu değişimin AVM'leri de bu yönde bir dönüşüme tabi tutması bekleniyor.

6-Kiralar ve ortak giderlerde yeni uygulamalar devreye girecek

Tüketiciyi ilgilendirmese de kira ve ortak gider alışveriş merkezlerinin ana gündem maddelerinden. Belki de ilk günden itibaren hatta… Son dönemde de özellikle döviz kurlarındaki yükseliş ile birlikte kira ve ortak gider gündemi sancılı bir tartışmanın da odağı oldu. Kapalı dönemde kiraların işletilmediği AVM’lerde Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yönelik indirimli tarifeler devreye sokuldu. Yılbaşına kadar kolaylık sağlanan AVM’ler bulunuyor. Sabit kiradan, ciro bazlı kiraya eğilim de artıyor.



"Mall of İstanbul’da güvenli sosyal yaşama adım atıldı"



COVID-19 salgını nedeniyle 21 Mart’tan itibaren yalnızca süpermarket ve eczane amaçlı ziyaretleri kabul eden Mall of İstanbul, salgınla mücadele kapsamında alınan bir dizi önlem ile 11 Mayıs tarihinden itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Hijyen tedbirlerini tamamlamış 320 mağazanın hizmet verdiği Mall of İstanbul'da marketler 10.00- 20.00, eczaneler 09.00-19.00, mağazalar ise 12.00- 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. AVM açılış ve kapanış saatlerinin önümüzdeki günlerde yeniden normale çekilmesinin planlandığını söyleyen Torunlar GYO AVM’lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlham İnan Dündar, Mall of İstanbul’da sağlıklı, güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sunduklarını ifade etti.



Girişlerde vücut ısı kontrolleri yapılıyor



Mall of İstanbul’da hem çalışan hem de ziyaretçilerin vücut ısısı ölçümü yapılarak AVM’ye alındığına dikkat çeken Dündar, aldıkları önlemlere dair şu bilgileri verdi: "AVM girişinde ve dolaşımında maske kullanma zorunluluğu bulunuyor. AVM’nin farklı noktalarında sık aralıklarla yerleştirilen dezenfektan üniteleri ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor. Ortak alanların düzenli olarak dezenfekte edildiği AVM’de asansörler öncelikli engelli ve market arabalı ziyaretçilere ayrılarak, sosyal mesafe kuralı gereği en fazla iki kişi ile sınırlanıyor. Yürüyen merdivenler ise iki kişi arasına 4 basamak boşluk bırakılacak şekilde kullanıma sunuluyor. Gün ışığı alan geniş atrium ve koridorları ile ziyaretçilerine rahat dolaşım imkânı sunan Mall of İstanbul'da sosyal mesafe alanı bir ziyaretçi için 20 metrekare olacak şekilde uygulanıyor. Yanı sıra AVM içinde yeni döneme ilişkin sosyal mesafe kuralları ve bilgilendirme panoları yerleştirilerek ziyaretçilere kurallara uyulması konusunda hatırlatmalar yapılıyor."



İsfanbul AVM’nin ziyaretçi sayısı yüzde 60’a ulaştı



Toplam 200 mağazadan oluşan ve 'Alışveriş Caddeleri' konseptiyle dizayn edilen İsfanbul AVM’nin 80 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunuyor. Aynı şekilde Türkiye’nin ilk tema parkını ve otel yatırımını barındıran İsfanbul AVM, geçen yıl 18 milyon ziyaretçi ağırdı. Söz konusu ziyaretçilerin 1.5 milyonu ise turistlerden oluştu. Dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle ziyaretçi trafiğinde önce bir yavaşlama, sonra da durma gerçekleştiğini belirten İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, 11 Mayıs itibarıyla misafirleri tekrardan kabul etmeye başladıklarını aktardı. Geçen yıl hayata geçirdikleri Perakende Performans Yönetimi (PPY) sistemi sayesinde AVM içinde faaliyet gösteren mağazaların satış performanlarını günlük takip ettiklerini ve hedefledikleri rakama ulaşmaları noktasında stratejik destek sunduklarını söyleyen Kemal Baştürk, yine bu sistemle tüm mağazaları sektörel kırılmalarıyla takip edip gerekli kira desteğini vermeye devam ettiklerini aktardı.



Normalleşme sürecinde 11 Mayıs’ta kapılarını açan ilk AVM’ler arasında yer aldık



Pandemi nedeniyle 11 -31 Mayıs tarihleri arasında AVM giriş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25-30 bandında seyreden İsfanbul AVM, ikinci normalleşme dönemiyle hareketli bir süreç yaşıyor. 1 Haziran itibarıyla İsfanbul AVM’nin ziyaretçi sayısı yüzde 60’a ulaştı.



larını anlatan Kemal Baştürk, 'Önlemler En Büyük Gücümüz' ve 'Temassız Operasyon' sloganlarıyla aldığımız önlemleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Daha önce hiçbir örneği olmayan ve bir hekim tarafından yönetilen Hijyen ve Sağlık Yönetimi Kurulu kurduklarını ve alınan kararları söz konusu kurul ile değerlendirip uyguladıklarını söyleyen Baştürk, ayrıca AVM içinde bir karantina odalarının olduğunu, herhangi bir vaka ile karşılaşma durumunda vakanın hazırlanan karantina odasına alınacağını ve ambulans gelene kadar özel odada hijyenik şartlarda bekletileceğini aktardı.



İsfanbul AVM olarak aldıkları önlemleri maksimum seviyede tuttuklarına dikkat çeken Baştürk, girişlerde 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralı uyguladıklarını söyledi. Ayrıca tüm girişlerde, çalışan personeller ve ziyaretçilerin dahil herkesin ateş ölçümünü yaptıklarını belirten Baştürk, “Vücut ısısı 38 derece ve üzeri olanların ve maske kullanmayanların AVM'ye girişlerine izin verilmiyor. Caddelerimiz üzerinde dolaşan güvenlik ekiplerimiz maskesiz bir ziyaretçi gördüğünde mutlaka sesli uyarıda buluyor. Misafirlerimizin temas ettikleri/edecekleri yürüyen merdiven bantları gibi tüm yüzeyler arttırılmış sıklıkta dezenfekte ediliyor. AVM içinde sadece Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı anti-bakteriyel temizlik ve hijyen maddeleri kullanılıyor. Lavabolarda da bazı kısıtlamalar var. WC’lerin giriş kapılarında dezenfeksiyon ekiplerimiz bekliyor. Lavabolara maksimum 3 kişi girebiliyor. Ayrıca caddelerimiz üzerindeki mevcut oturma gruplarımızı sosyal mesafe kuralları gereği kaldırdık” şeklinde konuştu.



Sur Yapı Marka AVM, 3 bin kişiye istihdam sağlıyor



Bursa'nın önemli alışveriş merkezi yatırımlarından Sur Yapı Marka AVM, bünyesindeki ulusal ve uluslararası mağazaların da katkısı ile 3 bin kişiye istihdam yaratıyor. Sur Yapı Marka AVM, 250 mağazası, geniş yeme içme alanları ve temiz havaya açılan büyük terası ile ziyaretçilerine güvenli alışveriş yapma ve dinlenme imkanı sunuyor.



“Size Her Şeyin Markası Yakışır” sloganıyla Bursa’nın Nilüfer ilçesinde hizmet veren Sur Yapı Marka AVM, 75 bin metrekare kiralanabilir alanda ulusal ve uluslararası markalara ev sahipliği yapıyor. Sur Yapı ile Ekart Gayrimenkul’ün ortak yatırımı olan ve ECE Türkiye tarafından kiralama, uzun dönemli yönetimi ve konsept optimizasyonunun yapıldığı alışveriş merkezi, 3 bin kişiye istihdam sağlıyor. 250 mağazaya, 35 kafe ve restorana ev sahipliği yapan Sur Yapı Marka AVM, aldığı önlemlerle salgın sürecinde de çalışan ve ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir sosyal yaşam ortamı sunuyor. COVID-19’a karşı hijyen ve güvenlik tedbirlerini üst seviyede gerçekleştiren alışveriş merkezi, salgın boyunca bölgenin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Sur Yapı Marka AVM, normalleşme süreci itibarıyla açılan çok sayıda mağazasıyla birlikte titiz bir hazırlık süreci yürüttü.



Sosyal mesafeye özel önlemler



AVM içinde sosyal mesafe kurallarına göre konumlanmış uyarıcı levhaları, oluşturulan özel dezenfeksiyon ekibi, ateş ölçümü ve maske teftişi, birçok noktaya yerleştirilen dezenfektanlar ve sınırlı sayıda ziyaretçi girişi kuralı ile faaliyet yürütüyor. Ortaya konan yeni dönem kuralları arasında yemek katında oluşturulan tepsi dezenfeksiyon noktası uygulaması, yürüyen merdivenler arası mesafe kuralına uygun uyarıcılar bulunuyor.



Bünyesinde önemli markalar var



Sur Yapı Marka AVM, bünyesindeki 250 mağazanın yanı sıra Big Chef’s, Mado, Alaçatı, Tavuk Dünyası, Starbucks, Burger King, Arby’s, Popeyes, KFC, Saloon Burger, Pidem ve Bi Pideli Köfte gibi ulusal ve yerel zincilerin de aralarında yer aldığı 35 kafe ve restorana da ev sahipliği yapıyor. Sur Yapı Marka AVM, geniş teras alanı, geniş alanlara yayılan yüksek oturma kapasitesi, açık havada yemek yeme imkanı da sunan cafe ve restoranları ve pandemiye karşı alınan önlemleriyle sağlıklı yeme içme tercihinde de öne çıkıyor. Bünyesindeki ulusal ve uluslararası markaların yanı sıra Sur Yapı Marka AVM, sunduğu hizmetlerle de ziyaretçilerine, keyifli bir alışveriş deneyimi vaat ediyor. Ücretsiz Wi-Fi ve çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları, güvenlik bilekliği, whatsapp danışma hattı, çocuk arabaları, mobil telefon ve tabletlerin şarj edilebilmesi için powerbank’ler ve vale hizmeti, Sur Yapı Marka’da sunulan hizmetler arasında yer alıyor.



Starcity, yenilenen yüzüyle kapılarını açtı



Türkiye'nin köklü kuruluşlarından Gençoğlu Grup'a Temmuz 2016 itibarıyla geçen, JLL Türkiye’nin deneyimli kadrosuyla yönetilen Starcity Outlet, dünyaca ünlü markaların boy gösterdiği bir şehir içi outlet merkezi. Bünyesindeki markaları ve outlet fiyatlarıyla ziyaretçi tarafından yoğun ilgi gören Starcity Outlet'te, pandeminin yoğun yaşandığı dönemde sağlık tedbirlerine olduğu kadar görselliğe dönük yatırımlar gerçekleştirildi. Pandemi ilanı sürecinde kapsamlı bir renovasyon süreci geçiren Starcity Outlet, yenilenen yüzüyle birlikte ilk günden bu yana temizlik ve hijyen uygulamalarını titizlikle yürütüyor. Pandemi sonrası da ziyaretçi ve AVM personellerinin sağlığını ön planda tutan Starcity Outlet’de dış ortam havalandırması sağlanarak klima santralleri 24 saat yüzde 100 taze hava ile çalıştırılıyor. Tüm ortak kullanım alanlarına yerleştirilen uyarı görselleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemelerden, giriş noktaları ve AVM içerisinde konumlandırılan hijyen duraklarına kadar her türlü detayın uygulamaya geçirildiği Starcity Outlet'de profesyonel firmalarla iş birliği yapılarak hijyen kurallarına dikkat ediliyor.



Her 10 metrede bir kişi olacak şekilde sınırlama getirildi



Kontrollü normalleşme süreci kapsamında bir çok önlem alınan Starcity Outlet'de, kişi sayısı her 10 metrekarede bir kişi olacak şekilde sınırlandırılarak kontrol ediliyor. AVM girişinde maskesi bulunmayan ziyaretçilere maske temin edilirken, ziyaretçi ve çalışanların AVM'ye girişlerinde ateş ölçümü yapılarak izin veriliyor. Sosyal temasın olası noktaların başında gelen giriş ve çıkışlarda insanların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenme yapan Starcity Outlet'de, yürüyen merdiven el bantları, kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyler periyodik olarak temizlenerek dezenfeksiyonu sağlanıyor. Ayrıca yürüyen merdiven basamakları ziyaretçilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde uyarı görselleriyle düzenlenen AVM'de müşteri asansörlerinin kullanımı da sınırlandırıldı ve asansörlerin içinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla ziyaretçilerin durması gereken alanlar yer işaretleriyle belirlendi.



ArenaPark, açık mimari tercihinin avantajını yaşıyor



Açık hava mimarisi ve cadde konseptiyle ziyaretçilerine güvenli ve rahat bir alışveriş ortamı sunduklarını söyleyen ArenaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi AVM Müdürü Çağrı İzci, bünyelerinde yer alan 110 mağaza ile her bütçeye ve zevke uygun markalarla hizmet vermeye devam de ettiklerini vurguladı. Bünyelerind Bünyelerinde insan sağlığına ve doğaya zararlı, kimyasal kim ilaç, gübre ve katkı maddesi gibi yöntemler kullanılmadan üretilen, kontrollü ko ve sertifikalı ürünlerin satı satıldığı 'Organik Pazar'ın da bulunduğun bulunduğunu açıklayan İzci, ArenaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak önceliklerinin öncelikl misafirlerinin rahat ve güvenli şekilde vakit geçirebileceği geçirebile bir ortam sunmak olduğ olduğunu ifade etti. Bu nedenle iç içinde bulundukları salgın sü sürecinde birçok önlem aldık aldıklarını ve almaya devam e ettiklerini aktaran İzci, "A "ArenaPark Alışveriş ve Yaşam Y Merkezi, yeni döne döneme hızla adapte olarak d doğal ve açık hava konsep konseptinde bir alışveriş im imkânı sunuyor. Sahip olduğu old geniş caddeler say sayesinde sosyal mesafeni mesafenin kendiliğinden oluştuğu A ArenaPark, koronavirüs salgını sürecinde de Avrupa yakasının çekim merkezi olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.



Giriş ve çıkışlar temas olmayacak şekilde düzenlendi



Çin'de başlayan, Türkiye ve dünyayı kısa sürede etkisi altına koronavirüse karşı aldıkları önlemleri üst seviyeye çıkardıklarını belirten Çağrı İzci, misafirlerinin ve çalışanlarının gönül rahatlığı ile vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanı oluşturmak adına çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini aktardı. Bu çerçevede AVM içerisinde aldıkları koronavirüs önlemleriyle ilgili bilgilendirme afişleri astıkları bilgisini veren İzci, yanı sıra uyulması gereken kuralları da belli periyotlarda yaptıkları anonslarla duyurduklarını kaydetti. AVM'de temas olasılığı sık olan tüm kapı girişlerinde, WC koridorlarında ve alışveriş merkezinin ortak alanlarında el dezenfektan cihazları konumlandırdıklarını açıklayan İzci, "ArenaPark'ta giriş ve çıkışları ziyaretçilerin birbiriyle temasını önleyecek şekilde düzenledik. Ayrıca kişilerin birbirine yakın olabileceği yerlerde sosyal mesafenin korunabilmesi için zemine mesafe uyarı görselleri uyguladık. Yanı sıra AVM içerisinde maske takılması zorunluluğundan hareketle, maskesi olmayanlar içeri alınmıyor" dedi.



Termal kameralar ile ateş ölçümü yapılıyor



Koronavirüs önlemleri kapsamında AVM girişlerinde termal kameralarla temassız şekilde ateş ölçümü yaptıklarına dikkat çeken Çağrı İzci, ateşi 38 derece ve yüksek olan ziyaretçileri içeri almadan sağlık ekiplerine yönlendirdiklerini söyledi. Ayrıca ziyaretçilerin AVM içerisinde grup halinde dolaşmamasını ve 3 saatten fazla bulunmamasını sağladıklarını anlatan İzci, şöyle konuştu: "Yemek katında bulunan masa ve sandalyeleri sosyal mesafe kuralına göre düzenledik. Gün içinde gerçekleştirdiğimiz kontrollerle de sosyal mesafe kuralını titizlikle uyguluyoruz. Ayrıca asansör kapasitesini de azalttık ve bunu asansör kapılarında belirttik. Yürüyen merdiven bantları, ortak alan kapı kolları, tırabzanlar ve asansör düğmeleri gibi alanları devamlı dezenfekte ediyoruz. WC’lere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler astık ve tek kullanımlık temassız kâğıt havlu kullandırıyoruz. Yanı sıra tuvalet ve diğer ihtiyaç kapılarını elle açılmasını engellenmek için temassız geçiş sağlanabilecek şekilde dizayn ettik. Yüzde 100 taze hava sistemimize anti bakteriyel hepa filtrelerle destek veriyoruz. Ayrıca bünyemizde pendemi ekibi oluşturduk. AVM içinde aldığımız tüm önlemlerde gerekli iyileştirme ve düzenlemeler bu ekip tarafından anlık olarak yapılıyor."