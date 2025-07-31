Avrasya’dan çıkan girişimler dünyayı değiştirecek
Starbucks Vakfı, Alshaya Group ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen EmpowerMe: Gençlik Programı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’daki genç girişimcileri destekleyerek çevresel ve sosyal etki yaratan projelere öncülük ediyor. İlk yılında 33 binden fazla gence ulaşan program, üç yılda 255 bin gence ulaşmayı hedefliyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Ekonomik kalkınma ve çevresel sorumluluk arasındaki dengeyi kurmak artık her zamankinden daha kritik hale geldi. O yüzden girişimciliğe verilen destek, sürdürülebilirlik hedeflerinin merkezine yerleşmiş durumda.
Çünkü yeni dünya düzeni için yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini sağlayan girişimcilik ekosistemi, yalnızca ekonomik anlamda büyümeyi değil, çevresel ve sosyal sorunlara yönelik kalıcı çözümler üretilmesini de mümkün kılıyor. Ve döngüsel ekonomi, verimli tarım, yeşil teknoloji ve enerji tasarrufu gibi pek çok alanda hayata geçirilen girişimler, şüphesiz ki sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde anahtar görevi görüyor.
Bu kapsamda genç girişimcileri desteklemek için harekete geçen Starbucks Vakfı ve Alshaya Group, Habitat Derneği ile iş birliği yaparak Aralık 2024’te EmpowerMe: Gençlik Programı’nı hayata geçirmişti. Programın ilk yıl dönümü için düzenlenen toplantıda güncel veriler paylaşıldı. Buna göre program ilk yılında girişimcilik segmentiyle Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’daki genç girişimcilere ulaşarak uluslararası başarıya imza attı.
Üç yılda 255 bin öğrenciye ulaşılacak
Projeye ilişkin açıklamada bulunan Starbucks Alshaya- Avrasya Başkan Yardımcısı Figen Ilgaz, “2024 yılında Starbucks Vakfı, Alshaya Group ve Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirdiğimiz ‘EmpowerMe: Gençlik Programı’, toplumsal gelişime katkı sağladığımız kıymetli projelerimiz arasında yer alıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’daki gençlere kariyer hazırlığı ve beceri gelişimi konularında destek olmayı amaçladığımız program kapsamında üç yılda 255 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Programın “Girişimcilik” etabının son aşaması olan “Demo Day” etkinliği kapsamında üç ülkeden gelen 35 genç değişim öncüsünden oluşan 8 finalistin ilham veren fikirlerini dinlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Starbucks olarak gençlerin dünyayı dönüştürme gücüne gönülden inanıyoruz. Hayallerini gerçeğe dönüştürme yolculuklarında gençlerin yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
33 bin 207 gence ulaşıldı
Empowerme: Gençlik Programı ile 150 gönüllü genç elçinin, 6 ay içinde kendi şehirlerinde düzenledikleri eğitimlerle 33 bin 207 gence ulaştığı bilgisini veren Starbucks Alshaya- Avrasya Dijital ve Pazarlama Direktörü Murat Buyurgan, “Programın girişimcilik fazında Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’dan gençleri bir araya getirerek sınır ötesi bir üretim ortamı sağladık. Habitat Derneği’nin rehberliğinde; Türkiye’de 45 ekipten 168 genç, Azerbaycan’da 58 ekipten 192 genç, Kazakistan’da ise 17 ekipten 68 genç hem fiziksel bootcamp’lerde hem çevrim içi hızlandırma programlarında girişim fikirlerini olgunlaştırdı. Öte yandan bu 3 ülkenin dışında MENA bölgesinde de iş birliklerimiz var. Ürdün’de buna benzer gençlik programlarını Habitat ile birlikte sürdürüyoruz” bilgisini verdi.
Avrasya’dan dünyaya değişim dalgasına dönüşecek
Programın etkisine yönelik Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise, “Programın etkisine ilişkin şunları söyledi: “Bu program sayesinde Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’daki gençler, birbirlerinden öğrenerek, sınırları aşan bir iş birliği ve dayanışma modeli ortaya koydu. Gençler artık yalnızca yarının değil, bugünün de liderleri; onların yarattığı bu ivme, Avrasya ekonomisinin geleceğini şekillendirecek. EmpowerMe: Gençlik Programı ile ulaştığımız yüksek katılım ve etki, gençlerin cesaretinin ve yaratıcılığının doğru desteklendiğinde neleri başarabileceğinin açık bir göstergesidir. Bu hareketin Avrasya’dan dünyaya yayılan güçlü bir değişim dalgasına dönüşeceğine yürekten inanıyoruz.”
3 girişim ödüllendirildi
Jüri değerlendirmeleri sonucunda seçilen 14 takım, iki ay süren uluslararası girişim hızlandırma programına dahil oldu. Hızlandırma süreci boyunca genç girişimcilerin sunduğu çözümler, dijitalleşen iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verirken sosyal etki odaklı yaklaşımlarıyla da öne çıktı. Programın sonunda yapılan ikinci jüri değerlendirmesi sonucunda 8 başarılı takım, İstanbul’da düzenlenen EmpowerMe: Genç Girişim Demo Day’e katılmaya hak kazandı.
Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci Türkiye’den yenilikçi glikoz izleme cihazı olan (CGM) LumoGluco girişimi 10 bin dolar, ikinci Azerbaycan’dan şirketlere özel günlerde daha keyifli deneyimler sunan kurumsal hediyeleşme platformu Tada girişimi 5 bin dolar, üçüncü ise Kazakistan’dan hava kalitesini gerçek zamanlı olarak izlemesine ve geliştirilmesine yardımcı olan çevre teknoloji girişimi Nauanix 2 bin 500 dolar ödülünün sahibi oldu.
İstanbul’un ilk işaret dili mağazası açılacak
Duyma engellilerle ilgili mekan yaratmaya yönelik proje hazırlığında olan Starbucks, İstanbul’da ilk işaret dili mağazasını sonbahar aylarında açmayı planlıyor. Toplumun her kesimine hitap etme odağında ilerleyen şirket, bu projeyi farklı amaçlarla büyütecek. Markanın öğrencileri, girişimciliği ve toplumsal projeleri desteklemesi için hayata geçireceği programlar için ayırdığı toplam fon ise 6 milyon dolar.