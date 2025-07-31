Avrasya’dan çıkan girişimler dünyayı değiştirecek

Başak Nur GÖKÇAM

Ekonomik kalkınma ve çevresel sorumluluk arasındaki dengeyi kur­mak artık her zamankinden da­ha kritik hale geldi. O yüzden girişimciliğe verilen destek, sürdürülebilirlik hedeflerinin merkezine yerleşmiş durum­da.

Çünkü yeni dünya düzeni için yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini sağlayan girişim­cilik ekosistemi, yalnızca eko­nomik anlamda büyümeyi de­ğil, çevresel ve sosyal sorunlara yönelik kalıcı çözümler üretil­mesini de mümkün kılıyor. Ve döngüsel ekonomi, verimli ta­rım, yeşil teknoloji ve ener­ji tasarrufu gibi pek çok alan­da hayata geçirilen girişimler, şüphesiz ki sürdürülebilir kal­kınma hedeflerinde anahtar görevi görüyor.

Bu kapsamda genç girişim­cileri desteklemek için ha­rekete geçen Starbucks Vak­fı ve Alshaya Group, Habitat Derneği ile iş birliği yaparak Aralık 2024’te EmpowerMe: Gençlik Programı’nı hayata geçirmişti. Programın ilk yıl dönümü için düzenlenen top­lantıda güncel veriler payla­şıldı. Buna göre program ilk yılında girişimcilik segmen­tiyle Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’daki genç girişim­cilere ulaşarak uluslararası başarıya imza attı.

Üç yılda 255 bin öğrenciye ulaşılacak

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Starbucks Alshaya- Avrasya Başkan Yardımcısı Fi­gen Ilgaz, “2024 yılında Star­bucks Vakfı, Alshaya Group ve Habitat Derneği iş birliğin­de hayata geçirdiğimiz ‘Em­powerMe: Gençlik Programı’, toplumsal gelişime katkı sağla­dığımız kıymetli projelerimiz arasında yer alıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’da­ki gençlere kariyer hazırlığı ve beceri gelişimi konularında destek olmayı amaçladığımız program kapsamında üç yılda 255 bin gence ulaşmayı hedef­liyoruz” diye konuştu.

Programın “Girişimcilik” etabının son aşaması olan “Demo Day” etkinliği kapsa­mında üç ülkeden gelen 35 genç değişim öncüsünden olu­şan 8 finalistin ilham veren fi­kirlerini dinlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Star­bucks olarak gençlerin dünya­yı dönüştürme gücüne gönül­den inanıyoruz. Hayallerini gerçeğe dönüştürme yolculuk­larında gençlerin yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

33 bin 207 gence ulaşıldı

Empowerme: Gençlik Programı ile 150 gönüllü genç elçinin, 6 ay içinde ken­di şehirlerinde düzenledikle­ri eğitimlerle 33 bin 207 gence ulaştığı bilgisini veren Star­bucks Alshaya- Avrasya Di­jital ve Pazarlama Direktörü Murat Buyurgan, “Programın girişimcilik fazında Türki­ye, Azerbaycan ve Kazakis­tan’dan gençleri bir araya ge­tirerek sınır ötesi bir üretim ortamı sağladık. Habitat Der­neği’nin rehberliğinde; Tür­kiye’de 45 ekipten 168 genç, Azerbaycan’da 58 ekipten 192 genç, Kazakistan’da ise 17 ekipten 68 genç hem fizik­sel bootcamp’lerde hem çev­rim içi hızlandırma program­larında girişim fikirlerini ol­gunlaştırdı. Öte yandan bu 3 ülkenin dışında MENA bölge­sinde de iş birliklerimiz var. Ürdün’de buna benzer genç­lik programlarını Habitat ile birlikte sürdürüyoruz” bilgi­sini verdi.

Avrasya’dan dünyaya değişim dalgasına dönüşecek

Programın etkisine yöne­lik Habitat Derneği İcra Ku­rulu Başkanı Bora Caldu ise, “Programın etkisine ilişkin şunları söyledi: “Bu program sayesinde Türkiye, Azerbay­can ve Kazakistan’daki genç­ler, birbirlerinden öğrene­rek, sınırları aşan bir iş birliği ve dayanışma modeli ortaya koydu. Gençler artık yalnız­ca yarının değil, bugünün de liderleri; onların yarattığı bu ivme, Avrasya ekonomisinin geleceğini şekillendirecek. EmpowerMe: Gençlik Prog­ramı ile ulaştığımız yüksek katılım ve etki, gençlerin ce­saretinin ve yaratıcılığının doğru desteklendiğinde ne­leri başarabileceğinin açık bir göstergesidir. Bu hareke­tin Avrasya’dan dünyaya ya­yılan güçlü bir değişim dalga­sına dönüşeceğine yürekten inanıyoruz.”

3 girişim ödüllendirildi

Jüri değerlendirmeleri sonucunda seçilen 14 takım, iki ay süren uluslararası girişim hızlandırma programına dahil oldu. Hızlandırma süreci boyunca genç girişimcilerin sunduğu çözümler, dijitalleşen iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verirken sosyal etki odaklı yaklaşımlarıyla da öne çıktı. Programın sonunda yapılan ikinci jüri değerlendirmesi sonucunda 8 başarılı takım, İstanbul’da düzenlenen EmpowerMe: Genç Girişim Demo Day’e katılmaya hak kazandı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci Türkiye’den yenilikçi glikoz izleme cihazı olan (CGM) LumoGluco girişimi 10 bin dolar, ikinci Azerbaycan’dan şirketlere özel günlerde daha keyifli deneyimler sunan kurumsal hediyeleşme platformu Tada girişimi 5 bin dolar, üçüncü ise Kazakistan’dan hava kalitesini gerçek zamanlı olarak izlemesine ve geliştirilmesine yardımcı olan çevre teknoloji girişimi Nauanix 2 bin 500 dolar ödülünün sahibi oldu.

İstanbul’un ilk işaret dili mağazası açılacak

Duyma engellilerle ilgili mekan yaratmaya yönelik proje hazırlığında olan Starbucks, İstanbul’da ilk işaret dili mağazasını sonbahar aylarında açmayı planlıyor. Toplumun her kesimine hitap etme odağında ilerleyen şirket, bu projeyi farklı amaçlarla büyütecek. Markanın öğrencileri, girişimciliği ve toplumsal projeleri desteklemesi için hayata geçireceği programlar için ayırdığı toplam fon ise 6 milyon dolar.