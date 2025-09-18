Avrupa daralınca Türkiye’nin ambalajı ABD’ye gidecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye kağıt ve karton ambalaj sektörü, Avru­pa’daki pazar daralma­sının yarattığı açığı hızla bü­yüyen ABD pazarında kapat­mak istiyor. Kağıt ve karton ambalajda küresel ölçekte en büyük olan ve en hızlı büyüyen ABD, dünyanın en büyük e-ti­caret ve perakende pazarla­rından biri olmasıyla da Türk ihracatçısını cezbediyor.

2024 itibariyle 100 milyar doların üzerinde bir hacim yakalayan ABD kağıt ve karton ambalaj pazarında Türkiye’nin payı henüz 15-16 milyon dolar olsa da Karton Ambalaj Sanayici­leri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran, sektör için ABD pazarında doğan potansiye­le dikkat çekti. Duran’a göre, ABD yönetiminin yeni tarife uygulaması Türkiye’nin önü­nü açacak ve bu yılın sonunda sarı kağıtla birlikte sektörün ihracatı 80 milyon doları bu­lacak.

ABD’nin karton ve kağıt ambalajda Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi uyguladığı­nı söyleyen Duran, “Yeni dü­zenlemelerle birçok ülkeye ta­rife geldi. En büyük rakibimiz Çin’e yüzde 75, Hindistan’a yüzde 50 tarife başladı. Bu da bizim için büyük avantaj oldu” dedi. ABD pazarında Türk ih­racatçısı için gidilecek çok yol olduğunu ve önünün açık ol­duğunu ifade eden Duran, “Ye­ter ki tarife savaşlarıyla beli­mizi kırmasınlar, bir-iki yıl içerisinde İngiltere pazarını geçeriz” ifadelerini kullandı.

“Fiyat tutturduğumuz bir pazar”

ABD’nin Avrupa pazarında­ki daralmaya karşılık bir sigor­ta görevi göreceğini söyleyen Duran, bu stratejik hamlenin, sektörün sadece hacimsel ola­rak

değil, aynı zamanda pa­zarlar bazında da güçlenme­sini sağlayacağını vurguladı. ABD’nin fiyat tutturdukları bir pazar olduğunu da anlatan Duran, “Fiyatla ilgili bir prob­lem yaşamıyoruz. Sadece söz­leşmeyi imzalamaya ikna et­meliyiz” dedi. ABD’de sadece 3 firmanın pazarın yüzde 80’ini kapattığını da belirten Alican Duran, şunları söyledi: “ABD çok büyük ölçekli alıcıların ol­duğu bir pazar. Bu nedenle de oraya firma olarak değil ortak bir oluşumla daha büyük öl­çekle gidersek başarılı oluruz.”

Kağıt ve karton ambalaj paza­rının en büyük oyuncularına ev sahipliği yapan ABD’de bü­yük üreticiler genellikle en­tegre bir yapıya sahip. Inter­national Paper, hem ABD hem de dünya genelindeki en bü­yük üretici olarak kabul edili­yor. Birleşme yoluyla kurulan WestRock ise, sürdürülebi­lir kağıt ve ambalaj çözümleri alanında önde gelen bir firma. Kağıt bazlı ambalajlar ve kar­ton kutular konusunda küresel bir lider olan Graphic Packa­ging International ise gıda ve içecek sektörleri için özel am­balaj çözümleri üretiyor.

“Sektör için büyük bir tsunami geliyor”

E-ticaretin hız kesmeyen yükselişiyle kağıt ve karton ambalaj sektörünün hızlı bü­yüdüğünü dile getiren Alican Duran, özellikle sürdürülebi­lirlik talebi ve bu alandaki dü­zenlemelerin sektörün önü­nü açtığını belirtti. “Büyük bir tsunami geliyor. Geçmiş­te yaptığımız doğrular, gele­ceğin doğrusu olmayacak” diyen Duran, geri dönüşüm rüzgarının sektörün önünü açacağını vurguladı. Avru­pa’da en hızlı büyüyen ilk iki ülkenin Polonya ve Türkiye olduğuna işaret eden Duran’a göre, gelecek 10 yılda da du­rum değişmeyecek ve Polon­ya ile Türkiye büyümeye de­vam edecek. Ancak Duran, ih­racatta Türkiye’nin dinamik yapısıyla Polonya’ya karşı da­ha avantajlı olduğunu belir­terek, “Yeter ki bu dönemden güçlü çıkalım” dedi.

Karton ambalaj dünyası İstanbul’da buluşuyor

Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği (ECMA) Kongresi, 16 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de düzenleniyor. Her yıl Avrupa’nın farklı bir ülkesinde düzenlenen ECMA Kongresi bu yıl 18-19 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kongrenin bu yılki teması “Gelecek Karton Ambalaj ile Parlak” olacak. ECMA Genel Müdürü Mike Turner, 16 yıl aradan sonra ECMA Kongresi’nin İstanbul’da yapılıyor olmasının önemine vurgu yaptı.

Turner, sektörün geleceğinin belirlenmesi açısından bu kongrenin büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, kongrede sürdürülebilirlik, iklim krizi, sürdürülebilir ambalaj ve ormansızlaşma gibi önemli konuların ele alınacağını ifade etti. ECMA Başkan Yardımcısı Alican Duran da kongrenin sektördeki sürdürebilirlikle büyüme ve inovasyon potansiyelini vurgulayacağını ve genç yeteneklerin sektöre entegrasyonu için önemli bir platform olacağını belirtti.

“Sektörde el değiştirmeler olabilir”

Ekonomik konjonktürün sektöre etkilerini de değerlendiren KASAD Başkanı Alican Duran, sektörde iki firmanın konkordato ilan ettiğini belirtti. Bu durumun yeni dönemde sektörde el değiştirmeler getirebileceğine işaret eden Duran, “Nakit akışı ve özsermayesi güçlü olanlar ayakta kalacak. Faizdeki baz puan inişini kredilerde de bekliyoruz, henüz bunu göremedik” dedi.

“Türkiye’nin potansiyeli yüksek"

Kağıt ve karton ambalajda Türkiye’nin önemli bir potansiyeli bulunduğunu söyleyen ECMA Genel Müdürü Mike Turner, “Büyüme hızı olarak Avrupa’da bir ya da ikinci sırada yer alıyor. Sektördeki yenilikleri takdirle takip ediyoruz” dedi. Diğer ambalaj ürünlerine göre kağıt ve kartonun daha sürdürülebilir olduğunu belirten Turner, şöyle devam etti: “Yüzde 86.6 geri dönüştürülebilir kağıtla bu hacim tüm ambalaj atıklarından daha fazla. Kanun yapıcılar bu avantajı görsün diye çalışıyoruz. Avrupa’da 15 milyar euroluk bir pazardan söz ediyoruz ve bu pazarda hem tanıtım yapmak hem de sektörü anlatmak için hukuki bir tsunami ile savaşıyoruz. Ama yeşil dönüşümle kağıt-karton ambalaj revaçta.”