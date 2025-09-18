Avrupa daralınca Türkiye’nin ambalajı ABD’ye gidecek
Türkiye kağıt ve karton ambalaj sektörü, Avrupa pazarındaki daralmaya karşı 100 milyar doları aşan pazar hacmiyle ihracatçıyı cezbeden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yöneliyor. Bu stratejik değişikliğin en önemli nedenlerinden biri de ABD’nin Çin ve Hindistan gibi bazı ülkelere karşı uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye kağıt ve karton ambalaj sektörü, Avrupa’daki pazar daralmasının yarattığı açığı hızla büyüyen ABD pazarında kapatmak istiyor. Kağıt ve karton ambalajda küresel ölçekte en büyük olan ve en hızlı büyüyen ABD, dünyanın en büyük e-ticaret ve perakende pazarlarından biri olmasıyla da Türk ihracatçısını cezbediyor.
2024 itibariyle 100 milyar doların üzerinde bir hacim yakalayan ABD kağıt ve karton ambalaj pazarında Türkiye’nin payı henüz 15-16 milyon dolar olsa da Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran, sektör için ABD pazarında doğan potansiyele dikkat çekti. Duran’a göre, ABD yönetiminin yeni tarife uygulaması Türkiye’nin önünü açacak ve bu yılın sonunda sarı kağıtla birlikte sektörün ihracatı 80 milyon doları bulacak.
ABD’nin karton ve kağıt ambalajda Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi uyguladığını söyleyen Duran, “Yeni düzenlemelerle birçok ülkeye tarife geldi. En büyük rakibimiz Çin’e yüzde 75, Hindistan’a yüzde 50 tarife başladı. Bu da bizim için büyük avantaj oldu” dedi. ABD pazarında Türk ihracatçısı için gidilecek çok yol olduğunu ve önünün açık olduğunu ifade eden Duran, “Yeter ki tarife savaşlarıyla belimizi kırmasınlar, bir-iki yıl içerisinde İngiltere pazarını geçeriz” ifadelerini kullandı.
“Fiyat tutturduğumuz bir pazar”
ABD’nin Avrupa pazarındaki daralmaya karşılık bir sigorta görevi göreceğini söyleyen Duran, bu stratejik hamlenin, sektörün sadece hacimsel olarak
değil, aynı zamanda pazarlar bazında da güçlenmesini sağlayacağını vurguladı. ABD’nin fiyat tutturdukları bir pazar olduğunu da anlatan Duran, “Fiyatla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Sadece sözleşmeyi imzalamaya ikna etmeliyiz” dedi. ABD’de sadece 3 firmanın pazarın yüzde 80’ini kapattığını da belirten Alican Duran, şunları söyledi: “ABD çok büyük ölçekli alıcıların olduğu bir pazar. Bu nedenle de oraya firma olarak değil ortak bir oluşumla daha büyük ölçekle gidersek başarılı oluruz.”
Kağıt ve karton ambalaj pazarının en büyük oyuncularına ev sahipliği yapan ABD’de büyük üreticiler genellikle entegre bir yapıya sahip. International Paper, hem ABD hem de dünya genelindeki en büyük üretici olarak kabul ediliyor. Birleşme yoluyla kurulan WestRock ise, sürdürülebilir kağıt ve ambalaj çözümleri alanında önde gelen bir firma. Kağıt bazlı ambalajlar ve karton kutular konusunda küresel bir lider olan Graphic Packaging International ise gıda ve içecek sektörleri için özel ambalaj çözümleri üretiyor.
“Sektör için büyük bir tsunami geliyor”
E-ticaretin hız kesmeyen yükselişiyle kağıt ve karton ambalaj sektörünün hızlı büyüdüğünü dile getiren Alican Duran, özellikle sürdürülebilirlik talebi ve bu alandaki düzenlemelerin sektörün önünü açtığını belirtti. “Büyük bir tsunami geliyor. Geçmişte yaptığımız doğrular, geleceğin doğrusu olmayacak” diyen Duran, geri dönüşüm rüzgarının sektörün önünü açacağını vurguladı. Avrupa’da en hızlı büyüyen ilk iki ülkenin Polonya ve Türkiye olduğuna işaret eden Duran’a göre, gelecek 10 yılda da durum değişmeyecek ve Polonya ile Türkiye büyümeye devam edecek. Ancak Duran, ihracatta Türkiye’nin dinamik yapısıyla Polonya’ya karşı daha avantajlı olduğunu belirterek, “Yeter ki bu dönemden güçlü çıkalım” dedi.
Karton ambalaj dünyası İstanbul’da buluşuyor
Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği (ECMA) Kongresi, 16 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de düzenleniyor. Her yıl Avrupa’nın farklı bir ülkesinde düzenlenen ECMA Kongresi bu yıl 18-19 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kongrenin bu yılki teması “Gelecek Karton Ambalaj ile Parlak” olacak. ECMA Genel Müdürü Mike Turner, 16 yıl aradan sonra ECMA Kongresi’nin İstanbul’da yapılıyor olmasının önemine vurgu yaptı.
Turner, sektörün geleceğinin belirlenmesi açısından bu kongrenin büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, kongrede sürdürülebilirlik, iklim krizi, sürdürülebilir ambalaj ve ormansızlaşma gibi önemli konuların ele alınacağını ifade etti. ECMA Başkan Yardımcısı Alican Duran da kongrenin sektördeki sürdürebilirlikle büyüme ve inovasyon potansiyelini vurgulayacağını ve genç yeteneklerin sektöre entegrasyonu için önemli bir platform olacağını belirtti.
“Sektörde el değiştirmeler olabilir”
Ekonomik konjonktürün sektöre etkilerini de değerlendiren KASAD Başkanı Alican Duran, sektörde iki firmanın konkordato ilan ettiğini belirtti. Bu durumun yeni dönemde sektörde el değiştirmeler getirebileceğine işaret eden Duran, “Nakit akışı ve özsermayesi güçlü olanlar ayakta kalacak. Faizdeki baz puan inişini kredilerde de bekliyoruz, henüz bunu göremedik” dedi.
“Türkiye’nin potansiyeli yüksek"
Kağıt ve karton ambalajda Türkiye’nin önemli bir potansiyeli bulunduğunu söyleyen ECMA Genel Müdürü Mike Turner, “Büyüme hızı olarak Avrupa’da bir ya da ikinci sırada yer alıyor. Sektördeki yenilikleri takdirle takip ediyoruz” dedi. Diğer ambalaj ürünlerine göre kağıt ve kartonun daha sürdürülebilir olduğunu belirten Turner, şöyle devam etti: “Yüzde 86.6 geri dönüştürülebilir kağıtla bu hacim tüm ambalaj atıklarından daha fazla. Kanun yapıcılar bu avantajı görsün diye çalışıyoruz. Avrupa’da 15 milyar euroluk bir pazardan söz ediyoruz ve bu pazarda hem tanıtım yapmak hem de sektörü anlatmak için hukuki bir tsunami ile savaşıyoruz. Ama yeşil dönüşümle kağıt-karton ambalaj revaçta.”