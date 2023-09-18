Avrupa, geri dönüşümle orman kazanıyor

Sadece üretilen ürünlerin değil işletmelerin de sürdürülebilir yapıya büründüğüne değinen Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, “Karton ambalaj üreticileri üretim hatlarına ve fabrikalarına yaptıkları yatırımlarla üretim sürecinde doğaya verilen zararı da minimuma indiriyor.

Sektörümüz doğa dostu bir sektör. Eurostat 2022’ye göre; Avrupa’da kâğıt-karton ambalaj geri dönüşüm oranı yüzde 85,8 değerinde ve bu değerin 2030 yılında yüzde 90’a çıkması hedefleniyor.

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Sanayi Vakfı (SKSV) 2022 verilerine göre ise bu oran 2022 yılı için ülkemizde yüzde 75 seviyelerinde ve kâğıt-karton geri dönüşümüne dayalı sektörlerin hızla gelişmesi ile bu oran da gittikçe artmaktadır. Diğer taraftan karton ambalaj kendi başına 25 kez geri dönüştürülebilir bir malzeme olup, bu ve diğer üstün özellikleri ile dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Geri dönüşüm üretiminde Türkiye ilk 5’te

Avrupa’da son 15 yılda Belçika’nın yüzölçümü kadar orman alanlarının arttığına değinen Duran, “Endüstriyel ormanlar gerçek manasıyla yenilenebilir kaynaklar.

Buğday gibi hasat edilip, yeniden dikilip yetiştirilen sonsuz bir hammadde kaynağı sunuyorlar. Avrupa’da özellikle kâğıt-karton üretimi nedeniyle bu orman alanları her geçen gün artıyor. TU Graz araştırmasına göre kâğıt-kartonun 25 defa geri dönüştürülebilir olması da sektörümüzü cazibe merkezi haline getiriyor

. Baktığınız zaman her karton ambalaj üretim tesisi hem kullandığı ham maddeler hem de üretim süreçleri gereği bu hammaddelerden çıkan kenar ıskarta ve fire ile bir geri dönüşüm hammadde kaynağı sunuyor. Bu noktada her geçen gün yapılan yatırımlarla gelişen ve büyüyen Türkiye karton ambalaj sektörü de Avrupa’nın en fazla üretim yapan ülkeleri arasında ilk beşte bulunuyor” ifadelerini kullandı.