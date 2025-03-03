Avrupa'da doyuma ulaşan ABD pazarına yelken açıyor
Türk firmaları özellikle endüstriyel mutfak pazarında Avrupa'da doyuma ulaştıklarını bu yüzden ABD pazarına açılmanın zorunlu hale geldiğini belirtiyor. Atlanta'daki fuarda sorularımızı yanıtlayan firma yetkilileri, rekabet için kurda hareket ve uygun hammaddeye işaret etti.
Recep ERÇİN
Trump'ın yeniden iktidara gelişi ile başlattığı ticaret savaşı, ABD'nin ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında öncelikli olmayan Türkiye gibi ülkelere fırsat kapısı açtı. Bugüne kadar birçok sektör yıllardır fuarlara katılmasına karşın ilerleme yavaş ölürken son dönemde Türk tedarikçilere ilginin arttığını yerinde gözlemledik.
ABD'nin Atlanta şehrinde düzenlenen The NAFEM Show'a İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TUSİD) davetlisi olarak katıldık. Fuarda 22 Türk firmasından birçoğunu ziyaret ederek sohbet etme fırsatı bulduk. Özelikle fuarın ilk günü öğleden sonra başlayan yoğun ilgi yüzünden ancak müşterilerin ayrıldığı ve yeni müşterinin henüz gelmediği aralarda sohbet edebildiğimiz firma temsilcileri, Avrupa'da doyuma ulaşan ihracatçı sektörlerin yeni rotasının ABD olacağını ifade ettiler.
Empero: Hedef 20 milyon dolar
Fuar 26-28 Şubat tarihleri arasında Kuzey Amerika Gıda Ekipmanları Üreticileri Derneği (NAFEM) tarafından düzenlendi. Burada firmaları ziyaret eden T.C. Miami Ticaret Ataşesi Ömer İnce'ye Trump vergilerini sorduğumuzda, medyaya yansıyan söylemlerden ziyade Beyaz Saray tarafından yayımlanan resmi kararları takip ettiklerini söyledi.
Fuara Türkiye'nin önde gelen endüstriyel mutfak üreticileri Empero, İnoksan, Öztiryakiler de katıldı. Burada sohbet ettiğimiz Empero Mutfak Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Topuz , "ABD pazarında yer edinmek kolay değil. Çinlilerin rekabet gücü var. Ürün satmak için her ürün çeşidi için ayrı sertifika almanız gerekiyor. Bir milyon dolar sertifikalar için, bir milyon dolar da fuarlar için harcadık.
ABD ciromuz iki sene önce sıfırdı şimdi 1,3 milyon dolar. Bulaşık makinesinde bu fuarda ciddi siparişler bekliyoruz. 4 kişilik ekibimiz günler öncesinden geldi burada firmalarla görüşmeler yaptı. Birkaç sene içinde firma olarak ABD'ye ihracatımızı 20 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Fiyatımız onlara uygun geliyor. ABD'ye en çok sattığımız ürünlerden biri döner makinesi. Pişiriciler, pizza fırınları" dedi.
Frenox: Paslanmaza ek vergi bizi mahvetti
Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı listesinde yer alan soğutucu firması Frenox'un Genel Müdürü Burak İnceçam şunları anlattı: "70'lerde üretime başladık. 90'larda endüstriyel mutfağa döndük. Şu anki Türk ortaklarımızla 2008'de bu şirketi kurduk. En fazla ihracat yapan bin firma arasına girdik. İhracatta 32-33 milyon doları gördük. Endüstriyel mutfaktaki büyük toptancıların hepsi ile Avrupa ağırlıklı çalışıyoruz. 3-4 yıldır ABD'ye geliyoruz.
Belgelendirme problemi var. Boyutlar farklı. İhracatta bir bölgede, AB gibi, çok büyüyünce bu sefer müşterilerın ayağına basmaya başlıyorsunuz. Ortadoğu küçük, Uzak Doğu zaten gidemiyorsun. Avrupa'da gideceğimiz yer yok. Amsterdam'da bir dükkana girdim benim ürünüm var. ABD, Çinliler tarafından kontrol ediliyor. Bir belgelendirme çok pahalı ve zorlu. ABD pazarında çok olan ürün yerine niş ürün ile girmek lazım. Benim buradaki rakibim 100 milyon dolarlık stok tutuyor.
Amerika'ya özel üretim gerekiyor. Avrupa'da doyuma ulaşan ihracatçı artık ABD pazarına yöneliyor. Afrika'ya da gidemiyoruz. AB Gümrük Birliği'ndeyiz ama burada Afrika'nın en büyük üreticisi ile görüştüm, Avrupa'dan gelen üründe vergi yok sizde var almamız mümkün değil diyor. Paslanmaz çeliğe anti-damping konusu bizi mahvetti. Hammaddeyi ucuza alıyor olmamız lazım. Yüzde 12 vergi var. Keşke benim de ürünümde yüzde 12 vergi olsa, o kadar kâr edemiyorum."
Pirge: Zayıf kur, keskinliği azalttı
1879'dan beri üretim yapan Pirge'nin Küresel Satış Sorumlusu Faruk Pirge, "ABD için özel ürün geliştirmeyi hedefliyoruz. Küresel rekabetimuzde kurlardan dolayı biraz geri gidiş oldu. Ama marka ürün sattığımız için hem döviz bazlı ciroda hem adetsel bazda marka olarak bilinirlik fayda sağladık" bilgilerini verdi.
Evoset: Müşteri hazır ama depo şart
Fuara Evoset markası ile katılan Evren Melamin ve Plastik'in Kurucusu Evren Şenyer, "Melamin, üretiminde Türk hammaddesi kullanıyoruz. Herkes Çin malı kullanıyor. Biz Türk hammaddesi kullanıyoruz. Arap ülkeleri ürünleri daha çok tercih ediyorlar. Fransa ve İtalya'ya verdiğimiz ürünler de var. ABD'ye mal sattık daha önce ama süreklilik olmadı. Bu fuara bayi bulamaya geldik. Fiyatı, modeli, kaliteyi ve markayı beğeniyorlar. Depo soruyorlar o olmayınca olmuyor. Şikago'da TOBB'un yeri var ama malı kim sevk edecek? Burada ürünle kim ilgilenecek? Türkiye'den biri gelecek ki başına...
Ürününüzün plastiğe göre kilogram değeri daha fazla. Türkiye'nin ilk üreticilerindeniz. Çin bizi etkiliyor. Türkiye'de maliyetler ve vergiler yüksek. Bizde KDV yüzde 20, o bizi zorluyor. Kalite yüksek, ürün iyi, çeşit iyi ama rekabet etme şansımız yok. 10 liraya mal edip 11 liraya zor satıyoruz. Bazı ürünlerde zararına mal satıyoruz. Dolar 40 lira olsa ihracatta hızlanma olur" ifadelerini kullandı.