Avrupa'da doyuma ulaşan ABD pazarına yelken açıyor

Recep ERÇİN

Trump'ın yeniden iktida­ra gelişi ile başlattığı tica­ret savaşı, ABD'nin itha­lat yaptığı ülkeler sıralamasında öncelikli olmayan Türkiye gibi ülkelere fırsat kapısı açtı. Bugü­ne kadar birçok sektör yıllardır fuarlara katılmasına karşın iler­leme yavaş ölürken son dönemde Türk tedarikçilere ilginin arttığı­nı yerinde gözlemledik.

ABD'nin Atlanta şehrinde düzenlenen The NAFEM Show'a İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İh­racatçıları Birliği (İDDMİB) ve Endüstriyel Mutfak, Çamaşırha­ne, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Der­neği'nin (TUSİD) davetlisi ola­rak katıldık. Fuarda 22 Türk fir­masından birçoğunu ziyaret ede­rek sohbet etme fırsatı bulduk. Özelikle fuarın ilk günü öğleden sonra başlayan yoğun ilgi yü­zünden ancak müşterilerin ay­rıldığı ve yeni müşterinin henüz gelmediği aralarda sohbet ede­bildiğimiz firma temsilcileri, Av­rupa'da doyuma ulaşan ihracatçı sektörlerin yeni rotasının ABD olacağını ifade ettiler.

Empero: Hedef 20 milyon dolar

Fuar 26-28 Şubat tarihleri arasında Kuzey Amerika Gıda Ekipmanları Üreticileri Derne­ği (NAFEM) tarafından düzen­lendi. Burada firmaları ziyaret eden T.C. Miami Ticaret Ataşesi Ömer İnce'ye Trump vergileri­ni sorduğumuzda, medyaya yan­sıyan söylemlerden ziyade Be­yaz Saray tarafından yayımlanan resmi kararları takip ettiklerini söyledi.

Fuara Türkiye'nin önde gelen endüstriyel mutfak üreti­cileri Empero, İnoksan, Öztir­yakiler de katıldı. Burada sohbet ettiğimiz Empero Mutfak Yöne­tim Kurulu Üyesi Coşkun Topuz , "ABD pazarında yer edinmek ko­lay değil. Çinlilerin rekabet gücü var. Ürün satmak için her ürün çeşidi için ayrı sertifika almanız gerekiyor. Bir milyon dolar ser­tifikalar için, bir milyon dolar da fuarlar için harcadık.

ABD ciro­muz iki sene önce sıfırdı şimdi 1,3 milyon dolar. Bulaşık maki­nesinde bu fuarda ciddi sipariş­ler bekliyoruz. 4 kişilik ekibimiz günler öncesinden geldi bura­da firmalarla görüşmeler yaptı. Birkaç sene içinde firma olarak ABD'ye ihracatımızı 20 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Fiyatımız onlara uygun geliyor. ABD'ye en çok sattığımız ürün­lerden biri döner makinesi. Pişi­riciler, pizza fırınları" dedi.

Frenox: Paslanmaza ek vergi bizi mahvetti

Türkiye'nin ilk 1000 ihracat­çı listesinde yer alan soğutucu firması Frenox'un Genel Müdü­rü Burak İnceçam şunları anlat­tı: "70'lerde üretime başladık. 90'larda endüstriyel mutfağa döndük. Şu anki Türk ortakları­mızla 2008'de bu şirketi kurduk. En fazla ihracat yapan bin firma arasına girdik. İhracatta 32-33 milyon doları gördük. Endüstri­yel mutfaktaki büyük toptancıla­rın hepsi ile Avrupa ağırlıklı çalı­şıyoruz. 3-4 yıldır ABD'ye geliyo­ruz.

Belgelendirme problemi var. Boyutlar farklı. İhracatta bir böl­gede, AB gibi, çok büyüyünce bu sefer müşterilerın ayağına bas­maya başlıyorsunuz. Ortadoğu küçük, Uzak Doğu zaten gidemi­yorsun. Avrupa'da gideceğimiz yer yok. Amsterdam'da bir dük­kana girdim benim ürünüm var. ABD, Çinliler tarafından kontrol ediliyor. Bir belgelendirme çok pahalı ve zorlu. ABD pazarında çok olan ürün yerine niş ürün ile girmek lazım. Benim buradaki rakibim 100 milyon dolarlık stok tutuyor.

Amerika'ya özel üretim gerekiyor. Avrupa'da doyuma ulaşan ihracatçı artık ABD paza­rına yöneliyor. Af­rika'ya da gidemi­yoruz. AB Güm­rük Birliği'ndeyiz ama burada Afri­ka'nın en büyük üreticisi ile görüş­tüm, Avrupa'dan gelen üründe ver­gi yok sizde var al­mamız mümkün değil diyor. Pas­lanmaz çeliğe anti-damping ko­nusu bizi mahvetti. Hammadde­yi ucuza alıyor olmamız lazım. Yüzde 12 vergi var. Keşke benim de ürünümde yüzde 12 vergi olsa, o kadar kâr edemiyorum."

Pirge: Zayıf kur, keskinliği azalttı

1879'dan beri üretim yapan Pirge'nin Küresel Satış Sorum­lusu Faruk Pirge, "ABD için özel ürün geliştirmeyi hedefliyoruz. Küresel rekabetimuzde kurlar­dan dolayı biraz geri gidiş oldu. Ama marka ürün sattığımız için hem döviz bazlı ciroda hem adet­sel bazda marka olarak bilinirlik fayda sağladık" bilgilerini verdi.

Evoset: Müşteri hazır ama depo şart

Fuara Evoset markası ile ka­tılan Evren Melamin ve Plas­tik'in Kurucusu Evren Şenyer, "Melamin, üretiminde Türk hammaddesi kullanıyoruz. Her­kes Çin malı kullanıyor. Biz Türk hammaddesi kullanıyo­ruz. Arap ülkeleri ürünleri da­ha çok tercih ediyorlar. Fransa ve İtalya'ya verdiğimiz ürünler de var. ABD'ye mal sattık daha önce ama süreklilik olmadı. Bu fuara bayi bulamaya geldik. Fi­yatı, modeli, kaliteyi ve marka­yı beğeniyorlar. Depo soruyorlar o olmayınca olmuyor. Şikago'da TOBB'un yeri var ama malı kim sevk edecek? Burada ürünle kim ilgilenecek? Türkiye'den biri ge­lecek ki başına...

Ürününüzün plastiğe göre ki­logram değeri daha fazla. Türki­ye'nin ilk üreticilerindeniz. Çin bizi etkiliyor. Türkiye'de mali­yetler ve vergiler yüksek. Bizde KDV yüzde 20, o bizi zorluyor. Kalite yüksek, ürün iyi, çeşit iyi ama rekabet etme şansımız yok. 10 liraya mal edip 11 liraya zor sa­tıyoruz. Bazı ürünlerde zararına mal satıyoruz. Dolar 40 lira olsa ihracatta hızlanma olur" ifadele­rini kullandı.