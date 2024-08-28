Avrupa'nın talebi demir-çelikte Türkiye'ye ihracat rekoru getirdi

Türkiye’nin temmuz ayı ihra­catı yüzde 13,8’lik artışla 22,5 milyar dolar oldu. Bu ayda Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 12 artışla 1,1 milyar do­larlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 23,9’luk artışla 1,4 mil­yar dolarlık ihracat yaptı. İki sektör, Türkiye’nin temmuz ayı ihracatının yüzde 11,3’lük kısmını üstlendi.

Ak­deniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) verile­rine bakıldığında; demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı ayı­na göre yüzde 25,9’luk artışla 67 mil­yon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 170,6’lık rekor artışla 259 milyon dolar oldu. Türk demir-çelik endüstrisi, başta İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa pazarında büyüme kaydeden iki ve üç haneli ihracat artışları gerçekleştir­di.

Akdenizli firmalar ise dört haneli ihracat artışları ile dikkat çekti. AD­MİB Başkanı Fuat Tosyalı, çelik ihra­catındaki çift haneli artışlara dikkat çekerek, “ADMİB olarak hem sektör hem ülke geneli ortalamasının üze­rinde ihracat başarısı sağladık. Türki­ye’nin lokomotif sektörlerinden olan demir-çelik endüstrisinin ülke ihra­catına katkısı devam edecek” dedi.

“Başarıyı yılsonuna kadar sürdüreceğiz”

Temmuz ayına ilişkin ihracat veri­lerini değerlendiren Tosyalı, şu açık­lamaları yaptı: “2024 yılının başın­dan bu yana çelik ihracatımızdaki iv­me çift haneli büyümeler ile devam ediyor.

Hem üretim hacmimizin bü­yümesi hem de talebin artması ih­racatımızda etkili oldu. Demir ve demir dışı metaller sektörümüzde ise daha önce belirttiğimiz gibi yı­lın ikinci yarısına pozitif başladık, geri gelen canlılığın yılsonuna ka­dar istikrarlı bir şekilde ilerlemesini ümit ediyoruz.

Türkiye’nin lokomo­tif sektörlerinden olan demir-çelik endüstrisinin ülke ihracatına katkı­sı devam edecektir. Bir parantez de ADMİB üyesi firmalarımıza açmak istiyorum. Hem sektör hem ülke ge­neli ortalamasının üzerinde ihracat başarısı sağladık. Bu başarıda pay sahibi olan firmalarımızı tebrik edi­yorum. Akdeniz bölgesi olarak ülke ekonomimize daha fazla katkı sun­maya devam edeceğiz.”

Akdeniz’den Avrupa’ya dört haneli ihracat artışları

Temmuz ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında en başarılı olduğu ülke 198 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 180 milyon dolar ile İtalya, 123 milyon dolar ile Romanya izledi. İlk 10 pazarında 9’unda ihracat artışları kaydedildi. İspanya’ya yüzde 110, İtalya’ya yüzde 89, Yemen’e yüzde 74 ve ABD’ye yüzde 64’lük ihracat artışları dikkat çekti.

ADMİB’in temmuz ayı ihracatında ise en başarılı olduğu ülke 42 milyon dolarla İtalya oldu. Bu ülkeyi sırasıyla; 38 milyon dolarla İspanya ve 22,5 milyon dolarla Portekiz takip etti. İlk 10 pazarın tamamına ihracat artışları sağlandı. Portekiz’e yüzde 3669, İspanya’ya yüzde 2188, Ukrayna’ya yüzde 1523, Yunanistan’a yüzde 1322’lik rekor artışlar yapıldı.