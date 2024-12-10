Avrupa’ya kanatlı et ihracatı sektöre ivme kazandıracak

TİM Sektörler Konse­yi Üyesi ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, TİM Yöne­tim Kurulu Üyesi Melisa Tokgöz Mutlu, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı­ları Birliği Yönetim Kurulu Baş­kanı Müjdat Sezer, İSHİB Yö­netim Kurulu Üyesi Nerdin Alp, Beyaz Et Sanayicileri ve Damız­lıkçıları Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Faik Üçer ve Genel Sekreteri Ahmet Ergün ile Ta­rım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret ederek, ka­natlı et sektöründeki sorunların çözümüne ilişkin görüş alışveri­şinde bulundu.

"Haksız rekabetin önüne geçilmeli"

Türkiye’nin su ürünleri ve hayvansal gıda kapasitesinin artırılmasına ve ihracat pazar­larında daha aktif rol almasına katkı sunmak istediklerini kay­deden Ali Can Yamanyılmaz, sektörde yaşanan sorunların aşılması kapsamında, özellikle kanatlı sektöründe artan tale­bi karşılamak istediklerini, bu­nun için de IPARD desteği sağ­lanmasını, ayrıca yabancı men­şeli konserve tavuk ürünlerinin Türk Gıda Kodeksi kapsamına alınarak haksız rekabetin ön­lenmesini istedi.

“Avrupa Birliği ülkelerine kanatlı eti ihraç edilecek”

Tarım ve Orman Bakanı İbra­him Yumaklı ise 2009 yılından bu yana Avrupa Birliği’ne (AB) taze ve ısıl işlem görmüş kanat­lı eti ihracatı yapılabilmesi için yoğun çalışmalar yürüttükleri­ni, kanatlı eti işleme tesislerin­den 8’inin Avrupa Birliği’ne (AB) ısıl işlem görmüş kanatlı eti ih­racatı yapabileceğini, bunun AB tarafından onaylandığını açık­ladı. Yumaklı, “Özellikle Avrupa Birliği ile geçen yıldan bu yana kanatlı eti ihracatıyla ilgili çok yoğun görüşmelerimiz vardı. Bu yoğun çalışmalarımız sonuç ver­di. Özellikle kanatlı eti işleme te­sislerinden 8’i Avrupa Birliği’ne ısıl işlem görmüş kanatlı eti ih­racatı yapabilecek, Avrupa Bir­liği tarafından onaylandı.” dedi.

AB yetkililerinden gelen resmi bir mektuba göre, Tarım ve Or­man Bakanlığı tarafından uygun görülen kesimhanelerin, AB’nin TRACES NT sistemine kayde­dilme prosedürü 15 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yu­maklı, Türkiye’nin kanatlı eti sektöründeki ihracat potansi­yelini artırmayı hedeflediklerini belirterek, bakanlığın ürünlerin ihraç edildiği ülke sayısını artır­maya yönelik çalışmalarını ka­rarlılıkla sürdürdüğünü sözleri­ne ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbra­him Yumaklı’ya sektörün sorun­larının çözümü için gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden do­layı teşekkür eden Ali Can Ya­manyılmaz, verilen her deste­ğin üretimi ve ihracatı daha da artacağına inandığını ifade etti.

Ülkemizin son 12 aydaki kanat­lı eti ihracatının 637,6 milyon dolar, yemeklik yumurta ihra­catının ise aynı dönemde 224,4 milyon dolar olarak gerçekleş­tiğini anımsatan Ali Can Ya­manyılmaz, artan talep ve üre­tim ihtiyacının sonucu olarak sektörde yeni açılacak kümes­lere IPARD desteği sağlanması­nı, daha fazla ihracat gerçekleş­tirmek için Çin Halk Cumhuri­yeti, Japonya, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği gibi hedef pazarla­rın açılmasını, yabancı menşeli üretilen konserve tavuk ürünle­rinin Türk Gıda Kodeksi’ne alı­narak haksız rekabetin önlenme­sini beklediklerini söyledi.

Dünyanın en büyük kanat­lı hayvan ithalatçılarından biri olan Çin’e, Türkiye’nin uzun sü­redir ihracat yapamadığını, Ta­rım ve Orman Bakanlığı’nın Eylül 2023’te Dünya Sağlık Örgütü’ne sunduğu arilik raporuna rağmen, Çin’in tüm ülke genelinde ari­lik raporu talep etmesinin süre­ci zorlaştırdığını aktardı.

Ayrıca, Çin’in sadece orkinos ve alabalık türleri için sertifika düzenlerken, levrek ve çipura gibi Türkiye ih­racatında önemli yer tutan ürün­lerin sertifikalandırılmamasının ihracat potansiyelini sınırladı­ğına vurgu yapan Yamanyılmaz, “Çin ile yürütülen protokol gö­rüşmelerinde ilerleme kaydedil­mesi ve sertifikasyon süreçleri­nin hızlandırılması büyük .önem taşıyor” dedi.

“Irak ve Suudi Arabistan’da çabalar artırılmalı”

2020’de Suudi Arabistan’ın uygulamaya başladığı tarife dışı engellerin, su ürünleri ihracatında gerilemeye neden olduğunu ancak, 2022’den itibaren gerçekleştirilen diplomatik girişimlerle bazı sektörlerde ihracatın yeniden başladığını anımsatan Ali Can Yamanyılmaz, Mart 2024 itibarıyla yumurta ve kanatlı ürünlerde sınırlı sayıda firmanın ihracat yapmasına izin verildiğine dikkat çekti.

Kanatlı ürünler ve kuluçkalık yumurta ihracatında Türkiye’nin AB tarafından uygulanan teknik engeller nedeniyle zayıflatıldığını kaydeden Yamanyılmaz, AB’ye yapılan ihracatın enflasyonu artırdığı algısının doğru olmadığını, bu sorunların çözümünü beklediklerini belirtti. Karayipler, Küba ve Suudi Arabistan gibi pazarlarda ton balığı konservesi ve tavuk salamı konservesi ihracatında teknik sorunlar yaşandığını dile getirdi.