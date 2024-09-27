Avrupa'ya mühendis ABD'ye işletmeci

Türkiye’nin genç beyinleri yurt dışına göçmeye de­vam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2021-2023 dönemi­ne ilişkin yükseköğretim be­yin göçü istatistiklerini açık­ladı. Buna göre, yükseköğre­tim mezunlarının beyin göçü oranı 2015’te yüzde 1,6 iken, 2023’te yüzde 2 oldu.

Bu oran kadınlarda yüzde 1,6, erkek­lerde ise yüzde 2,4 olarak ka­yıtlara geçti. En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanı, yüzde 6,8 ile bi­lişim ve iletişim teknolojile­ri oldu. Bu alanı, yüzde 4,4 ile mühendislik, imalat ve inşa­at, yüzde 2,6 ile doğa bilimle­ri, matematik ve istatistik ta­kip etti.

En yüksek oran moleküler biyolojide

Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde ise en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programı yüzde 17,9 ile moleküler biyoloji ve genetik olarak kayıtlara geçti. Bu bölümü, yüzde 10,2 ile bi­yomühendislik, yüzde 9,8 ile işletme mühendisliği, yüzde 9,1 ile elektronik mühendis­liği, yüzde 8,9 ile matematik mühendisliği ve yüzde 8,4 ile bilgisayar mühendisliği izle­di.Bir lisans programını ta­mamlayanların göç etmeyi en çok tercih ettikleri ülke yüz­de 21,4 ile ABD oldu. ABD’yi, yüzde 17,5 ile Almanya, yüzde 11,2 ile Birleşik Krallık, yüzde 6,9 ile Hollanda ve yüzde 4,9 ile Kanada takip etti.

ABD ve Kanada’ya göç eden mezunlar içinde en büyük pa­ya sahip lisans programı işlet­me olurken, Almanya, Birle­şik Krallık ve Hollanda’yı en fazla bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olanlar tercih etti. Mezunların en çok göç ettiği ilk 5 ülkeye göre ta­mamladıkları ilk 5 bölüm de belli oldu. Buna göre, ABD’ye en çok işletme, bilgisayar mü­hendisliği, elektrik-elektro­nik mühendisliği, endüstri mühendisliği ve makine mü­hendisliği bölümlerinden mezun olanlar tercih etti.

Al­manya’ya bilgisayar mühen­disliği, makine mühendisli­ği, işletme, elektrik-elektro­nik mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar gitti. İngilte­re’yi bilgisayar mühendisliği, işletme, makine mühendisli­ği, endüstri mühendisliği, ik­tisat; Hollanda’yı, bilgisayar mühendisliği, endüstri mü­hendisliği, makine mühen­disliği, işletme, elektrik-e­lektronik mühendisliği; Ka­nada’yı ise işletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar mü­hendisliği, makine mühen­disliği ve iktisat mühendisliği bölümü mezunları tercih etti.