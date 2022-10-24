Avukat Faruk Aktay: Avrupalı firmalar üretimlerini Türkiye’ye kaydırmayı planlıyor

İmam GÜNEŞ

Başta Avrupa’da olmak üzere Uzakdoğu’da da yatırımları bulunan Avrupalı firmaların yeni hedefinde Türkiye var. Yabancı yatırımcının şu anki konjonktürde Türkiye’yi daha cazip gördüğünü söyleyen Aktay Hukuk Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Faruk Aktay, “Avrupalı firmalar Türkiye’yi daha izole görüyor. Birçok üretici ‘Türkiye’ye üretim altyapısını kaydırma planı yapıyor” dedi. Uluslararası ticaret ve satın alma- birleşme hukuku alanında faaliyet gösteren Aktay Hukuk Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Faruk Aktay, yabancı yatırımcılardan Türkiye’ye son zamanlarda yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Özellikle Avrupa pazarındaki durgunluğu daha riskli bulan yatırımcıların Türkiye’ye odaklandığını belirten Aktay, “Türkiye’deki yüksek kurlar da Türkiye’yi cazip kılıyor. Avrupa’da yükselen enerji fiyatları nedeniyle bazı restoranlar çalışamaz hale geldi. Avrupalı yatırımcı da bunu görüyor. Birçok üretici ‘Türkiye’ye üretim altyapısını nasıl kaydırabilirim’ diye çalışma yapıyor. Uzak Doğu’da yatırımları olan Avrupalı yatırımcılar bile orayı sonlandırıp, Türkiye’de yatırım yapmayı planlıyor” dedi.

Küçük ve orta ölçekli firmalara ilgi var

Uzmanlık alanının yabancı yatırımlar olduğunu dile getiren Aktay, “Yabancı yatırımlar içerisinde danışmanlık verdiğimiz şirketler bulunuyor. Son dönemde Türkiye’den 10 milyon doların üzerinde 5 tane satın almaya danışmanlık yaptık. Dünya çapında çok büyük yabancı yatırımcıların ilgisinin yüksek olduğunu söyleyemeyiz ancak küçük ve orta ölçekli sanayicilere, üreticilere büyük ilgi var. Türkiye’den satın alma yapan yabancı firmalar, Türkiye’de üretilen ürünleri yurt dışına e-ticaret şirketleri aracılığıyla pazarlıyor. Bu alanda da satın alma sonrasındaki süreçte de şirketlere danışmanlık veriyoruz” dedi.

Türk firmaların son dönemde başta Hollanda ve İngiltere olmak üzere Avrupa’da şirketler kurduğunu ifade eden Aktay, “Hollanda’da çok önemli vergi avantajları var. Bu nedenle en çok tercih edilen ülke. İngiltere ise marka olma noktasında destekler sağlıyor” açıklamasını yaptı.

Yaptırıma takılan Rusların yeni adresi Türkiye oldu

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ve yaptırımların ticareti nasıl etkilediğine değinen Aktay, “Avrupa’da, ABD’de ya da diğer Batı ülkelerinde yatırımları olan Rus iş insanları yatırım yapacak yeni yerler arıyorlar. Burada da ön plana çıkan ülke Türkiye oluyor. Avrupa’daki yatırımlarını buraya getiriyorlar. Özellikle madencilik sektöründe Türkiye’ye yatırım yapmak istiyorlar. Ruslarda fason ilaç, ara makine, cıvata üretimi yok. Bunları Türkiye’de arıyorlar. Son zamanlarda Rus iş insanları Türkiye’de önemli toplantılar yapıyor, daha büyük toplantılar da düzenlemeyi planlıyorlar” diye konuştu.

Rusların yatırımları risk taşıyor

Türkiye, Rusya’ya yaptırım uygulamazsa hukuki bir yaptırımla karşılaşabilir mi?

Türkiye ile Rusya’nın gelişen ticaretinin ve Rus iş insanlarının Türkiye’ye yatırım ilgisinin bazı riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Aktay Hukuk Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Faruk Aktay, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’nin Rus iş insanlarına yaptırımda bulunmaması çeşitli sıkıntılar yaratabilir. Bu noktada akla gelen soru ise ABD’nin ya da AB’nin Türkiye’ye hukuki olarak bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı. Hem İngiltere’de hem ABD’de baroya kayıtlı Türk bir avukat olarak çalışmalar yaptım. Avrupa Birliği’nin böyle bir durumda Türkiye’ye hukuki bir yaptırım uygulayabileceği söylenemez. Çünkü Avrupalı, Avrupa dışındaki bir aktöre eğer siyasi bir süreç yoksa yaptırım uygulamıyor. ABD’de ise ‘ikincil yaptırım’ diye bir durum var. Bunun hukuki bir dayanağı olup olmadığı noktasında ise net bir karar yok. Ancak ABD, durumu ‘ülkeye yatırım yapmayın’ noktasına kadar getirebiliyor.”