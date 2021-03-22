Avusturyalı ve Türk şirketler Afrika’nın inşasında ortak olacak

Hüsniye GÜNGÖR

Avusturya’nın Türkiye Büyükelçisi Johannes Wimmer, pandemi baskısı altındaki ekonomi ortamında ikili ticari ilişkilerin üçüncü pazarlarda geliştirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. ‘Türk ve Avusturyalı Şirketler Ortak Finansman ile Üçüncü Pazarlarda Birlikte Daha Güçlü’ başlıklı webinarda konuşan Wimmer, “Pandemi nedeniyle ekonomiler büyük baskılarla karşı karşıya. İşbirliğini güçlendirmek ve derinleştirmek bu ortamda çok önemli. Dolayısıyla ocak ayında iki ülke eximbankları arasında imzalanan anlaşma önemli ve çok cesaret verici” dedi. Avusturya istatistiklerine göre Avusturya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2020’de 3,8 milyar Euro olarak gerçekleştiğini söyleyen büyükelçi “Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatı yüzde 8 artarken Türkiye Avusturya’ya ihracatını sabit tutmayı başardı. Ekonomik ilişkilerimizi üçüncü pazarlarda daha da geliştirmeliyiz” diye konuştu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Advantage Avusturya, Türk Eximbank ile Avusturya’nın ihracat kredi kuruluşu OeKB Gruppe, inşaat sektöründe Afrika başta olmak üzere üçüncü pazarlardaki potansiyel iş birliklerinin konuşulduğu bir webinar düzenledi. Cuma günü gerçekleşen ‘ Türk ve Avusturyalı Şirketler Ortak Finansman ile Üçüncü Pazarlarda Birlikte Daha Güçlü’ başlıklı webinarda 12 Ocak’ta Türk Eximbank ile OeKB Gruppe arasında imzalanan karşılıklı reasürans anlaşmasının yaratacağı fırsatlar masaya yatırıldı.

Avusturya’nın Türkiye Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek, ‘olağanüstü’ olarak tanımladığı anlaşmanın iki ülkenin müteahhitleri arasında daha fazla iş birliğinin yolunu açacağını söyledi. Dünya çapında güçlü olan Türk inşaat sektörünün Avusturyalı şirketlerle ortaklıklar kurması için pek çok iyi nedenin olduğuna dikkat çeken Karabaczek, “Avusturya iş dünyası güçlü ve ihracat odaklıdır. Örneğin, yeni bir havalimanı inşaatı, özel aydınlatma, özel çelik yapı, park yönetim sistemleri, hava trafiği için güvenli iletişim gibi Avusturyalı şirketlerin gerçekten iyi olduğu sistemlere ihtiyaç duyacaktır” diye konuştu.

25 Türk inşaatçı 350

Avusturyalı şirketle buluşacak Karabaczek, uluslararası bina konferansı ‘Future of Building’in 23-24 Mart tarihlerinde online olarak Viyana’da yapılacağı ve 25 Türk firmasını ağırlayacak olan etkinliğe şimdiden 350 Avusturyalı şirketin kayıt yaptırdığı bilgisini verdi. Karabaczek, pandemi koşullarının iyileşmesi halinde Advantage Austria’nın Eylül ayında Avusturya’dan Türkiye’ye bir iş heyeti ziyareti düzenleyeceğini de kaydetti.

‘Afrika’da Çin modeline alternatif olabiliriz’

TMB Başkan Vekili ve Summa Turizm Yatırımcılığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora ise, uluslararası inşaatın Türkiye’nin rekabet gücü yüksek ve dünya çapında varlık gösterdiği alanlarından biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “TMB üyeleri bu başarıda takdiri hak ediyor. TMB üyelerinin iş hacmi Türk şirketlerinin yurt içinde üstlendiği sözleşmelerin yaklaşık yüzde 70’ini ve tüm uluslararası sözleşmelerin yüzde 90’ını kapsıyor. Türk müteahhitler 128 ülkede üstlendiği 10 binin üzerinde proje ile bugüne kadar yaklaşık 420 milyar dolarlık hacim yarattı.”

Türk müteahhitlerinin son yıllarda yatırım, gayrimenkul yönetimi ve Kamu-Özel Ortaklığı projeleri gibi alanlarda da önemli deneyimler kazandığını belirten Bora, “Bu anlaşma ile Sahra altı Afrika’daki Çin modeline iyi bir alternatif olabiliriz” dedi.

TMB Genel Sekreteri Hasan Yalçın’ın yönettiği webinarda Türk Eximbank Ankara Bölge Müdürü Zehra Türköz Sayar ve OeKB Gruppe Uluslararası İlişkiler ve Analiz Yöneticisi Ferdinand Schipfer finansman koşullarıyla ilgili bilgi verdi. Daha sonra Yapı Merkezi Finans Koordinatörü İbrahim Karahan ve Avusturyalı çelik üreticisi VoestAlpine’in Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Johann Kollman katılımcılara 20 yıllık iş birliklerinin üçüncü pazarlarda sağladığı avantajları anlattı.

Avusturyalı olmazsa da reasürans hizmeti verecek

1946’da kurulan Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) Avusturya’nın resmi ihracat kredi ajansı olarak devlet tarafından yönetiliyor ve Avusturya Yatırım Bankası’nın (OeEB) da sahibi. 2019 sonu itibariyle 3.4 milyar Euro toplam varlığı bulunan OeKB’nin ana pazarları arasında Türkiye ile birlikte Rusya, Çin, Endonezya Meksika ve Ukrayna ye alıyor. Banka, nükleer ve savunma hariç, enerji, ulaşım, makine, metalürji ve sağlık başta olmak üzere tüm sanayi sektörünü destekliyor. OeKB, Türk Eximbank ile imzalanan karşılıklı reasürans anlaşması kapsamında kredi sağlayıcı banka talep ettiğinde Avusturyalı şirketlerin ana yüklenici olmadığı durumlarda dahi sigortalayıcı rolü üstlenebilecek. Türk Eximbank ise 2005 itibariyle Afrika’daki projeleri alıcı kredi programıyla destekliyor. Devam eden projelerle birlikte bugüne kadar sağlanan destek toplamı 1.46 milyar dolara ulaşırken, yeni projeler için 611 milyon dolarlık destek yolda.