Ayakkabı ihracatında beş yılda 2 milyar dolar hedefi

TASD ev sahipliğinde İstanbul'da 7. Dünya Ayakkabı Kongresi düzenlendi.

Kongrede konuşan TASD Başkanı Berke İçten, ayakkabı sektörünün halen 1,2 milyar dolar düzeyinde bulunan ihracatını beş yılda 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

İçten, Türk ayakkabı endüstrisinin 2028’de 2 milyar dolarlık ihracat için koşuyu bugünden başlattığını aktardı.

Türkiye'nin 550 milyon çiftle Avrupa’nın birinci, dünyanın ise altıncı büyük ayakkabı üretim merkezi olduğunu bildiren İçten, şöyle devam etti: "Üretimin yanı sıra tasarım gücümüzü de her geçen yıl artırıyoruz. 10 ayda 330 milyon çift ayakkabı ihraç ederek ülkemize 1 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağladık. Aslında adet bazında çok daha fazla satış yapabilirdik. Ancak küresel talebin daralması ihracatımıza olumsuz yansıdı. Her şeye rağmen önümüzdeki iki ayı en iyi şekilde değerlendirip Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü kutladığımız 2023’ü 1,2 milyar dolar düzeyinde bir ihracat ile kapatacağımızı öngörüyoruz."

Talepteki daralma istihdama yansıdı

İçten, küresel talepteki daralmanın ve müşteri kayıplarının hem üretime hem de istihdama olumsuz yansıdığının altını çizerek, konjonktürel birtakım zorluklar olsa da iyimserliklerini koruduklarını ve 2024’te ihracatta yeni bir ivme yakalayacaklarına inandığını dile getirdi.