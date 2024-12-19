Ayakkabı sektörü ‘krize pabuç bırakmak istemiyor’

Güneş DOĞDU SOYLU

AYSAD’ın (Ayakkabı Yan Sa­nayicileri Derneği), “Kri­ze Pabuç Bırakma” etkinli­ği için Gaziantep’te bir araya gelen ayakkabı ve yan sanayi sektörü­nün temsilcileri sektörün geçmişi­ni, mevcut durumunu ve geleceği­ni masaya yatırdılar. Sektörün en büyük sorunun yetişmiş insan gü­cü olduğuna dikkat çeken ayakkabı sektörünün aktörleri fasonculuk­tan kurtulup katma değerli ürün­lerle markalaşmanın artık gerçek­leşmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

Sanayi devriminden beri ilk defa böyle zor günler yaşadıklarını anla­tan AYSAD Yönetim Kurulu Başka­nı Sait Salıcı, “2020 yılında pande­mi ile karşı karşıya geldik. 2023’ün başından itibaren Uzak Doğu’nun açılması ve fiyat ve iç ekonomik po­litikalarından kaynaklı köpük müş­teri gitti. Sanayicilerimiz o günleri geri arıyor. Üreticiler; yüksek faiz, yüksek enflasyon ve düşük kur ara­sında sıkışmış durumda. Öz serma­yesi ile dönen firmaların faaliyet içi çalışarak zarar ediyorlar” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Baş­kanı Adnan Ünverdi ise, “Ayakka­bı ve terlik sektörü şehrimiz eko­nomisinde önemli bir paya sahip­tir. Deri, plastik, ayakkabı ve terlik ürünleri ihracatında İstanbul’dan sonra 2. sıradayız. Plastik terlik üretiminde de Türkiye’de birin­ci sıradayız. Fakat bu sene sektö­rümüz zorlanıyor ve bu rakamlara da yansıdı. En büyük pazarlarımız olan Ortadoğu’daki savaş, Avru­pa’daki durgunluk tüm sektörleri­mizi olumsuz etkiledi. Son tüketi­ciye ulaşan ayakkabı sektörü Çin ile rekabet edemezken, şehrimizin güçlü olduğu tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri de Mısır, Bangladeş gibi ülkelerle rekabet edemez hale geldi” diye konuştu.

Ayakkabı ve terlik imalatının Gaziantep’teki Suriyelilerin en yo­ğun olarak yer aldıkları sektörle­rin başında geldiğini anlatan Ad­nan Ünverdi, “Şehrimizden Suri­ye’ye gidenlerin ayakkabı üretimi ve istihdama etkilerini de zaman içerisinde göreceğiz. İleride yaşa­nabilecek iş gücü sıkıntısını pa­sif iş gücünü çalışma hayatına ka­zandırarak aşabileceğimize inanı­yorum. Ayakkabı, hazır giyim gibi emek yoğun sektörlere yönelik ka­mu tarafından destek verilerek teşvik edilmesi, bu sektörleri çalı­şan için cazip hale getirecek adım­ların atılması bu geçiş sürecinde faydalı olacaktır” dedi.

“Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB kuruyoruz”

Sektörde marka çıkarılmasının önemine değinen Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Dünya marklarına fason üretim yapıyoruz, bu çok büyük bir başarı ama işin katma değerini hep başkalarına bırakıyoruz. Şehrimizin muhtelif yerlerinde zor şartlarda üretim yaparak bugünkü başarıya ulaşan sektörümüzün yaşamış olduğu zorlukları aşmak için Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş çalışmalarını sürdürüyoruz. İlk etap olan 88 hektarlık alanda inşaat faaliyetleri devam ediyor ve yol yapım işini tamamladık. İlave sanayi alanı olarak belirlenen bölgenin mülkiyetinin ayakkabı terlik ve yan sanayi ihtisas OSB’ye kazandırılması için de çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil OSB fizibilite çalışmasını gerçekleştirdiğimiz bölgemiz tamamlandığında ülkemizin ilk yeşil organize sanayi bölgesi olması da hedeflerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.