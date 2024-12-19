Ayakkabı sektörü ‘krize pabuç bırakmak istemiyor’
AYSAD’ın düzenlediği ‘Krize Pabuç Bırakma” etkinliğinde bir araya gelen Gaziantepli üreticiler, ayakkabı üretiminde fasonculuktan kurtulup markalaşmanın önemine değindi. Sektör temsilcileri, üreticilerin ayakta kalma mücadelesi içerisinde olduğuna dikkat çekti.
Güneş DOĞDU SOYLU
AYSAD’ın (Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği), “Krize Pabuç Bırakma” etkinliği için Gaziantep’te bir araya gelen ayakkabı ve yan sanayi sektörünün temsilcileri sektörün geçmişini, mevcut durumunu ve geleceğini masaya yatırdılar. Sektörün en büyük sorunun yetişmiş insan gücü olduğuna dikkat çeken ayakkabı sektörünün aktörleri fasonculuktan kurtulup katma değerli ürünlerle markalaşmanın artık gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptılar.
Sanayi devriminden beri ilk defa böyle zor günler yaşadıklarını anlatan AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, “2020 yılında pandemi ile karşı karşıya geldik. 2023’ün başından itibaren Uzak Doğu’nun açılması ve fiyat ve iç ekonomik politikalarından kaynaklı köpük müşteri gitti. Sanayicilerimiz o günleri geri arıyor. Üreticiler; yüksek faiz, yüksek enflasyon ve düşük kur arasında sıkışmış durumda. Öz sermayesi ile dönen firmaların faaliyet içi çalışarak zarar ediyorlar” dedi.
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise, “Ayakkabı ve terlik sektörü şehrimiz ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Deri, plastik, ayakkabı ve terlik ürünleri ihracatında İstanbul’dan sonra 2. sıradayız. Plastik terlik üretiminde de Türkiye’de birinci sıradayız. Fakat bu sene sektörümüz zorlanıyor ve bu rakamlara da yansıdı. En büyük pazarlarımız olan Ortadoğu’daki savaş, Avrupa’daki durgunluk tüm sektörlerimizi olumsuz etkiledi. Son tüketiciye ulaşan ayakkabı sektörü Çin ile rekabet edemezken, şehrimizin güçlü olduğu tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri de Mısır, Bangladeş gibi ülkelerle rekabet edemez hale geldi” diye konuştu.
Ayakkabı ve terlik imalatının Gaziantep’teki Suriyelilerin en yoğun olarak yer aldıkları sektörlerin başında geldiğini anlatan Adnan Ünverdi, “Şehrimizden Suriye’ye gidenlerin ayakkabı üretimi ve istihdama etkilerini de zaman içerisinde göreceğiz. İleride yaşanabilecek iş gücü sıkıntısını pasif iş gücünü çalışma hayatına kazandırarak aşabileceğimize inanıyorum. Ayakkabı, hazır giyim gibi emek yoğun sektörlere yönelik kamu tarafından destek verilerek teşvik edilmesi, bu sektörleri çalışan için cazip hale getirecek adımların atılması bu geçiş sürecinde faydalı olacaktır” dedi.
“Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB kuruyoruz”
Sektörde marka çıkarılmasının önemine değinen Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Dünya marklarına fason üretim yapıyoruz, bu çok büyük bir başarı ama işin katma değerini hep başkalarına bırakıyoruz. Şehrimizin muhtelif yerlerinde zor şartlarda üretim yaparak bugünkü başarıya ulaşan sektörümüzün yaşamış olduğu zorlukları aşmak için Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş çalışmalarını sürdürüyoruz. İlk etap olan 88 hektarlık alanda inşaat faaliyetleri devam ediyor ve yol yapım işini tamamladık. İlave sanayi alanı olarak belirlenen bölgenin mülkiyetinin ayakkabı terlik ve yan sanayi ihtisas OSB’ye kazandırılması için de çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil OSB fizibilite çalışmasını gerçekleştirdiğimiz bölgemiz tamamlandığında ülkemizin ilk yeşil organize sanayi bölgesi olması da hedeflerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.