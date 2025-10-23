“Ayakkabı sektörü zor bir dönemden geçiyor ama bu süreci atlatacaktır”

Özlem SARSIN

Sektör temsilcilerini bir araya getiren fuar 22-24 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar açılışında konuşma yapan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, deri ve ayakkabı sektörlerinin son dönemde verimlilik, sürdürülebilirlik ve katma değer odağında önemli bir dönüşüm sürecinde olduğunu söyledi.

Ayrıca, hammaddeye erişimin sektörlerin en temel sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Gündoğdu, “Bu nedenle, hammaddeye erişimi kolaylaştıracak politikalar ve iş birlikleri stratejik önem taşımaktadır” dedi. İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, “Türk ayakkabı sektörü İspanya, Portekiz ve İtalya gibi üretici ülkelerle rekabet edebilecek, dünya pazarlarında söz sahibi olabilecek bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli kullanabilmek yapılacak yatırımlar önem taşıyor” diye konuştu.

“Pazarda büyüme bekleniyor”

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı ve İzmir Ayakkabılar Odası Başkanı Yalçın Ata da son yıllarda sektörde ithalatın arttığını ve ihracatın gerilediğini söyleyerek, “Türkiye’de sektörün önde gelen temsilcileri 2025 yılında pazarda büyüme bekliyor. Zor bir dönemden geçen sektörün bu sıkıntılı ortamı da atlatacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.