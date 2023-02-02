Ayakkabıcı ve yan sanayici yüzde 10 ‘indirim’de anlaştı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Her iki sektörün üst örgütleri Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği’nin (AYSD) yönetimi bir araya gelerek üyelerinden ürettikleri mamul, yarı mamul ve ayakkabı fiyatlarında indirim yapmaları çağrısında bulundu. Bu çağrının ayakkabı ve ayakkabı yan sanayiinde olumlu karşılandığını söyleyen TASD Başkanı Berke İçten, “Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle büyük uğraşlarla kazanılmış pazar avantajını kaybetmeme adına, bütün koşulları göz önünde bulundurarak AYSAD ve TASD üyelerinin, ürünlerinde yüzde 10 indirim yapması konusunda tavsiye kararı aldık” dedi. Bu kararı ihracatta hız kaybetmeme ve iç pazarda da enflasyon ile mücadele için değerli bir adım olarak değerlendiren İçten, “Ayakkabı ve ayakkabı yan sanayi sektörleri olarak bizler aynı geminin içerisinde birlikte daha güçlü bir şekilde yol alacağız” diye konuştu.

AYMOD 68’inci kez açıldı

Bu arada, TASD tarafından 68’incisi gerçekleştirilen ve alanında Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan Uluslararası AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı dün başladı. Fuarın açılış törenine Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TASD Başkanı Berke İçten katıldı. İçten, ayakkabı sanayisinin 2022’de hem iç hem de dış pazarda başarılı bir performans gösterdiğini söyledi. İçten, 2022’yi 1.2 milyar dolar ihracatla kapattıklarını, 2023’e de 1.5 milyar dolar hedefi ile başladıklarını aktardı.

E-ticaretin önemi daha da arttı

Fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçıların yeni pazarlara açılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Gültepe, “Ticaret Bakanlığımızın ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ bu yolda bize yeni fırsatlar sunuyor. Ocak ayında Venezuela ve Pakistan’a ticaret heyetleri düzenledik. 19’u ilk çeyrekte olmak üzere birliklerimizle birlikte bu yıl 100 ticaret heyeti planladık. Ayrıca 45 alım heyetini ülkemizde ağırlayacağız” dedi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise sınıraşırı e-ticaretin önemine vurgu yaparak, Türkiye’deki üreticilerin ürettikleri malları dünyanın her yerindeki tüketicilere ulaştırması gerektiğini söyledi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da üretilen ürünlerin sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti.