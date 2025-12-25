Ayakkabıda, adımlar niteliğe atılacak

Nurdoğan A. ERGÜN

İthal ve çakma ürünlere karşı verdiği mücadele­nin yanında maliyet bas­kısına direnerek 2025 yılı­nı geride bırakmaya hazırla­nan ayakkabı ve ayakkabı yan sanayi sektörü, dönüşüm ve değişim adımlarını atmaya başlıyor.

“2025 hepimiz için adeta bir dayanıklılık tes­ti niteliğindeydi. Sadece dü­şük maliyet avantajına güve­nen işletmeler, bu dönemde en fazla sarsılanlar oldu” di­yen Ayakkabı Yan Sanayicile­ri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait V. Salıcı, sözlerine “2025 bize çok net bir şey öğretti, ge­leneksel yöntemlerle, fırtına­lı denizlerde yol alamıyoruz. Şikâyet etmek yerine artık gemiyi nasıl yürüteceğimize odaklanmak zorundayız” di­ye devam etti.

Dönüşüm ve de­ğişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Salıcı, yeni reka­bet ortamında niceliğin yeri­ni niteliğin aldığını ifade et­ti. İstanbul Ticaret Odası 51 No’lu Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri Meslek Komitesi tarafından düzen­lenen toplantıda konuşan Sa­it Salıcı, “Ucuz işçiliğe dayalı büyüme modeli miadını dol­durdu. 2026, ‘made in Türki­ye’ imzasını ‘designed in Tür­kiye’ gururuyla birleştirdiği­miz bir yıl olacak” dedi.

“Dayanıklılığı dönüşümle taçlandırmalıyız”

2023-2025 döneminin kü­resel maliyet artışları ve da­ralan talep ile tüm emek-yo­ğun sektörler için gerçek bir ‘dayanıklılık testi’ olduğunu ifade eden Salıcı, “Son iki yıl­dır Türkiye’de üretim yapan herkes ‘zor bir dönemden ge­çiyoruz’ cümlesiyle başlıyor. Bu zor şartlara rağmen biz hiç durmadık.

Zor şartlar bi­zi durdurmadı, aksine verim­liliği sorgulamaya, gereksiz maliyetlerden arınmaya ve birbirimize daha fazla kenet­lenmeye zorladı” diye konuş­tu. Bu sürecin geçici bir dal­galanma değil, küresel ekono­mideki yapısal bir eşik olduğunu vur­gulayan Salıcı, da­yanıklılığın ancak dönüşümle taçlan­dığında kalıcı ola­cağını belirterek, Avrupa’nın üreti­mi bırakmak yerine akıllıca bir tercihle üretim biçimini değiştirdiğini ve Türkiye’nin de bu ‘stratejik yükseliş’ yolunu seçmesi ge­rektiğini belirtti.

“Zaman kaybı en büyük maliyet”

Ayakkabının artık sade­ce bir ürün değil, bir teknolo­ji nesnesi, sürdürülebilirlik beyanı ve bir marka hikâyesi olduğunun altını çizen Salıcı, geleceğin ayakkabı sektörün­de tasarım odaklılığın merke­ze alınacağını, 3D tasarım ve dijital prototiplemenin stan­dart hale geleceğini ifade et­ti.

Türkiye’nin avantajının dü­şük ücret değil, yakınlık, hız, küçük adet, yüksek çeşit üret­me kabiliyeti oldu­ğunu kaydeden Sa­lıcı, bu avantajın korunması gerekti­ğini vurguladı. “Za­man kaybı en bü­yük maliyettir” di­yen Salıcı, şunları söyledi: “Bu dönü­şüm 5–10 yıl sonra değil, şimdi yapılmalı. Çün­kü üretim kaybolduktan son­ra dönüşüm değil, tasfiye ko­nuşulur. Türkiye, Avrupa gi­bi üretimden çıkmak zorunda değil ama Avrupa gibi strate­jik davranmak zorunda.

Ayak­kabı ve yan sanayi için yol net, ucuz olan değil, vazgeçilmez olan ayakta kalır.” Dönüşümü devlet, sanayici ve ihracatçı­nın birlikte yapabileceğini dile getiren Sait Salıcı, “Yan sana­yi olmadan ana sanayi olmaz. Tasarım olmadan ihracat ol­maz. Gençler olmadan gelecek olmaz. Biz inanıyoruz ki, Tür­kiye ayakkabı sektörü geleceği beklemeyecek, geleceği inşa e decek” diye konuştu.

“Finansman üretimi değil dönüşümü desteklemeli”

Kredi ve teşvik mekanizmalarının makine yenileme, Ar Ge, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm başlıklarına uzun vadeli ve erişilebilir şekilde yönlendirilmesi gerektiğini söyleyen Sait Salıcı, “İnsan kaynağı yeniden tanımlanmalı, sorun işçi bulamamak değil, dönüşümü yapacak nitelikli insanı yetiştirememek. Marka üreticisiyle yan sanayi kopmamalı. Yan sanayi, markadan koparsa, üretim gittiği anda zincirin dışında kalır.

Erken aşamada birlikte ürün geliştirme stratejik bir zorunluluk. Kamu sektörü korumaya değil yönlendirmeye odaklanmalı. Geçici destekler yerine, seçici sanayi politikası, kümelenme modeli, ihracat odaklı uzmanlaşma esas alınmalı” dedi.

Orta Asya ve Balkanlar’daki ivme umut verdi

İstanbul Ticaret Odası 51 No’lu Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri Meslek Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Gıyasettin Eyyüpkoca, “2025 Ocak Kasım döneminde deri ve deri mamulleri ihracatı 1.34 milyar dolar civarında gerçekleşti ve bu rakamın 724.8 milyon dolarını ayakkabı sektörü oluşturdu. Geçen yıla oranla deri ve deri mamulleri ihracatında yüzde 5, ayakkabı ihracatında ise yüzde 10’luk bir azalış yaşandı. Ancak Irak, Almanya ve İtalya gibi geleneksel pazarların yanı sıra Orta Asya ve Balkanlar’da yakalanan ivme bizler için sevindirici bir gelişme” dedi.