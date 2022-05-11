Ayakkabıda hedef 1,5 milyar dolar ihracat

Yılın ilk çeyreğinde 328 milyon dolar ihracata imza atan ayakkabı sektörü yıl sonunda 1,5 milyar dolar hedefine ulaşmak istiyor. İhracatta yurt içi ve yurt dışı fuarların önemi yüksek. Ayakkabı sektörünün küresel vitrini olarak nitelendirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı Antalya'da kapılarını açtı.

Fuarın açılışını İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Güven Karaca, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Vakkas Salıcı ve Eksposhoes Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir yaptı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen fuarı Arnavutluk, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün'den toplam 800 yabancı alıcı ziyaret etti.

"Adımlar barışa atılsın"

45 ülkeye ayakkabı ihracatı yapan İstanbul merkezli Bate Ayakkabı'nın Eksposhoes için özel olarak tasarladığı 'Barış Ayakkabısı' fuara damgasını vurdu. Üzerine özel taşlarla 'No War' (Savaşa Hayır) yazılan ayakkabı özellikle yabancıların ilgi odağı oldu.

Eksposhoes Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, "Bu yılki temamız 'Adımlar Barışa Atılsın'. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya barışı için yoğun çaba gösteriyor. Biz de dünya gündeminin ilk sırasında yer alan Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi için özel olarak tasarladığımız ayakkabı ile Antalya'dan dünyaya barış mesajı vermek istedik. Diğer yandan Eksposhoes yabancı alıcılar açısından adeta bir çekim merkezi haline geldi. Bu durum bize Türk ayakkabı sektörünün tasarım, üretim kabiliyeti ve fiyat-kalite anlamda dünya ile rekabet edebilir hale geldiğini açık bir şekilde gösteriyor. Buradaki gerçek başarı zor şartlarda üretim yapan, istihdam sağlayan ve Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı sağlayan üretici firmalarımıza ait." dedi.

“Pazar çeşitliliğini artırmalıyız”

İDMİB Başkanı Güven Karaca, yıl sonuna kadar hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza hızla devam edecek ve ayakkabı, mamul deri ve kürk, saraciye ve deri ve kürk giyim sektörleriyle ülke ekonomimize kesintisiz katkı sunmaya devam edeceğiz. Deri ve deri mamulleri sektörünün ilk dört ay ihracat rakamı genel ihracat rakamının 7 puan üzerinde. Sektör olarak ihracat rakamlarımızı önümüzdeki dönemlerde daha da artırmak ve katma değeri yüksek ihracata ulaşmak ana hedefimiz" ifadelerini kullanırken, TASD Başkanı Berke İçten, Rusya'ya ambargo uygulayan bazı ülkelerin rotasını Türkiye'ye çevirdiğini söyledi.

İhracatçı sektörlerin dünyadaki fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden İçten, " Pazar çeşitliliği burada ön plana çıkıyor. Bu konuya odaklanmalıyız. Bundan 10 yıl önce en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Rusya, Ukrayna, Irak ve Suudi Arabistan iken, şimdi en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, Rusya, İtalya ve İspanya oldu.” diye konuştu.