Ayakkabıda ithalat artık fren tutmuyor

Fuarın açılış töreninde konuşan TASD Başkanı Berke İçten, Türkiye’de ayakkabı endüstrisi başta olmak üzere emek yoğun sektörlerin son iki yıldır rekabetçilikte zorlandı­ğını açıkladı. Düşük kur yüksek fa­iz politikasının yanı sıra hammad­de ve yan sanayi ithalatında uygu­lanan yüzde 100’ü aşan vergilerin sektörün rekabetçiliğini zayıflat­tığını belirten İçten, şöyle devam etti: “Şubat ayından itibaren uy­gulanmaya başlanan yüzde 10 ila­ve vergiye rağmen ayakkabı itha­latındaki artış devam ediyor.

Yedi aylık ithalat adet olarak 1,7, değer bazında yüzde 5,8 artarken, ihra­catımız adet bazında yüzde 39,2, değer olarak yüzde 14,6 daral­dı. Ocak-Temmuz dönemini 612 milyon dolar ihracat ve 1 milyar 49 milyon dolar ithalatta tamam­ladık. Yedi aylık dış ticaret açığı 437 milyon dolara ulaştı. Özetle artık ayakkabıda ithalat fren tut­muyor.” Berke İçten, mevcut gidi­şat aynı şekilde devam ederse yıl sonunda ayakkabıda dış ticaret açığının 700 milyon dolara ula­şabileceğini belirterek durumun kaygı yarattığını vurguladı.

Reka­betten çekinmediğini söyleyen İç­ten, “Yalnızca rakiplerimizle eşit şartlarda rekabet edebileceğimiz ortamın oluşmasını istiyoruz. En azından hammadde ve yan sanayi maliyetimizi düşürebiliriz. Özel­likle Türkiye’de üretimi olmayan hammaddeleri, yarı mamul mal­zemeleri gümrük vergisi ödeme­den getirebilmeliyiz. Hammadde ve yarı mamul ithalatından çekin­memeliyiz.

Çünkü biz ülkemizde üretilmeyen ya da istediğimiz ka­litede olmayan tabanı, suni deri­yi, aksesuarı uygun fiyatla ithal edip katma değerli ürüne dönüş­türüyoruz. Bu malzemelere yüzde 100’ün üzerinde gümrük vergisi ödediğimiz zaman spor ayakkabı rekabetinde maalesef uluslarara­sı rakiplerimizin gerisinde kalıyo­ruz” ifadesini kullandı.

“Çakma” ürünler yerli üreticiye zarar veriyor

Yerli üretimimiz ve halk sağ­lığı açısından ciddi bir tehdide dönüşen Çin merkezli e-ticaret platformları üzerinden getirilen ayakkabılarla ilgili de acil önlem alınması gerektiğini açıklayan İçten, “Bakanlığımızın piyasada ‘çakma’ olarak adlandırılan kayıt dışı, sahte ürünlerle de daha etki­li mücadele etmesini bekliyoruz.

Ülkemizde kayıt dışı üretimin 200 milyon çifte ulaştığını tahmin ediyoruz. Öyle ki iç pazarda satı­lan ayakkabıların yaklaşık yüz­de 40’ını kayıt dışı, sahte ürünler oluşturuyor. Bu ürünler, yabancı markadan daha çok yerli üreticiye zarar veriyor. Devletimiz de öden­meyen vergi ve primler nedeniyle yılda en az bir milyar dolar kayba uğruyor” diye konuştu.