Ayakkabıda ithalat artık fren tutmuyor
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen ve alanında Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan Uluslararası AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı başladı.
Fuarın açılış töreninde konuşan TASD Başkanı Berke İçten, Türkiye’de ayakkabı endüstrisi başta olmak üzere emek yoğun sektörlerin son iki yıldır rekabetçilikte zorlandığını açıkladı. Düşük kur yüksek faiz politikasının yanı sıra hammadde ve yan sanayi ithalatında uygulanan yüzde 100’ü aşan vergilerin sektörün rekabetçiliğini zayıflattığını belirten İçten, şöyle devam etti: “Şubat ayından itibaren uygulanmaya başlanan yüzde 10 ilave vergiye rağmen ayakkabı ithalatındaki artış devam ediyor.
Yedi aylık ithalat adet olarak 1,7, değer bazında yüzde 5,8 artarken, ihracatımız adet bazında yüzde 39,2, değer olarak yüzde 14,6 daraldı. Ocak-Temmuz dönemini 612 milyon dolar ihracat ve 1 milyar 49 milyon dolar ithalatta tamamladık. Yedi aylık dış ticaret açığı 437 milyon dolara ulaştı. Özetle artık ayakkabıda ithalat fren tutmuyor.” Berke İçten, mevcut gidişat aynı şekilde devam ederse yıl sonunda ayakkabıda dış ticaret açığının 700 milyon dolara ulaşabileceğini belirterek durumun kaygı yarattığını vurguladı.
Rekabetten çekinmediğini söyleyen İçten, “Yalnızca rakiplerimizle eşit şartlarda rekabet edebileceğimiz ortamın oluşmasını istiyoruz. En azından hammadde ve yan sanayi maliyetimizi düşürebiliriz. Özellikle Türkiye’de üretimi olmayan hammaddeleri, yarı mamul malzemeleri gümrük vergisi ödemeden getirebilmeliyiz. Hammadde ve yarı mamul ithalatından çekinmemeliyiz.
Çünkü biz ülkemizde üretilmeyen ya da istediğimiz kalitede olmayan tabanı, suni deriyi, aksesuarı uygun fiyatla ithal edip katma değerli ürüne dönüştürüyoruz. Bu malzemelere yüzde 100’ün üzerinde gümrük vergisi ödediğimiz zaman spor ayakkabı rekabetinde maalesef uluslararası rakiplerimizin gerisinde kalıyoruz” ifadesini kullandı.
“Çakma” ürünler yerli üreticiye zarar veriyor
Yerli üretimimiz ve halk sağlığı açısından ciddi bir tehdide dönüşen Çin merkezli e-ticaret platformları üzerinden getirilen ayakkabılarla ilgili de acil önlem alınması gerektiğini açıklayan İçten, “Bakanlığımızın piyasada ‘çakma’ olarak adlandırılan kayıt dışı, sahte ürünlerle de daha etkili mücadele etmesini bekliyoruz.
Ülkemizde kayıt dışı üretimin 200 milyon çifte ulaştığını tahmin ediyoruz. Öyle ki iç pazarda satılan ayakkabıların yaklaşık yüzde 40’ını kayıt dışı, sahte ürünler oluşturuyor. Bu ürünler, yabancı markadan daha çok yerli üreticiye zarar veriyor. Devletimiz de ödenmeyen vergi ve primler nedeniyle yılda en az bir milyar dolar kayba uğruyor” diye konuştu.