  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
Takip Et

Ayakkabıda ithalat artık fren tutmuyor

Türkiye Ayakkabı Sanayicile­ri Derneği (TASD) tarafın­dan düzenlenen ve alanında Av­rupa’nın en büyük organizasyonu olan Uluslararası AYMOD Ayak­kabı Moda Fuarı başladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ayakkabıda ithalat artık fren tutmuyor
Takip Et

Fuarın açılış töreninde konuşan TASD Başkanı Berke İçten, Türkiye’de ayakkabı endüstrisi başta olmak üzere emek yoğun sektörlerin son iki yıldır rekabetçilikte zorlandı­ğını açıkladı. Düşük kur yüksek fa­iz politikasının yanı sıra hammad­de ve yan sanayi ithalatında uygu­lanan yüzde 100’ü aşan vergilerin sektörün rekabetçiliğini zayıflat­tığını belirten İçten, şöyle devam etti: “Şubat ayından itibaren uy­gulanmaya başlanan yüzde 10 ila­ve vergiye rağmen ayakkabı itha­latındaki artış devam ediyor.

Yedi aylık ithalat adet olarak 1,7, değer bazında yüzde 5,8 artarken, ihra­catımız adet bazında yüzde 39,2, değer olarak yüzde 14,6 daral­dı. Ocak-Temmuz dönemini 612 milyon dolar ihracat ve 1 milyar 49 milyon dolar ithalatta tamam­ladık. Yedi aylık dış ticaret açığı 437 milyon dolara ulaştı. Özetle artık ayakkabıda ithalat fren tut­muyor.” Berke İçten, mevcut gidi­şat aynı şekilde devam ederse yıl sonunda ayakkabıda dış ticaret açığının 700 milyon dolara ula­şabileceğini belirterek durumun kaygı yarattığını vurguladı.

Reka­betten çekinmediğini söyleyen İç­ten, “Yalnızca rakiplerimizle eşit şartlarda rekabet edebileceğimiz ortamın oluşmasını istiyoruz. En azından hammadde ve yan sanayi maliyetimizi düşürebiliriz. Özel­likle Türkiye’de üretimi olmayan hammaddeleri, yarı mamul mal­zemeleri gümrük vergisi ödeme­den getirebilmeliyiz. Hammadde ve yarı mamul ithalatından çekin­memeliyiz.

Çünkü biz ülkemizde üretilmeyen ya da istediğimiz ka­litede olmayan tabanı, suni deri­yi, aksesuarı uygun fiyatla ithal edip katma değerli ürüne dönüş­türüyoruz. Bu malzemelere yüzde 100’ün üzerinde gümrük vergisi ödediğimiz zaman spor ayakkabı rekabetinde maalesef uluslarara­sı rakiplerimizin gerisinde kalıyo­ruz” ifadesini kullandı.

“Çakma” ürünler yerli üreticiye zarar veriyor

Yerli üretimimiz ve halk sağ­lığı açısından ciddi bir tehdide dönüşen Çin merkezli e-ticaret platformları üzerinden getirilen ayakkabılarla ilgili de acil önlem alınması gerektiğini açıklayan İçten, “Bakanlığımızın piyasada ‘çakma’ olarak adlandırılan kayıt dışı, sahte ürünlerle de daha etki­li mücadele etmesini bekliyoruz.

Ülkemizde kayıt dışı üretimin 200 milyon çifte ulaştığını tahmin ediyoruz. Öyle ki iç pazarda satı­lan ayakkabıların yaklaşık yüz­de 40’ını kayıt dışı, sahte ürünler oluşturuyor. Bu ürünler, yabancı markadan daha çok yerli üreticiye zarar veriyor. Devletimiz de öden­meyen vergi ve primler nedeniyle yılda en az bir milyar dolar kayba uğruyor” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL