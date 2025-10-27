AYSAD: Kontrolsüz ithalat sektörü felakete sürüklüyor

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, 12-15 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 73. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) öncesinde sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Sektörün 2025 yılı ilk yarısına ait alarm verilerini paylaşan Salıcı, kontrolsüz ithalatın ve fahiş maliyetlerin sektörü “felakete sürüklediğini” söyleyerek, “Tekstil ve hazır giyimde binden fazla kapanmanın ardından, ayakkabı sektöründe de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. İthalatın kontrol altına alınamaması, bizi varoluşsal bir döneme sürükledi” ifadesini kullandı.

315 milyon dolarlık dış ticaret açığı

AYSAD verilerine göre, Türkiye ayakkabı sektörü 2025’in ilk altı ayında 489,2 milyon dolar ihracat, buna karşılık 804,3 milyon dolar ithalat yaptı.

Böylece sektör tarihinde ilk kez 315 milyon dolarlık dış ticaret açığı verdi.

Salıcı, ithalatın büyük bölümünün Çin (262,9 milyon dolar) ve Vietnam (225,4 milyon dolar) kaynaklı olduğunu belirterek, “Uzun yıllar fazla veren bir sektörün ithalat baskısıyla terse dönmesi, yapısal bir tehdit haline geldi” dedi.

Dört aşamalı eylem planı

Salıcı, sektörün sürdürülebilirliği için hazırlanan eylem planının dört temel başlıktan oluştuğunu açıkladı:

* İthal ikamesi ve yerli üretim teşviki:

Spor ayakkabı gibi yüksek ithalat oranına sahip segmentlerde yerli üretimi teşvik edecek yatırımların desteklenmesi.

* Rekabet gücünü artırma ve haksız ithalatla mücadele:

Gümrük vergilerinin etkinliğinin artırılması, yanıltıcı menşe beyanlarının önlenmesi ve kayıt dışı ithalatın engellenmesi.

*Sektörel iş birliği ve dayanışma:

Benzer sektörlerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyonun güçlendirilmesi, “birleşme ve paylaşma” döneminin başlatılması.

* AYSAF fuarı ile ihracat odaklı kurtuluş köprüsü:

12-15 Kasım’daki fuarın, yerli üreticilerle küresel alıcıları buluşturarak ihracatı artırma ve dış ticaret açığını azaltma misyonu üstleneceğini söyledi.

“Geri dönülmez kayıplar olacak”

Salıcı, ayakkabı sektörünün Türkiye sanayisinin köklü yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki aylar sektörümüz için bir dönüm noktası. Ya devletimizin desteğiyle güçlü tedbirler alarak bu krizi aşacağız ya da üretim ve istihdamda geri dönülmez kayıplarla karşılaşacağız. Biz üretmek ve ihracat yapmak için AYSAF’ta bu iradeyi göstereceğiz.”