Ayvalık zeytinyağı Uzak Doğu’ya açıldı: İlk yurt dışı mağaza Seul’de

Ayvalık menşeili köklü bir zeytin ve zeytinyağı üreticisi, Güney Kore’nin başkenti Seul’de açtığı mağazayla Türk zeytinyağının küresel yolculuğunda önemli bir adım attı. Firma, yurt dışındaki ilk mağazasını Seul’de hizmete açarak Uzak Doğu’da perakende mağaza açan ilk Türk zeytinyağı markası oldu.

Ayvalıklı firma, bu adımıyla Güney Kore’de yalnızca Türk markaları arasında değil, zeytinyağı alanında mağaza açan tek şirket konumuna da geldi.

Anadolu’nun En Büyük 500 Markası arasında yer alan şirket, Türkiye’nin en büyük beş zeytinyağı ihracatçısından biri olarak ABD’den Uzak Doğu’ya uzanan 26 ülkeye ihracat yapıyor. Yıllık yaklaşık 30 bin ton zeytinyağı sevk kapasitesine ve 2 bin ton sofralık zeytin işleme kapasitesine sahip firma, Seul yatırımıyla Asya pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Firmanın 4. kuşak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, Ayvalık’ın dünya çapında en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği merkezlerden biri olduğunu belirterek, “Ürünlerimiz uluslararası kalite yarışmalarında ödüller alıyor. Bu kaliteyi Güney Kore’de doğrudan tüketiciyle buluşturmak istedik ve Seul’de ilk yurt dışı mağazamızı açtık” dedi.