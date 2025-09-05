Azerbaycan ve Türkiye enerjide protokol imzaladı

Özlem SARSIN

Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov'un katılımı ile İzmir’de yapıldı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, forumun ülkeler arasındaki iş birliği imkânlarını çeşitlendirmesi ve derinleştirmesi bakımından yeni ufuklar açacağını söyleyerek, bu kapsamda, petrol doğal gaz, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik piyasası regülasyonları, elektrik iletim ve dağıtımı ile madencilik alanlarında çalışma gruplarının gerçekleştirdiği çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bakan Bayraktar şöyle konuştu: “Geride bıraktığımız forumlarda önemli çalışmalar yaptık, kıymetli sonuçlar elde ettik, enerji iş birliğimizi yeni alanlara taşıdık ve diyalog kanallarımızı sürekli olarak geliştirdik. Bugünkü buluşmamızda da belirlediğimiz yeni hedefler doğrultusunda ilerlemeye, stratejik ortaklığımızı daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız.

Ülkelerimiz arasında hayata geçirdiğimiz ve hedeflediğimiz projeler, her seferinde kardeşliğimizi daha ileri taşıyacak yeni fırsatlar yaratmakta, dostluğumuzu bir kez daha teyit etmektedir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağı, tarih boyunca hiç sarsılmadan devam etmiş; sadece kültürel ve siyasi alanlarda değil, ekonomik ve stratejik alanlarda da derinleşmiştir.”

“Türkiye’ye doğal gaz arzının artırılmasını temenni ediyoruz”

Enerjinin, ülkelerin kalkınmasının ve refahının en temel itici güçlerinden biri olduğuna işaret eden Bayraktar, “Türkiye ve Azerbaycan, sahip oldukları jeostratejik konum, zengin kaynaklar ve gelişmiş altyapılarıyla birbirini tamamlayan roller üstlenmekte; aynı zamanda bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine de çok önemli katkılar yapmaktadır.

Petrol ve doğal gaz sahalarında bugüne kadar hayata geçirilen projeler, ortak vizyonumuzun isabetli ve sonuç odaklı olduğunu göstermektedir. Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz sahalarıyla temeli atılan iş birliğimiz, bu yıl imzaladığımız Şafak-Asiman sahasında yeni bir boyut kazanmıştır.

Karabağ, D-230 ve Dostluk sahalarında da iş birliğimizi güçlendirmek temel hedeflerimiz arasındadır. 14 Mayıs 2024 tarihinde imzaladığımız Doğalgaz Alanına İlişkin İşbirliği Anlaşması da bu çerçevede özel bir önem arz etmektedir. Bu anlaşma, ülkelerimizin enerji tehlikesizliğini güçlendirecek ve bölgesel iş birliğimizi daha da pekiştirecektir. Bununla birlikte, Azerbaycan’dan Türkiye’ye doğalgaz arzının artırılması yönündeki çalışmaların da hızla ilerlemesini temenni ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Cenap President Aliyev’in açılış törenini 5 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın, Nahçıvan’ın arz güvenliğini garanti altına alırken, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağları daha da kuvvetlendirdiğini belirten Bayraktar, “Aynı şekilde, 2 Ağustos 2025’te faaliyete geçen Türkiye–Suriye Doğalgaz Boru Hattı, yalnızca enerji akışını değil, bölgemizde barış ve refahı da destekleyen stratejik bir adım olmuştur.

Türkiye ve Azerbaycan, sahip oldukları güçlü altyapılar ve köklü bağlarıyla, biraz önce ifade ettiğim gibi hem bölgesel arz güvenliğinde hem de küresel piyasalarda güvenilir ortaklar olmaya devam edecektir” dedi.

decektir” dedi. “Enerji dönüşümü önceliklerimiz arasında”

Enerji gündeminin yalnızca petrol ve doğal gaz ile sınırlı olmadığına da değinen Bayraktar, “Bu anlamda günümüzün öncelikleri arasında yer alan enerji dönüşümü, Türkiye–Azerbaycan enerji iş birliğinin en önemli başlıklarından biri haline gelmiştir.

Yenilenebilir enerji ve elektrik iletim altyapılarında ortaklığımızı güçlendirmek, gelecek nesillere karşı ortak sorumluluğumuz haline gelmiştir. Bu çerçevede, Türkiye ile Nahçıvan Bölgesini birbirine bağlayacak elektrik hattı projesine özel bir önem atfediyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Nahçıvan’ın arz güvenliği teminat altına alınacak ve ülkelerimiz arasında elektrik ticareti yeni bir boyut kazanmış olacaktır” diye konuştu.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise Türkiye’nin yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, yeşil hidrojen, karbon yakalama teknolojileri, enerji verimliliği, enerji piyasası ilişkileri ve düzenlemesi alanlarındaki deneyimi ve desteği kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Türkiye, temiz enerjide büyük bir müttefikimizdir”

Türkiye’yi her zaman ve tüm süreçlerde olduğu gibi “temiz bir enerji geleceği”ne giden hedeflerinde de büyük müttefiki olarak gördüklerini anlatan Şahbazov, şöyle devam etti: “Güçlü bir Azerbaycan-Türkiye enerji ortaklığı stratejik bir zorunluluktur.

Çünkü hem ülkelerimiz, bölgemiz hem de uluslararası alanda büyük önem taşımaktadır. Bu birlik, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın bir simgesidir. Enerji Forumu kapsamında işbirliğimizin gündemine hidrokarbonlardan madenciliğe, yenilenebilir enerjiden enerji düzenlemesine kadar 6 ana yönün dahil edilmesi tam da bu amaca hizmet etmektedir.

Bu Forumun sunduğu fırsatlardan yararlanarak yeni projeler ve umut vadeden fırsatlar üzerindeki işbirliğimizin daha da güçleneceğinden, karşılıklı ilişkilerimizin daha da gelişmesine ivme kazandıracağından ve ülkelerimizi stratejik hedeflerine yaklaştıracağından eminiz. Azerbaycan-Türkiye enerji ortaklığı, gelecekte de bölgesel ve küresel ölçekte kalkınma ve enerji güvenliğinin önemli bir garantörü olmaya devam edecektir.”