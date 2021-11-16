Azerbaycan’a 3 koldan kardeş eli

Sadi ÖZDEMİR

Azerbaycan ile Türkiye ve İslam ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin hızla gelişmesi için ülkenin başkenti Bakü, 32 ülkeden 1.100’ü aşkın iş insanının katıldığı büyük bir uluslararası forum ve B2B etkinliğine ev sahipliği yaptı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen 25’inci Uluslararası İş Forumu’nun (IBF) Başkanı Erol Yarar, forumun açılış konuşmasında “Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu ve üç gün sonra biz bu toplantıyı yapıyoruz. Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev, ‘siyaset ve toplumsal dayanışmada olduğu gibi ticaret ve yatırımlarda da dayanışmamızı güçlendirmeliyiz’ dedi. Her ikisi de iktisadi birliktelik olmadan sağlam birliktelik kurulamayacağını vurguladı. Biz de bunun için çalışmalıyız” dedi.

Tarım, turizm, sağlık ve hidrojen

Azerbaycan’a dört ana başlıkta destek vermeye ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Erol Yarar, şöyle konuştu: “Bir tanesi turizm ki bu ülkede stratejik sektör oluyor ve Türkiye’nin tecrübesini aktarmaya hazırız. Bir başka başlık sağlık sektörü ve bu sektör de devlet tarafından destekleniyor. Her ikisinde de Türkiye tecrübesinin katkısı büyük olabilir. Sağlıkta bizim özel kamu ortaklığı uygulamalarındaki (PPP) tecrübemiz malum. Türk hastanelerinin burada yatırım yapması için de teşvik ve mevzuat değişiklikleri önemli. Bir de tarım var ki Azerbaycan için bu da stratejik sektör. Şu anda işgalden kurtarılan Karabağ için tarım çok önemli bir konu başlığı. Son konu başlığımız ise Azerbaycan’a Türkiye ile birlikte bir ‘Hidrojen Araştırma Enstitüsü’ kurulması önerisinde bulunduk. Çünkü doğalgaz zengini Azerbaycan gelecekte doğalgazdan hidrojen üretimi konusunda da çok değerli hale gelecek. Azerbaycan şimdiden doğalgazdan hidrojen üretimine odaklanmalı.”

Cabbarov: Özel sektöre destek artıyor

Azerbaycan Ekonomi Bakanı, Mikayıl Cabbarov ise iş insanlarına Azerbaycan’da üretim yatırımları yapmaları çağrısında bulunarak, “Devlet olarak kalkınmayı hızlandırmak için destekleri artırmak için her alanda seferber olduk. Yeni sanayi parkları kurulması için harekete geçtik. 2022-2030 dönemi kalkınma stratejisini uygulanmaya alıyoruz ki bunda özel sektör yatırımlarına çok önem veriyoruz. Ayrıca ‘özel sektör devlet birlikte projelere’ de hazırız. İş dünyasının önünün açılması için sürekli yeni kararlar alıyoruz” dedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ise IBF Forumu’nun 15 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmanın zeminini hazırlayacağını belirterek, “Azerbaycan 320 milyonluk pazara erişim imkanı sunuyor ve ayrıca 3 milyon turist ağırlayan bir ülke. Keşfedilmeyi bekleyen çok cazip yatırım ortamına sahip” dedi.

Doğru zamanda doğru yerde olmak önemli

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, doğru zamanda doğru adımları atmak için fırsatların tespit edilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Yurt dışı şubelerle IBF üyesi derneklerin katılımı sayesinde Kanada’dan, Rusya’ya kadar 600 ün üzerinde işadamı ile buradayız ve bir bu kadar Azerbaycanlı iş insanı ile ticaret ve iş konuşuyoruz. Azerbaycan ile lojistik avantajlarımızı da kullanarak ticareti ve yatırımları hızla artırmak istiyoruz” dedi.

Azerbaycan İşverenler Federasyonu Başkanı, Memmed Musayev de Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaretin geliştirilmesi için yapılan önerilerin ciddiyetle ele alınacağından ve Erdoğan ile Aliyev’in koyduğu hedeflere ulaşılacağından emin olduğunu vurguladı. Forumun öğleden sonraki bölümünde Azerbaycan’daki ticaret ve yatırım fırsatlarının anlatıldığı panel ve sunumlar yapılırken, bir mini fuar ve yüzlerce iş insanı arasında görüşmeler yapıldı.

Bizim ticaret bakanı niye yok?

25’inci IBF Bakü toplantısında, Türkiye’yi devlet erkânından Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati temsil etti. Ancak, MÜSİAD ve IBF üyelerinin önemli isimleri, ticaretin artırılması için çok önemli bir etkinlikte özellikle Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un Bakü’de olması gerektiğini düşünüyor. Bu konuda özellikle IBF Başkanı Erol Yarar’ın birkaç kez Bakan Muş’un katılımı için girişimde bulunduğu ancak, netice alamadığı öğrenildi. Bakan Muş’un, Bakan Yardımcısını gönderme önerisine de olumlu yanıt vermediği belirtiliyor.

Azerbaycan’da KOBİ destekleri genişliyor

Küçük ve Orta Boy İşletmeler Kalkınma Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov ise Azerbaycan’da, ticaret ve yatırımların desteklenmesinin çok olumlu sonuçlar vermeye başladığını örneğin Karabağ’da iş kurmak isteyenlerin taleplerini topladıklarını belirterek, “900’e yakın talep geldi. Yeni talepleri de alıyoruz, her türlü desteğe hazırız, destelremiz de sürekli genişliyor. Bakü ve diğer bazı bölgelerde de KOBİ’ler için yeni kümelenme alanları oluşturuluyor. Devlet desteklerinden yararlanma imkanı var. Bize her zaman ulaşabilirsiniz” dedi.