Azerbaycan’dan İZBAŞ’a yatırım ilgisi

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli ve Genel Müdür Gürsel Bahçıvancılar’ın ev sahipliği yaptığı heyet, Bölge’deki mevcut durum, yeni yatırımlar ve yatırımcılara sunulan imkânlar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

“Bir millet, iki devlet, tek yürek”

Ziyarette bir konuşma yapan İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkinin, kardeşliğin çok ötesinde olduğuna dikkat çekerek, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olduğunu anımsattı. Türk ve Azerbaycanlı şirketlerin karşılıklı yatırımları ve ortaklıkları ile iki ülke arasındaki ilişkinin “stratejik ortaklık” seviyesine taşındığını vurgulayan Sevimli, “Biz Azerbaycan’ın ulu önderi Heydar Aliyev’in ‘Bir Millet İki Devlet’ anlayışını paylaşmakla birlikte buna bir de ‘Tek Yürek’ vurgusunu ekliyoruz.

Azerbaycanlı firmalarımızı, yenilenebilir enerji başta olmak üzere ülkemizin potansiyelinden yararlanmaya davet ediyoruz. İZBAŞ olarak yetkin kadrolarımızla yatırımcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

“CEC bünyesinde 5 bin şirket ve kuruluş”

CEC’in bugün 5 binden fazla üye şirket ve kuruluşu bir araya getiren uluslararası network kuruluşu olduğunu hatırlatan Suleyman Majidli, tüm sektörlerde yenilikçi ve çevre dostu teknolojilerin tanıtılması için lobi çalışması yaptıklarını kaydetti. SOCAR’ın 20 milyar dolara ulaşan yatırım portföyündeki en önemli girişimlerinin 15 yıldır İzmir’de gerçekleştiğine dikkat çeken Majidli, Azerbaycan hükümetinin güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına çok özel teşvikler sağladığını vurguladı.

“Enerjimiz petrol ve gazdan ibaret değil”

CEC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Suleyman Majidli Azerbaycan'ın şirketlerine desteğiyle ilgili şunları söyledi: “Hükümetimiz, Karabağ başta olmak üzere ülkemizin pek çok sektöründe yenilenebilir enerji yatırımlarına büyük ve teşvik veriyor. Azerbaycan bir enerji ülkesi ancak enerjisi sadece petrol ve doğalgazdan ibaret değil. Yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğimiz enerjimizi de ihraç etmek istiyoruz. Başkentimiz Bakü’nün adı ‘rüzgârlar şehri’ anlamına geliyor.

Sadece karada değil, Hazar Denizi üzerinde 157 bin Megavat’lık denizüstü (offshore) rüzgâr enerjisi potansiyel kurulu gücümüz bulunuyor. Denizimizdeki enerjimizi de katma değere çevirecek yatırımlara önem ve öncelik veriyoruz. Türkiye’nin rüzgâr enerjisi başkenti İzmir’i bu açıdan çok önemsiyoruz. İZBAŞ’ta Avrupa’nın en büyük türbin kanadı üretimi yapan fabrikanın varlığı bizler için etkileyici oldu. ”