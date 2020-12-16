Azerbaycanlı üreticilerden Türkiye'ye iş birliği çağrısı

Azerbaycan Nar Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (ANİA) Başkanı Ferhad Karaşov Azerbaycan narı ihracatını artırmak için önemli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Karaşov yaptığı açıklamada, “Hedefimiz Ermeni işgalinden kurtardığımız Ağdam, Zengilan, Fuzuli, Cebrayıl, Kubadlı bölgelerinde 30 sene öncesinde de yapıldığı gibi nar yetiştiriciliğini yeniden geliştirmek. Bu hususta bir millet iki devlet olan kardeş Türkiye Cumhuriyetinin nar üreticilerinin engin tecrübesinden faydalanmak ve ülkemizde de nar yetiştiriciliğini geliştirmek adına faaliyetlerde bulunmak isteriz. Bugün Türk iş adamları Azerbaycan’da binlerce insana iş gücü oluşturuyor ve Azerbaycan ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar. Altını çizerek belirtmeliyim ki geldiğimiz bu noktada Türk iş adamlarının ülkemizde olması bizim için hem ekonomik hem de siyasi önem taşıyor. Hatta işgalden kurtulan topraklarımızın yeniden gelişimi için Türk şirketlerinin bölgeye olan merakı ve artık sözleşmelerin imzalanması iki ülke arasında kardeşlik ve dostluk ilişkilerini daha da pekiştirdiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

2016'da kuruldu

2016’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ülkenin yalnız petrol ihracatı değil ziraat ürünleri ihracatının da geliştirilmesi yolundaki tavsiyeleri sonucu Azerbaycan Nar Üreticileri ve Ihracatçıları Birliği kuruldu. Böylece Azerbaycan narının markalaşma yolunda ilk adımlarını attığı belirtilerek, nar üreticilerini kendi çatısı altında toplayan Birlik'in çiftçilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, sorunların giderilmesi, ürünlerin dünya pazarına çıkarılması konularında birçok girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

Azerbaycan'da yılda 25 bin dönüm alanda yetiştirilen nar ağaçlarından 170-190 bin ton nar toplandığı, ANİA'nın ise Hatay’dan saatte 1,50 ton nar sıkan makine satın alarak çiftçiye nar suyu üretiminde destek sağladığı belirtildi. Aynı zamanda Birlik nar yetiştiriciliğini geliştirmek adına HEKTAŞ ile çiftçilere seminerler verdiği, bu seminerlerin çiftçinin daha bilinçli olması ve verimi artırması yolunda büyük önem taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada, Azerbaycan’ın Aran bölgesi Göyçay, Kürdemir şehirlerinde yetişen kaliteli nar türünün Avrupa ülkelerinden yoğun talep gördüğü, geçen yıl 17 bin 500 ton narın Avrupa ülkelerine ihraç edildiği de dile getirildi.