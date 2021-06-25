B2B, e-ticarete taşınıyor

Selenay YAĞCI

Geçen yıl dijital alışveriş her alanda e-ticaretin yıldızını parlattı. Online ortam taşınma trendi B2B (satıcıdan- satıcıya satış) pazarına da sıçradı. DHL Express’e göre yakın gelecekte B2B pazarında işlemlerin yüzde 80’i dijital kanallardan yürütülecek. Özellikle milenyum kuşağının yüzde 44’ü satın alma işlemlerini, satıcı ile iletişim kurmadan yapmak istiyor. B2B’de pandemiyle artan dijital hareketliliğin kalıca olması beklenirken, 2019’da yüzde 19 büyüme ile 12.3 trilyon dolar olan B2B e-ticaret pazarının 5 yıl içinde 21 trilyon dolara yükselmesi hedefleniyor.

B2B pazarında e-ticaretin payı yüzde 12 ve e-ticaret geleneksel pazardan daha çok büyüyor. Bu yıl ise online B2B satışlarında yüzde 75’lik artış bekleniyor. B2B şirketlerinin yüzde 64’ü e-ticaret sitelerine yatırımlarını artıracağını belirtirken, B2B satın alma profesyonellerinin yüzde 80’i artık B2C müşterilerle aynı alışveriş deneyimini bekliyor. DHL Express Türkiye’nin, Ticaret Bakanlığı’nın katkısıyla düzenlediği ‘B2B E-Ticaret Yeni Pazarlar, Yeni Rotalar’ webinarında DHL Express’in geçen aylarda yayınladığı ‘Kapsamlı B2B E-Ticaret Kılavuzu’ başlıklı rapor tanıtıldı. Açılışta yaptığı konuşmada DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç, dijitalleşme ve milenyum kuşağının da etkisiyle e-ticaretin B2B dünyasını dönüştürdüğünü belirtti.

B2B şirketleri B2C sitelerden dersler çıkarmalı

B2B e-ticaretin 2012’de perakende e-ticaret pazarının büyüklüğünü geçtiğini belirten DHL Express E-Ticaret Proje Yöneticisi Onur Külçebaş ise satın alma profesyonellerinin yüzde 33’ünün satıcının olmadığı bir satış deneyimi aradığını ifade etti. B2B şirketlerinin B2C sitelerden ders çıkarması ve internet sitelerinin online kartvizitten öteye geçirmesi gerektiğini ifade eden Külçebaş, “B2B satın almacılar sitelerde, PDF indirmek ve 3 tıkla alışveriş yerine satış temsilcisi aramak zorunda kalıyor. Bunun yerine tüm işlemlerin online bittiği bir site gerekiyor” dedi.

Tek online siparişte 500 bin dolardan fazla harcama

DHL Express Satış Geliştirme Müdürü Yasemin Bucalı da, şunları söyledi: “Pandemide şirketler operasyonlarını sürdürmek için B2B e-ticarete güvenmek ve yüz yüze satıştan online kanallara geçmek zorunda kaldı. Bu trend daha da kalıcı olacak. B2B satın alma profesyonellerinin sadece yüzde 20’si geleneksel satışların dönmesini istiyor. Bu durum ilaç ve sağlık sektörlerinde bile geçerli. Sadece küçük işletmeler değil. Satın alma kararı veren B2B profesyonellerinin yaklaşık yüzde 60’ı 50 bin doların üzerinde alışverişleri kendileri veya uzaktan yapmaya açık olduğunu söylerken, yüzde 27’si tek online siparişte 500 bin dolardan fazla harcayalabileceğini belirtiyor. B2B e-ticaretledüzenli ve tekrarlanan siparişler alınıyor.”