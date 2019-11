Baharatçılar tek çatı altında toplandı

21 Kasım 2019

Eski çağların Baharat Yolu üzerinde yer alan Anadolu’nun baharat üretimi ve ihracatında hak ettiği yere ulaşmasını amaçlayan ülkemiz baharat üreticileri, bu amaçla güç birliği oluşturmak için yeni bir dernek çatısı altında bir araya geldi. Ambalajlı Baharat Üreticileri Derneği (ABÜDER) adını alan oluşumun ilk Genel Kurul Toplantısı19 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Toplantıda Derneğin işleyişi ve amacı ile ilgili konular görüşülürken, görev dağılımı da yapıldı.

Amaç “Güçler Birliği”

Birinci ABÜDER Genel Kurulu Toplantısında açılış konuşmasını yapan Kurucular Kurulu Başkanı ve Noor Asia Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Acun, “19 Temmuz 2019 tarihinde 7 kurucu üye ile beraber çıktığımız bu yolda bugün, üyemiz olan 37 birbirinden değerli sektör temsilcisinin katılımıyla ilk genel kurulumuzu yapıyoruz. ABÜDER’le güçlerimizi birleştirmeyi, meselelerimizi kamuoyuna doğru anlatabilmeyi, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak sektörün korunması ve gelişimine katkı sunmayı, doğru kalite ve standartları savunmayı ve paylaşmayı, sektör temsilcileri arasında işbirliği ve dayanışmayı tesis etmeyi amaçlıyoruz” diyerek baharat sektörünü birlik, beraberlik ve dayanışmaya çağırdı.

Konuşmasında sektörün sorunlarına da değinen Acun, baharatın ve sektörün önemini anlatabilmek, teknolojik gelişmeleri takip edebilmek, sektörle ilgili yetişmiş eleman temin edebilmek ve Türk baharatını daha iyi anlatıp tanıtabilmek için akademik çevrelerle işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.Acun üreticilerin ve ihracatçıların sorunlarının ortaya koyulması, yeni teknolojiler ve yeni pazarlar konusunda fikir alış verişi yapılabilmesi için geniş katılımlı bir Baharat Kongresi düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

“Yeni Baharat Tebliği üzerinde çalışıyoruz ancak pazarda, kasapta ve manavda açıkta mal satışının önü açılmamalı”

Aydın Acun yaptığı konuşmada Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Baharat Tebliğ Taslağını da eleştirdi. Mevcut Tebliğ’de yer alan “Baharat satış yerlerine ilişkin gereklilikler” başlığını taşıyan bölümün yeni taslakta yer almadığına dikkat çeken Acun; bunun sonucunda pazarda, kasapta, manavda ve hatta sokakta ambalajsız ve risk içeren ürünlerin satılmasının önünün açılacağını belirtti. Acun, gıdanın her alanında kayıt dışılıkla mücadele sürerken, merdiven altında üretilen baharatların kontrolsüzce tüketiciye arz edilmesine yol açacak bu düzenlemenin izaha muhtaç olduğunu vurguladı.

Tüketici güvenliği yanında ülkemizdeki biyoçeşitliliğin korunmasını gibi geleceğin dünyasına dönük hedeflere odaklanan ABÜDER Dernek Yönetimi yapılan seçimler sonucunda şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu



• Aydın Acun - Noor Asia Turkey Gıda San. Ve Tic. A.Ş.

• Anibal Atilla Rua - Atom Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.

• Selahattin Kutluer - Kutluer Gıda Ve Makine Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.

• Emin Demirci - Emin Gıda Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti.

• Mehmet Beşir Kılıç - Aktar Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri İmalat Pazarlama Tic. A.Ş.

• Emre Kul - Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

• Osman Ege



Denetim Kurulu



• Faruk Yıldız - Kenton Gıda Sanayi A.Ş.

• Ökkeş Köse - Kanaat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti.

• Yavuz Alpan - GMT Uluslararası Yenilikçi Gıda Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığını Noor Asia Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Aydın Acun yaparken, Genel Sekreterlik görevini de Ayşegül Keskin Aydın yürütecek.