Bahçelerde sökümler hızlandı: Badem ağaçlarını kesecek oduncu bulunamıyor

Mehmet H. GÜLEL

Türkiye’de 15 yıldır sür­dürülen badem üreti­mini artırma çalışma­ları, bu kez bahçe sökümleriy­le gündeme geldi. Üreticiler, söküm yapacak oduncu bul­makta zorlanıyor. DÜNYA’nın daha önce gündeme getirdi­ği haberde, 30 bin dönüm ba­dem bahçesinde söküm öngö­rüldüğü belirtilmişti. Badem üretiminin yoğun olduğu Adı­yaman’dan ise söküm haber­leri gelmeye başladı. Kahta Sert Kabuklu Meyve Üretici­leri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Adıyaman’da üreticilerin hızla ağaçları­nı kestiğini belirterek, yoğun söküm nedeniyle oduncu bul­manın güçleştiğini aktardı.

Üreticiler, zirai don, dü­şük fiyatlar, düşürülen güm­rük vergileri ve artan üretim maliyetleri nedeniyle bahçe­lerini sökmeye başladı. Sade­ce Adıyaman’da 30 bin dönüm badem bahçesinin sökülme­si öngörülüyor. Zirai don, do­lu yağışı ve düşük fiyatlar ne­deniyle gelir elde edemeyen üreticiler, badem bahçelerini sökmek zorunda kalıyor. Yıl­dırım, bölgede sökümlerin hızla sürdüğünü belirterek, sürecin daha da hızlanması­nın beklendiğini ancak odun­cu bulunamadığını kaydetti. Yıldırım, “Oduncu buluna­bilseydi, şu an sökülmesi ge­reken bahçelerin yarısından fazlası bitmiş olurdu” dedi.

Bölgede oduncu sayısının da azaldığını ifade eden Yıl­dırım, “Üç yıl önce oduncular gelir, ihale usulü teklif verip bahçeleri satın alırlardı. Şim­di ise üreticiler, ‘para istemi­yorum, yeter ki sökün’ diyor. Oduncular da ‘siz sökün, ge­tirin, biz alalım’ yanıtını veri­yor. Şu anda odunun tonuna 3 bin lira teklif ediyorlar” diye konuştu.

5 bin dönümden fazla bahçe söküldü

Şu ana kadar yaklaşık 5 bin dönümden fazla badem bah­çesinin söküldüğünü tahmin ettiklerini belirten Yıldırım, söküm yapanların yanı sıra sı­rada bekleyen çok sayıda üre­tici olduğunu aktardı. Oduncu yetersizliği nedeniyle söküm sürecinde ciddi bir bekleme süresinin yaşandığını vurgu­layan Yıldırım, “Şu anda sade­ce birkaç oduncu bu işi yapı­yor. Kepçesi, testeresi ve ekibi olanlar söküm gerçekleştire­biliyor. Sırada bekleyenlerden biri de benim. Ben de 50 dö­nüm bahçemi sökeceğim. Ke­silen ağaçların söküm masra­fını bile karşılamıyor. Kendi bahçesini kendi imkânlarıy­la söken üreticiler var. Ayrıca komşu köylerden gelip kesi­len ağaçları yakacak olarak al­mak isteyenler de oluyor” ifa­delerini kullandı.

Gümrük ve fiyat sökümde etkili oldu

Tahminlerine göre 20 ila 30 bin dönüm arasında badem bahçesinin söküleceğini işa­ret eden Yıldırım, bu rakamın artabileceğini de aktardı. Son dönemde alınan vergi indirimi kararının, özellikle badem üre­ticileri arasında büyük tepki­ye yol açtığını ifade eden Yıl­dırım, “Bu söküm kararlarını hızlandırdı. Ayrıca Tarım Kre­di Kooperatifi’nin alım politi­kaları da üreticiyi zorladı. Ko­operatif, alım yapacağı badem­ler için düşük fiyat açıkladı. Bu durum üreticinin moralini bozdu. Üstelik aldığı bademle­rin parasının yüzde 30’u kadar gübre, mazot ve ilaç alınması­nı şart koşuyor. Kalan ödemeyi ise 45 gün sonra yapıyor.

Koo­peratifi’in geçtiğimiz haftalar­da 480 ton badem aldığını ve piyasadan badem aradığı du­yumunu aldık. Bir diğer sorun da kalite kriterleri. Gönderilen bademi beğenmeyip numune kabul etmiyorlar. Tüm partiyi getirip kontrol ettikten sonra alım yapıyorlar. Uygun bulun­mayan bademleri ise geri çevi­riyorlar. Bu da işçilikten nakli­yeye kadar üreticiye ek maliyet yüklüyor. Kooperatif toplam­da ise 2 bin ton alım planlıyor” açıklamasında bulundu.

“Yarıştığımız ülkelerle aynı imkanları talep ediyoruz”

Bu süreci başlatan biri olarak bazı üyelerinin tepkisiyle karşılaştığını belirten Yıldırım, “Biz söküyoruz, sen niye sökmüyorsun?’ diye eleştiriler alıyorum. Hatta ‘Bizi niye bu sürece dahil ettin?’ diyerek hesap soranlar bile var. Yaşanan gelişmeleri Tarım İl Müdürlüğü ile de paylaştık. Yol haritamızı ilettik. Biz üretimde yarıştığımız ülkelerle aynı koşullara sahip olmayı talep edeceğiz. Üretim maliyetlerindeki artış üreticiyi çıkmaza sürüklüyor. Bizim üretim modelimiz de maliyetlerimiz de rekabet ettiğimiz ülkelerle aynı değil. Maliyetler yükseldiğinde üretici kazanç sağlayamıyor. Kazanamayınca bakım yapamıyor, bakım yapılmadığında da ürün alamıyor. Bu kısır döngü sonunda üretici zarar ediyor” dedi.