Bahçelerde sökümler hızlandı: Badem ağaçlarını kesecek oduncu bulunamıyor
Zirai don, düşük fiyatlar, düşürülen gümrük vergileri ve artan üretim maliyetleri nedeniyle üreticiler bahçelerini sökmeye başladı. Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Adıyaman’da badem üreticilerinin hızla ağaçlarını kestiğini belirterek, yoğun talepten dolayı oduncu bulmakta zorlandıklarını söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
Türkiye’de 15 yıldır sürdürülen badem üretimini artırma çalışmaları, bu kez bahçe sökümleriyle gündeme geldi. Üreticiler, söküm yapacak oduncu bulmakta zorlanıyor. DÜNYA’nın daha önce gündeme getirdiği haberde, 30 bin dönüm badem bahçesinde söküm öngörüldüğü belirtilmişti. Badem üretiminin yoğun olduğu Adıyaman’dan ise söküm haberleri gelmeye başladı. Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Adıyaman’da üreticilerin hızla ağaçlarını kestiğini belirterek, yoğun söküm nedeniyle oduncu bulmanın güçleştiğini aktardı.
Üreticiler, zirai don, düşük fiyatlar, düşürülen gümrük vergileri ve artan üretim maliyetleri nedeniyle bahçelerini sökmeye başladı. Sadece Adıyaman’da 30 bin dönüm badem bahçesinin sökülmesi öngörülüyor. Zirai don, dolu yağışı ve düşük fiyatlar nedeniyle gelir elde edemeyen üreticiler, badem bahçelerini sökmek zorunda kalıyor. Yıldırım, bölgede sökümlerin hızla sürdüğünü belirterek, sürecin daha da hızlanmasının beklendiğini ancak oduncu bulunamadığını kaydetti. Yıldırım, “Oduncu bulunabilseydi, şu an sökülmesi gereken bahçelerin yarısından fazlası bitmiş olurdu” dedi.
Bölgede oduncu sayısının da azaldığını ifade eden Yıldırım, “Üç yıl önce oduncular gelir, ihale usulü teklif verip bahçeleri satın alırlardı. Şimdi ise üreticiler, ‘para istemiyorum, yeter ki sökün’ diyor. Oduncular da ‘siz sökün, getirin, biz alalım’ yanıtını veriyor. Şu anda odunun tonuna 3 bin lira teklif ediyorlar” diye konuştu.
5 bin dönümden fazla bahçe söküldü
Şu ana kadar yaklaşık 5 bin dönümden fazla badem bahçesinin söküldüğünü tahmin ettiklerini belirten Yıldırım, söküm yapanların yanı sıra sırada bekleyen çok sayıda üretici olduğunu aktardı. Oduncu yetersizliği nedeniyle söküm sürecinde ciddi bir bekleme süresinin yaşandığını vurgulayan Yıldırım, “Şu anda sadece birkaç oduncu bu işi yapıyor. Kepçesi, testeresi ve ekibi olanlar söküm gerçekleştirebiliyor. Sırada bekleyenlerden biri de benim. Ben de 50 dönüm bahçemi sökeceğim. Kesilen ağaçların söküm masrafını bile karşılamıyor. Kendi bahçesini kendi imkânlarıyla söken üreticiler var. Ayrıca komşu köylerden gelip kesilen ağaçları yakacak olarak almak isteyenler de oluyor” ifadelerini kullandı.
Gümrük ve fiyat sökümde etkili oldu
Tahminlerine göre 20 ila 30 bin dönüm arasında badem bahçesinin söküleceğini işaret eden Yıldırım, bu rakamın artabileceğini de aktardı. Son dönemde alınan vergi indirimi kararının, özellikle badem üreticileri arasında büyük tepkiye yol açtığını ifade eden Yıldırım, “Bu söküm kararlarını hızlandırdı. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi’nin alım politikaları da üreticiyi zorladı. Kooperatif, alım yapacağı bademler için düşük fiyat açıkladı. Bu durum üreticinin moralini bozdu. Üstelik aldığı bademlerin parasının yüzde 30’u kadar gübre, mazot ve ilaç alınmasını şart koşuyor. Kalan ödemeyi ise 45 gün sonra yapıyor.
Kooperatifi’in geçtiğimiz haftalarda 480 ton badem aldığını ve piyasadan badem aradığı duyumunu aldık. Bir diğer sorun da kalite kriterleri. Gönderilen bademi beğenmeyip numune kabul etmiyorlar. Tüm partiyi getirip kontrol ettikten sonra alım yapıyorlar. Uygun bulunmayan bademleri ise geri çeviriyorlar. Bu da işçilikten nakliyeye kadar üreticiye ek maliyet yüklüyor. Kooperatif toplamda ise 2 bin ton alım planlıyor” açıklamasında bulundu.
“Yarıştığımız ülkelerle aynı imkanları talep ediyoruz”
Bu süreci başlatan biri olarak bazı üyelerinin tepkisiyle karşılaştığını belirten Yıldırım, “Biz söküyoruz, sen niye sökmüyorsun?’ diye eleştiriler alıyorum. Hatta ‘Bizi niye bu sürece dahil ettin?’ diyerek hesap soranlar bile var. Yaşanan gelişmeleri Tarım İl Müdürlüğü ile de paylaştık. Yol haritamızı ilettik. Biz üretimde yarıştığımız ülkelerle aynı koşullara sahip olmayı talep edeceğiz. Üretim maliyetlerindeki artış üreticiyi çıkmaza sürüklüyor. Bizim üretim modelimiz de maliyetlerimiz de rekabet ettiğimiz ülkelerle aynı değil. Maliyetler yükseldiğinde üretici kazanç sağlayamıyor. Kazanamayınca bakım yapamıyor, bakım yapılmadığında da ürün alamıyor. Bu kısır döngü sonunda üretici zarar ediyor” dedi.