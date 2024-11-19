Bahçeliveler Kadın Voleybol Takımı'na ‘Kelebek’ desteği

Hayati ARIGAN

Hasan Doğan Spor Komp­leksi’nde kadın voleybolcuların ve Bahçelievler Belediye Başka­nı Dr. Hakan Bahadır’ın da ka­tıldığı törende, Bahçelievler Be­lediye Spor Kulübü Başkanı Se­lahattin Harputlu ile Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kuru­lu Başkanı İsmail Doğan arasın­da desteğe ilişkin protokol im­zalandı.

“Kadın sporcuların güçlenmesine destek olacağız”

İmza töreninde konuşan Do­ğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, kadınların toplumsal, ekono­mik ve sportif alanlarda güçlen­mesi, sadece bir grup olarak de­ğil, bir ülkenin geleceği için de hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Doğan, Bahçeliev­ler Belediyesi Spor Kulübü Ka­dın Voleybol Takımı’nın Avrupa kupalarına katılması durumun­da da her türlü desteği verme sö­zünü toplantıda açıkladı.

Bahçelievler Belediye Başka­nı Dr. Hakan Bahadır ise “Sul­tanlarımız bizim başımızın ta­cı. İnsanlar, farklı ırktan olabi­lir, farklı siyasi düşünceye sahip olabilirler. Ama sporun her za­man birleştirici gücü vardır. Biz buna her zaman inandık. Başarı elde ederek Türkiye’nin en üst liginde mücadele edecek bu kız­larımız gençlerimize örnek ol­sun istiyoruz” diye konuştu.

24 spor branşında başarı

Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Selahattin Har­putlu “24 branşta boy gösteren bir spor kulübüyüz. Bu süreçte bize destek olan sponsorumuza teşekkür ediyorum. Bunlardan 4’ü kendi branşlarında en üst se­viyede temsil etmektedir. Geçen yıl bir alt ligde şampiyon olarak Sultanlar Ligi’ne yükseldik” dedi