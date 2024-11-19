Bahçeliveler Kadın Voleybol Takımı'na ‘Kelebek’ desteği
Kelebek Mobilya, Sultanlar Ligi’ne yükselen Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın 2024-2025 sezonunda destekçi oldu.
Hayati ARIGAN
Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde kadın voleybolcuların ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın da katıldığı törende, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Selahattin Harputlu ile Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan arasında desteğe ilişkin protokol imzalandı.
“Kadın sporcuların güçlenmesine destek olacağız”
İmza töreninde konuşan Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, kadınların toplumsal, ekonomik ve sportif alanlarda güçlenmesi, sadece bir grup olarak değil, bir ülkenin geleceği için de hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Doğan, Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa kupalarına katılması durumunda da her türlü desteği verme sözünü toplantıda açıkladı.
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise “Sultanlarımız bizim başımızın tacı. İnsanlar, farklı ırktan olabilir, farklı siyasi düşünceye sahip olabilirler. Ama sporun her zaman birleştirici gücü vardır. Biz buna her zaman inandık. Başarı elde ederek Türkiye’nin en üst liginde mücadele edecek bu kızlarımız gençlerimize örnek olsun istiyoruz” diye konuştu.
24 spor branşında başarı
Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Selahattin Harputlu “24 branşta boy gösteren bir spor kulübüyüz. Bu süreçte bize destek olan sponsorumuza teşekkür ediyorum. Bunlardan 4’ü kendi branşlarında en üst seviyede temsil etmektedir. Geçen yıl bir alt ligde şampiyon olarak Sultanlar Ligi’ne yükseldik” dedi