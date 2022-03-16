“BAİB’le Akdeniz Bölgesinin kirazını Şanghay’da pazarlıyoruz”

Türk Çin Kültür Derneği bünyesinde, Kerem Köfteoğlu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Çin İş Kulubü’ne konuk olan Türkiye-Çin İşadamları Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜÇİAD) Başkanı Kemal Koçak, Çin pazarına yönelik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) işbirliğiyle Akdeniz Bölgesi'nin kirazını Şanghay’da pazarlama fırsatı yakaladıklarını belirten Koçak, Çin pazarına yönelik Antalya Valiliği ve BAKA ile de ortak çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Çin’in 100 milyon nüfuslu Shandong eyaletiyle ‘kardeş şehir’, Shandong Ticaret Odası’yla da iş birliği protokolü imzaladıklarını bildiren Koçak, ayrıca Antalya Bilim Üniversitesi ve Çin Hebei Üniversitesi’ni de ‘kardeş üniversiteler’ yaptıklarını söyledi.

TÜÇİAD’ın kurulduğu 2002’den bu yana aralarında ATSO, Hong Kong İş Geliştirme Kurumu gibi birçok kurumla çeşitli toplantılar yaptıklarına dikkat çeken Koçak, temelde ‘kazan-kazan’ ilkesine dayalı bir dış ticaret amaçladıklarını söyledi.

Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika’ya çok yakın bir coğrafi konumda yer aldığını belirten Koçak, “Tarihi İpek Yolu, yeni adıyla Kuşak ve yol gibi ülkemizin coğrafi, politik, lojistik gibi avantajlarını biliyoruz. Çinli dostlarımız da bunların farkında. Bu yüzden iki taraf da ‘Çin üretim üssü, Türkiye ise dünyaya dağıtım üssü olsun. Birlikte üretip birlikte satalım’ anlayışı ile projeler geliştiriyor.” dedi.

“Çin ile ilgili yapmamız gereken çok iş var”

Dernek üyesi Sinerji Uluslararası Fuarcılık’ın temsilcisi olduğu Çin Meorient bünyesindeki China Homelife (Çin Ürünleri Fuarı) ile İstanbul’daki buluşmaya bine yakın Çinli firmanın katıldığını kaydeden Koçak, “Çinli üreticileri iş camiamızla buluşturup, iş birliği yapmalarına katkı sağlıyoruz. İki ülke halkının birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla karşılıklı kurslar açmaya devam edeceğiz. Seyahat kısıtlamalarının kalmasının ardından, Çinli turistin Antalya’ya ilgisinin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu yüzden Çin’den Antalya’ya direkt ulaşım ve buraya geldiklerinde daha fazla döviz harcayıp, keyif alabilecekleri girişimlere hız vereceğiz. Çinle ilgili yapmamız gereken çok iş var. Bu noktadan hareketle, Çinle ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların güçlerini ‘Çin İş Kulubü’ çatısı altında birleştirmeleri çağrısını yürekten destekliyoruz.” Şeklinde konuştu.