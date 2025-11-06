Bakan Bolat duyurdu: Eximbank’tan e-ihracatçılara 500 milyon TL’lik kredi paketi

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla düzenlenen "Ankara e-İhracat Zirvesi" TOBB Konferans Salonu'nda törenle başladı.

Bakan Bolat, buradaki konuşmasında, cari işlemler açığında makul rakamları korumayı başardıklarını, eylülde 1 milyar, ekimde yarım milyar dolar cari işlemler fazlası beklediklerini, böylece 4 ay üst üste cari işlemler fazlası elde edileceğini söyledi.

Bolat, mal ve hizmet ihracatında hedef 390 milyar dolarken 391,5 milyar dolara ulaşıldığını bildirdi. e-Ticaretin ise özellikle Kovid-19 salgını sürecinde hızlandığını ifade eden Bolat, e-ticaretin genel ticaret içindeki payının 2019'da yüzde 4,5 iken geçen yıl yüzde 20'ye ulaştığını belirtti.

"e-İhracatta da firmalara destek oluyoruz"

Salgın öncesiyle 2024 arasındaki dönemde genel e-ticaret hacminin yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 86 olduğunu dile getiren Bolat, "Oldukça yüksek bir rakam. Ülkemizde e-ticaret hacmi 2024 yılında 3 trilyon lirayı aştı" dedi.

Bolat, e-ticaret hacminde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın ilk 5 il olduğunu, yemek, giyim, ayakkabı, aksesuar ve elektronik sektörlerinin ise öncü konumda yer aldığını ifade etti.

2023'te yaklaşık 7 bin olan e-ihracatçı sayısının geçen yıl yüzde 62 artışla 11 bin 283'e yükseldiğine dikkati çeken Bolat, Türkiye'nin bu yıl itibarıyla en çok e-ihracat yaptığı ilk 5 ülkenin ABD, Almanya, Azerbaycan, Romanya ve Polonya olduğunu, Körfez ülkelerine de yoğun şekilde e-ihracat yapıldığını belirtti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemeyle de konsinye ihracatın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yapılmasına imkan sağladıklarını belirten Bolat, "Bu, e-ihracatın kolaylaştırılması anlamında çok önemli bir imkan" ifadesini kullandı.

Bolat, e-ihracatı desteklemek amacıyla Kolay İhracat Platformu'nu hizmete sunduklarını, bunun yanı sıra devlet yardımları, e-ihracat pazarları, ülke gümrük uygulamaları ve yapay zeka araçları rehberlerini hazırladıklarını belirtti.

Yeni bir desteğin müjdesini veren Bolat, "Türk Eximbank'ımız Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın garantisiyle İGE kefaletli olarak hazırlanan e-ihracat destek paketi adında bir kredi programının da müjdesini veriyoruz. Türk Eximbank, e-ihracatçılarımız için yüzde 100 İGE kefaleti sayesinde başka bir kefalete ihtiyaç duymaksızın, azami 6 ay ana para ödemesiz ve azami 12 aylık olmak üzere toplam 500 milyon liralık bir kredi paketi hazırladı" diye konuştu.

Bolat, ayrıca Dijital Teşvik Takip Modülü hazırladıklarını, böylelikle teşvik başvurusunun dijital olarak takip edilmesinin mümkün olacağını söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl 6,5 milyar dolar olan e-ihracatının toplam ihracattaki payının yüzde 2,7'ye ulaştığını dile getiren Bolat, "Amacımız, 2030'lu yıllarda, Türkiye e-ihracatını toplam ihracatın yüzde 10'una ulaştırmak. Bizim e-ihracatçılara desteğimiz tamdır" dedi.