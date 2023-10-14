Bakan Bolat'tan tüm sektörlere indirim çağrısı: Fiyatlardaki köpüğü kaldıralım

Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KONSİAD) düzenlediği istişare toplantısında konuşan Bakan Bolat, otomotiv sektöründe 2-2,5 yıldır devam eden sıkıntıların hükümetçe aldıkları tedbirlerle ortadan kaldırıldığını söyledi.

Bolat, "Dikkat edin, son 1-2 ayda stokta 600 bin araç piyasaya girdi. Birinci elde de ikinci elde de yüzde 15-20'ye varan indirimler, kampanyalar görüyoruz. Piyasa normalleşti, köpük ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Emlakta da aynı şeyin görüldüğünü dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Marketlere çağrı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısından sonra bütün sektörlere çağrı yaptı ve zincir marketler, yerel marketler, perakendeciler federasyonu, perakendeciler derneği büyük indirim kampanyaları duyurmaya başladılar. Bunu diğer sektörlerden beklediğimizi ifade etmiştik. Tedarikçiler ve üreticilerden aynı şeyi bekliyoruz.

Perakende zincirinin son halkası, onun altında tedarik zincirindeki halkalar da benzeri bir eğilime girmeli. Çünkü sürekli zam yaparak, aslında satıcılar, firmalar, kendi müşterilerini, kendi pazarlarını yok ediyorlar. Geçici olarak daha çok para kazanıldığı zannediliyor ama aslında satın alma gücü yok ediliyor, yavaş yavaş pazar ve müşteri sayısı azaltılıyor."

'Hizmetler sektöründe ciddi bir köpük var'

"Şimdi dalga dalga beyaz eşya, tekstil, konfeksiyon, mobilya sektörleri de 'Bu kampanyaya katılıyoruz.' diye anons ediyorlar." ifadesini kullanan Bolat, "Bu indirim kampanyalarını takip ediyoruz. O kuruluş ve STK'lerden listeler istiyoruz. İndirim yapan, kampanya öncesi ve sonrasını bildiren kuruluşları Ticaret Bakanlığının web sitesinde yayımlayacağız. O yüzden bütün şirketleri, perakende olsun, diğer alanlarda olsun, hizmet sektörlerinde olsun, Cumhuriyet'imizin 100. yılında normalleşmeye, fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldırmaya ve halkımızın daha fazla alışveriş yapabilmelerini sağlamak için indirim yapmaya bir kez daha davet ediyoruz." diye konuştu.

Hizmetler sektöründe ciddi bir köpük olduğuna işaret eden Bolat, "Lokantalar, oteller ve diğer hizmet kuruluşlarının enflasyonu normal TÜFE'nin en az 20 puan üzerinde. Hizmet sektöründeki kuruluşlar da bu çağrımıza kulak versinler. Bu noktada onlardan aynı şeyi bekliyoruz." dedi.

'Kararlıyız, irademiz tam'

Bolat, "Hükümet olarak, devlet olarak görevimizi yapıyoruz ve yapacağız. Kararlıyız, irademiz tam. Her türlü kararı alacak iradeye sahibiz. Bunu da aldığımız kararlarla gösterdik. Üretimi seviyoruz, yatırımı seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar ve ekonomik gelişmenin olamayacağını dile getiren Bolat, bir ailenin içinde huzursuzluk varsa ileriye gidemeyeceğini ve dağılacağını, siyasi istikrarın bunun için çok önemli olduğunu söyledi.