Bakan Ersoy: 200 ülkede Şeb-i Arus’un tanıtımını yapacağız

Hazreti Mevlana’nın “düğün gecesi” olarak ifade ettiği Hakk’a vus­latının 752. yılı anma etkinlik­lerinin tanıtım toplantısı, dün Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kültür ve Tu­rizm Bakanı Mehmet Nuri Er­soy, toplantıda, bu yıl da Bakan­lık olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile düzenleyecekle­ri Hazreti Mevlana’yı anma et­kinlikleri kapsamında 11 gün boyunca meşkler, paneller, ser­giler, söyleşiler, atölye çalış­maları, konserler ve sema mu­kabelesi gerçekleştirileceğini söyledi.

Anma etkinliklerinin yanında Mevlana’nın doğru an­laşılması ve doğru anlatılma­sı çabasıyla da önemli çalışma­lar gerçekleştirdiklerini belir­ten Ersoy, anma törenlerinin 6 Aralık’ta başlayacağını kaydet­ti. Ersoy, “Mevlana’nın validesi Mümine Hatun’un Karaman’da Aktekke Camisi’nde bulunan kabrinde ‘Mader-i Mevlana’ ile etkinliği başlatıyoruz” dedi.

Şeb-i Arus Törenleri’nin dün­ya çapında yakından takip edil­diğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti: “Mevlana’nın felsefe­si, öğretileri yüzbinlerce insanı her yıl Konya’ya çekiyor. Bu il­gi Şeb-i Arus zamanında daha da artıyor. Bizler de bu atmos­feri daha iyi tanıtabilmek adı­na Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızı (TGA) da harekete geçirdik. TGA ile 200’e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz ve GoTürkiye plat­formuyla milyonlarca takipçiye ulaşabiliyoruz. Hazırlanan özel tanıtım filmiyle etkinliklerimizi tüm dünyaya duyuracağız. Bu yı­la özel bir başka etkinliğimizi ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız aracılığıyla ger­çekleştireceğiz.”

“Huzur yürüyüşü” düzenlenecek

Konya Valisi İbrahim Akın da “Huzur vakti” sloganıyla dü­zenlenen törenlerle Hazreti Mevlana’nın çağrısını dünya­ya duyurmayı amaçladıkları­nın altını çizdi. Akın, “Mader-i Mevlana” ile başlayacak etkin­liklerin Şems-i Tebrizi Türbe­si’nde gerçekleştirilecek dua ve “Huzur yürüyüşü” ile devam edeceğini, ayrıca Mevlana Kül­tür Merkezi’nde birçok etkinliğe yer verileceğini bildirdi.

Konya Büyükşehir Beledi­ye Başkanı İbrahim Uğur Altay ise “İnsanın kendisine dahi ya­bancılaştığı bu çağda, Mevlana bizi yeniden huzura, sükunete, birbirimizi anlamaya çağırıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye ekimde 5,6 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ekim ayına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, “Turizmde yükselişimiz istikrarlı şekilde sürüyor.

2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,32 artışla tam 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladık” dedi. Ekimde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya’nın ilk iki sıradaki yerini koruduğunu, Birleşik Krallık’ın üçüncü sırada yer aldığını belirten Ersoy, “Almanya’dan gelen ziyaretçiler yüzde 6,20, Rusya Federasyonu’ndan gelen ziyaretçiler ise yüzde 11,44 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk 10 ayında toplam ziyaretçi sayımız 55 milyon 676 bin 237, yabancı ziyaretçi sayımız ise 47 milyon 252 bin 314 oldu. Bu ziyaretçilerin yüzde 96,20’sinin kültür, gezi ve tatil amacıyla ülkemizi tercih etmesi, Türkiye’nin global turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha teyit ediyor” diye konuştu.