Bakan Ersoy: 200 ülkede Şeb-i Arus’un tanıtımını yapacağız
Hazreti Mevlana’nın 752’nci Vuslat Yıldönümü etkinlik takvimi açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, etkinlikler için hazırlanan tanıtım filmini Türkiye Turizm Tanım ve Geliştirme Ajansı aracılığı ile 200’e yakın ülkeye, GoTürkiye ile de milyonlarca takipçiye ulaştıracaklarını söyledi.
Hazreti Mevlana’nın “düğün gecesi” olarak ifade ettiği Hakk’a vuslatının 752. yılı anma etkinliklerinin tanıtım toplantısı, dün Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda, bu yıl da Bakanlık olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile düzenleyecekleri Hazreti Mevlana’yı anma etkinlikleri kapsamında 11 gün boyunca meşkler, paneller, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler ve sema mukabelesi gerçekleştirileceğini söyledi.
Anma etkinliklerinin yanında Mevlana’nın doğru anlaşılması ve doğru anlatılması çabasıyla da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Ersoy, anma törenlerinin 6 Aralık’ta başlayacağını kaydetti. Ersoy, “Mevlana’nın validesi Mümine Hatun’un Karaman’da Aktekke Camisi’nde bulunan kabrinde ‘Mader-i Mevlana’ ile etkinliği başlatıyoruz” dedi.
Şeb-i Arus Törenleri’nin dünya çapında yakından takip edildiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti: “Mevlana’nın felsefesi, öğretileri yüzbinlerce insanı her yıl Konya’ya çekiyor. Bu ilgi Şeb-i Arus zamanında daha da artıyor. Bizler de bu atmosferi daha iyi tanıtabilmek adına Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızı (TGA) da harekete geçirdik. TGA ile 200’e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz ve GoTürkiye platformuyla milyonlarca takipçiye ulaşabiliyoruz. Hazırlanan özel tanıtım filmiyle etkinliklerimizi tüm dünyaya duyuracağız. Bu yıla özel bir başka etkinliğimizi ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz.”
“Huzur yürüyüşü” düzenlenecek
Konya Valisi İbrahim Akın da “Huzur vakti” sloganıyla düzenlenen törenlerle Hazreti Mevlana’nın çağrısını dünyaya duyurmayı amaçladıklarının altını çizdi. Akın, “Mader-i Mevlana” ile başlayacak etkinliklerin Şems-i Tebrizi Türbesi’nde gerçekleştirilecek dua ve “Huzur yürüyüşü” ile devam edeceğini, ayrıca Mevlana Kültür Merkezi’nde birçok etkinliğe yer verileceğini bildirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay ise “İnsanın kendisine dahi yabancılaştığı bu çağda, Mevlana bizi yeniden huzura, sükunete, birbirimizi anlamaya çağırıyor” şeklinde konuştu.
Türkiye’ye ekimde 5,6 milyon turist geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ekim ayına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, “Turizmde yükselişimiz istikrarlı şekilde sürüyor.
2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,32 artışla tam 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladık” dedi. Ekimde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya’nın ilk iki sıradaki yerini koruduğunu, Birleşik Krallık’ın üçüncü sırada yer aldığını belirten Ersoy, “Almanya’dan gelen ziyaretçiler yüzde 6,20, Rusya Federasyonu’ndan gelen ziyaretçiler ise yüzde 11,44 oranında artış gösterdi.
Yılın ilk 10 ayında toplam ziyaretçi sayımız 55 milyon 676 bin 237, yabancı ziyaretçi sayımız ise 47 milyon 252 bin 314 oldu. Bu ziyaretçilerin yüzde 96,20’sinin kültür, gezi ve tatil amacıyla ülkemizi tercih etmesi, Türkiye’nin global turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha teyit ediyor” diye konuştu.